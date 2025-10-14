"Нет страны — нет гражданства": Олег Царев о решении Зеленского лишить его украинского паспорта

Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины Некоторые украинские СМИ пишут, что мэра Одессы Геннадия Труханова лишат гражданства Украины. Другие эти сообщения опровергают. Очевидно одно, в условиях скатывания страны в авторитаризм любые намеки на самостоятельность регионов будут Владимиром Зеленским пресекаться