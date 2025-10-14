https://ukraina.ru/20251014/vyprashival-premiyu-kak-zelenskiy--vladimir-vasilev-rasskazal-kak-trampa-prokatili-s-nobelem-1070029738.html
"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
Отказ в присуждении Нобелевской премии мира Трампу может спровоцировать его на отказ от мирных инициатив в международной политике. Президент США может перейти к более силовым методам, чтобы доказать свою значимость. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Васильев, для американского лидера получение этой награды было важным личным интересом, особенно в контексте предыдущих награждений. "Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время [экс-президенту США Бараку] Обаме — вот основной его интерес", — заявил эксперт.При этом, по словам американиста, президент США активно и демонстративно добивался награды. "При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран. Но Трампа "прокатили"", — констатировал Васильев.Учитывая это, эксперт не исключает резкой и опасной смены курса со стороны Трампа. "Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, [журналист Сеймур] Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
