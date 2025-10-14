https://ukraina.ru/20251014/zelenskiy-otbiraet-grazhdanstvo-brigady-vsu-pouchastvuyut-v-busifikatsii-itogi-14-oktyabrya-1070099697.html

Зеленский отбирает гражданство, бригады ВСУ поучаствуют в бусификации. Итоги 14 октября

Зеленский отбирает гражданство, бригады ВСУ поучаствуют в бусификации. Итоги 14 октября - 14.10.2025 Украина.ру

Зеленский отбирает гражданство, бригады ВСУ поучаствуют в бусификации. Итоги 14 октября

Зеленский своим указом лишил гражданства Украины троих знаменитостей, к бусификации украинцев присоединяются боевые подразделения, ВС РФ продолжают идти вперед

2025-10-14T19:35

2025-10-14T19:35

2025-10-14T19:35

эксклюзив

хроники

россия

украина

одесса

геннадий труханов

вооруженные силы украины

тцк

верховная рада

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592760_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14c8eb3a701434865bf0725c0f13c3a2.jpg

Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданстваГлава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова – об этом сообщили в эфире украинского телемарафона. Кроме того, гражданства Украины были лишены бывший депутат Верховной Рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.Как заявила пресс-служба СБУ, решение было принято на основе якобы наличия у градоначальника Одессы российского гражданства. В эфире телемарафона также заявили, что лишение Труханова украинского гражданства автоматически означает прекращение его полномочий в качестве мэра Одессы.Сам Геннадий Труханов заявил, что собирается исполнять обязанности мэра, пока его полномочия не прекратит горсовет, сославшись на статью 79 закона Украины о местном самоуправлении. Об этом он сообщил в своем обращении к жителям города. Кроме того, он заявил, что не согласен с решением Зеленского и намерен оспорить его в суде.В свою очередь, сам глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что "Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки" и подобного эффекта "можно добиться в формате военной администрации". Диктатор Украины анонсировал "эффективные решения" и заявил, что назначит руководителя военной администрации города в ближайшее время.Украинское издание "Страна" также отмечает, что информационные ресурсы, подконтрольные Офису президента Украины, уже начали атаку на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, который сейчас фактически руководит городом.Бригады ВСУ выделят людей для мобилизацииТернопольский ТЦК заявил, что для мобилизации граждан намерен привлекать боевые подразделения – об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальных сетях. В заявлении говорится, что планируется формирование групп для "оповещения граждан", которые будут состоять из военнослужащих с боевым опытом. По заявлению ТЦК, задействование подобных групп должно "повысить доверие граждан к процессу мобилизации" и "обеспечить соблюдение законности".Тем не менее, заявления Тернопольского ТЦК подверглись жесткой критике со стороны ряда украинских ресурсов. Так, украинский телеграм-канал "Женщина с косой" заявил, что подобные группы будут применяться для силового воздействия на гражданских, которые пытаются дать отпор сотрудникам ТЦК и полиции.Украинский блогер Крас Мазов, в свою очередь, сообщает, что в Тернополе военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ уже принимают участие в насильственной мобилизации горожан. Он приводит свидетельства очевидцев, согласно которым военные с нацистской символикой уже отметились в насильственной задержании жителей Тернополя.Что происходит на фронтеВ Запорожской области подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ продвинулись на 2 километра по фронту в районе Новогригоровки – об этом сообщает телеграм-канал "Воин DV". Помимо этого, ресурс также сообщает об ожесточенных боях в центре населенного пункта Полтавка. Одновременно с этим подразделения 36-й армии ВС РФ продвинулись на нескольких участках от 1 до 2 километров в глубину в районе Вербового, а ВКС России наносят массированные удары авиабомбами по целям в Успеновке, куда командование ВСУ стягивает подкрепления.Также "Воин DV" сообщает, что подразделения 29-й армии ВС РФ в настоящий момент проводят зачистку населенного пункта Алексеевка и ее окрестностей в Днепропетровской области.В Харьковской области подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ вошли в населенный пункт Песчаное Верхнее, и закрепились в его северной и восточной частях, а также продвинулись в сторону села Куриловка. Кроме того, в приграничной части Харьковской области подразделения БПЛА ВС РФ уничтожили мосты в селах Уды и Амбарное, которые ранее были заминированы украинскими войсками – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".На Краснолиманском направлении подразделения 20-й армии ВС РФ ведут ожесточенные бои за населенные пункты Дробышево и Новоселовка – об этом сообщает телеграм-канал "Краснолиманский фронт". Кроме того, ресурс также сообщает, что подразделения БПЛА ВС РФ взяли под контроль трассу "Красный Лиман-Дробышево", а также грунтовую дорогу "Зеленый Клин-Дробышево", которая идет вдоль ж/д путей. Телеграм-канал "Оперативный простор" также сообщает, что в ходе боев подразделения российской армии отразили 7 контратак, предпринятых силами 60-й и 115-й бригад ВСУ.На Северском направлении подразделения ВС РФ продвинулись в юго-восточной части Дроновки, а также зашли в северную часть поселка и продвинулись западнее в лесном массиве – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира", который также отмечает, что таким образом населенный пункт "взят в клещи".Минобороны России сообщило, что средства ПВО ВС РФ уничтожили четыре украинских БПЛА. В ведомстве уточнили, что два из них были сбиты над территорией Республики Крым, один – над Белгородской областью, еще один — над Курской.

https://ukraina.ru/20251014/net-strany--net-grazhdanstva-oleg-tsarev-o-reshenii-zelenskogo-lishit-ego-ukrainskogo-pasporta-1070093145.html

https://ukraina.ru/20251014/1070072021.html

https://ukraina.ru/20251014/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-teryayut-pozitsii-na-beregu-oskola-i-brosayut-v-boy-nestandartnye-rezervy-1070089790.html

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Фёдор Громов

Фёдор Громов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, хроники, россия, украина, одесса, геннадий труханов, вооруженные силы украины, тцк, верховная рада, владимир зеленский, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, новости сво