Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе - 02.10.2025
Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе
Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе
На Южную Пальмиру 30 сентября – 1 октября обрушился масштабный ливень, сразу же превративший город в Венецию. Затопленный город не справляется со стихией, в том числе и потому что нет достаточного количества спасателей и работников коммунальных служб – их либо мобилизовали в ВСУ, либо они не выходят на работу.
2025-10-02T06:10
2025-10-02T06:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069457058_0:159:1240:857_1920x0_80_0_0_c34a50eabac84b564dc3794b5a5c23b9.jpg.webp
За каких-то 7 часов в Одессе выпала двухмесячная норма осадков, в результате чего на данный момент утонули девять человек. Общественный транспорт в городе остановился, а цены на такси взлетели в десять раз. Как пишет паблик "Типичная Одесса", ливнёвки начали работать наоборот и выталкивать воду на улицы.Целую семью накрыло волной в цокольном этаже дома и люди не смогли выбраться. Еще три женщины погибли в автомобиле, который буквально смыло водой в кювет. Во многих домах подвалы затоплены, к ним нет доступа, но спасатели полагают, что и там еще могут находить неприятные сюрпризы.В местных пабликах горожане пишут, что утопающих людей несло течение, они взывали о помощи, но спасателей поблизости не было. На некоторых видео в сети спасением утопающих занимаются обычные гражданские.Спасатели рапортуют, что задействовали 250 человек для спасения и ликвидации последствий. Но в тот же день, утром 1 октября паблики ГСЧС Украины в Одессе публикуют кадры массового участия спасателей в торжественных мероприятиях в честь так называемого Дня защитников Украины вместо того, чтобы заниматься спасением людей.Так называемый День защитников приказал ввести Петр Порошенко* 14 октября, в день основания УПА*, а Зеленский перенес его в 2023 году на 1 октября из-за отказа от православного календаря и перехода на западный церковный календарь.Тем временем, из-за потопа в Одессе отключились от электроэнергии и вышли из строя сразу две канализационные станции, что чревато тем, что нечистоты выплеснутся на улицы. Из-за этого в районе Пересыпи перекрыто движение транспорта. Повреждено и водоснабжение, а одна из маршруток буквально нырнула в промоину с горячей водой. В центре Одессы, под которым находятся старые катакомбы, в который раз зияют провалы, причем, как утверждают местные жители, они образуются в одних и тех же местах в течение 20 лет, поскольку после очередной аварии их слегка засыпают, прокладывая затем поверху асфальт.С другой стороны, нет худа без добра, поэтому в одесских пабликах радуются, что по городу сейчас нет ни облав, ни блокпостов ТЦК.Telegram-каналы Офиса президента используют трагедию для очередной атаки на мэра города Геннадия Труханова, объясняя случившееся хаотичной застройкой города. И хотя в этом есть определённый резон, но в городах и регионах полностью подконтрольных Офису президента местная власть тоже занимается хаотичной застройкой, игнорируя все нормы безопасности и архитектурные планы.Зеленский воспользовался ситуацией и приказал проверить работу местной власти, которая "могла привести к таким масштабным негативным последствиям".Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет в связи с потопом, что власть оправдывается, что за сутки выпало много осадков, но причина трагедий не только в этом. По данным канала, настоящая причина в том, что весь сектор ЖКХ приходит в негодность, так как запас прочности иссяк, а это будет постоянно отражаться в новых чрезвычайных ситуациях."Война сожрала всё. Денег на ремонт, реконструкцию, восстановление и замену коммуникации ЖКХ - нет. В бюджете заложены копейки на это, но при этом наши чиновники продолжают осваивать/воровать даже эти "копейки" в свою пользу", - возмущается "Легитимный".Нардеп Артём Дмитрук пишет, что разрушения, жертвы и хаос после дождя - это не стихийное бедствие, а следствие "многолетнего преступного бездействия одесской власти". Многие одесситы, по его словам, знают, что проблема - в канализационной системе, в водостоках, которые годами не ремонтировались, не чистились, не реконструировались.Одесская мэрия как раз в день потопа отрапортовала, что завершила разработку нового "Статута города", потратив на это сотни тысяч гривен из местного бюджета. Это нечто вроде декларации, которую городам разрешают принимать в рамках реформы местного управления в обмен на лишение реальных рычагов власти.В новом "Статуте" прописаны герб, гимн и атрибутика города, принятые вместо прошлых атрибутов, утвержденных в 2011 году. Реформа документа свелась к вычеркиванию из прежнего документа отсылок к дате основания города при Екатерине II, а также любых упоминаний о российском и советском прошлом города. Удалены также любые упоминания о российских генерал-губернаторах и военачальниках в истории города. В новой, кастрированной истории города имеются лишь несколько упоминаний о петлюровцах периода Гражданской войны и особый акцент делается на периоде после 1991 года. Обо всем остальном скромно умалчивается.Как говорят в таких случаях в Одессе: "На это у них деньги есть". А вот на прочистку ливнёвок – нет.О том, что будет на Украине в октябре - в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре"*Внесен в список экстремистов и террористов**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе

06:10 02.10.2025
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Южную Пальмиру 30 сентября – 1 октября обрушился масштабный ливень, сразу же превративший город в Венецию. Затопленный город не справляется со стихией, в том числе и потому что нет достаточного количества спасателей и работников коммунальных служб – их либо мобилизовали в ВСУ, либо они не выходят на работу.
За каких-то 7 часов в Одессе выпала двухмесячная норма осадков, в результате чего на данный момент утонули девять человек. Общественный транспорт в городе остановился, а цены на такси взлетели в десять раз. Как пишет паблик "Типичная Одесса", ливнёвки начали работать наоборот и выталкивать воду на улицы.
Целую семью накрыло волной в цокольном этаже дома и люди не смогли выбраться. Еще три женщины погибли в автомобиле, который буквально смыло водой в кювет. Во многих домах подвалы затоплены, к ним нет доступа, но спасатели полагают, что и там еще могут находить неприятные сюрпризы.
В местных пабликах горожане пишут, что утопающих людей несло течение, они взывали о помощи, но спасателей поблизости не было. На некоторых видео в сети спасением утопающих занимаются обычные гражданские.
Спасатели рапортуют, что задействовали 250 человек для спасения и ликвидации последствий. Но в тот же день, утром 1 октября паблики ГСЧС Украины в Одессе публикуют кадры массового участия спасателей в торжественных мероприятиях в честь так называемого Дня защитников Украины вместо того, чтобы заниматься спасением людей.
Так называемый День защитников приказал ввести Петр Порошенко* 14 октября, в день основания УПА*, а Зеленский перенес его в 2023 году на 1 октября из-за отказа от православного календаря и перехода на западный церковный календарь.
Тем временем, из-за потопа в Одессе отключились от электроэнергии и вышли из строя сразу две канализационные станции, что чревато тем, что нечистоты выплеснутся на улицы. Из-за этого в районе Пересыпи перекрыто движение транспорта. Повреждено и водоснабжение, а одна из маршруток буквально нырнула в промоину с горячей водой. В центре Одессы, под которым находятся старые катакомбы, в который раз зияют провалы, причем, как утверждают местные жители, они образуются в одних и тех же местах в течение 20 лет, поскольку после очередной аварии их слегка засыпают, прокладывая затем поверху асфальт.
С другой стороны, нет худа без добра, поэтому в одесских пабликах радуются, что по городу сейчас нет ни облав, ни блокпостов ТЦК.
Telegram-каналы Офиса президента используют трагедию для очередной атаки на мэра города Геннадия Труханова, объясняя случившееся хаотичной застройкой города. И хотя в этом есть определённый резон, но в городах и регионах полностью подконтрольных Офису президента местная власть тоже занимается хаотичной застройкой, игнорируя все нормы безопасности и архитектурные планы.
Зеленский воспользовался ситуацией и приказал проверить работу местной власти, которая "могла привести к таким масштабным негативным последствиям".
Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет в связи с потопом, что власть оправдывается, что за сутки выпало много осадков, но причина трагедий не только в этом. По данным канала, настоящая причина в том, что весь сектор ЖКХ приходит в негодность, так как запас прочности иссяк, а это будет постоянно отражаться в новых чрезвычайных ситуациях.
"Война сожрала всё. Денег на ремонт, реконструкцию, восстановление и замену коммуникации ЖКХ - нет. В бюджете заложены копейки на это, но при этом наши чиновники продолжают осваивать/воровать даже эти "копейки" в свою пользу", - возмущается "Легитимный".
Нардеп Артём Дмитрук пишет, что разрушения, жертвы и хаос после дождя - это не стихийное бедствие, а следствие "многолетнего преступного бездействия одесской власти". Многие одесситы, по его словам, знают, что проблема - в канализационной системе, в водостоках, которые годами не ремонтировались, не чистились, не реконструировались.
Одесская мэрия как раз в день потопа отрапортовала, что завершила разработку нового "Статута города", потратив на это сотни тысяч гривен из местного бюджета. Это нечто вроде декларации, которую городам разрешают принимать в рамках реформы местного управления в обмен на лишение реальных рычагов власти.
В новом "Статуте" прописаны герб, гимн и атрибутика города, принятые вместо прошлых атрибутов, утвержденных в 2011 году. Реформа документа свелась к вычеркиванию из прежнего документа отсылок к дате основания города при Екатерине II, а также любых упоминаний о российском и советском прошлом города. Удалены также любые упоминания о российских генерал-губернаторах и военачальниках в истории города. В новой, кастрированной истории города имеются лишь несколько упоминаний о петлюровцах периода Гражданской войны и особый акцент делается на периоде после 1991 года. Обо всем остальном скромно умалчивается.
Как говорят в таких случаях в Одессе: "На это у них деньги есть". А вот на прочистку ливнёвок – нет.
О том, что будет на Украине в октябре - в статье Дмитрия Ковалевича "Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре"
*Внесен в список экстремистов и террористов
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
