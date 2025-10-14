"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта
Во вторник, 14 октября, глава Киевского режима Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины политика Олега Царева, мэра Одессы Геннадия Труханова и артиста балета Сергея Полунина.
Решение диктатора Украины прокомментировал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв в интервью изданию Украина.ру.
