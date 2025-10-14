"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта - 14.10.2025 Украина.ру
"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта
Во вторник, 14 октября, глава Киевского режима Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины политика Олега Царева, мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина.
Решение диктатора Украины прокомментировал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру.
"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта

17:02 14.10.2025
 
Во вторник, 14 октября, глава Киевского режима Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины политика Олега Царева, мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина.
Решение диктатора Украины прокомментировал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру.
13:12
Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства УкраиныНекоторые украинские СМИ пишут, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишат гражданства Украины. Другие эти сообщения опровергают. Очевидно одно, в условиях скатывания страны в авторитаризм любые намеки на самостоятельность регионов будут Владимиром Зеленским пресекаться
