"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/vyprashival-premiyu-kak-zelenskiy--vladimir-vasilev-rasskazal-kak-trampa-prokatili-s-nobelem-1070029738.html
"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем - 14.10.2025 Украина.ру
"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
Отказ в присуждении Нобелевской премии мира Трампу может спровоцировать его на отказ от мирных инициатив в международной политике. Президент США может перейти к более силовым методам, чтобы доказать свою значимость. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-14T05:50
2025-10-14T05:50
новости
сша
украина
дональд трамп
владимир васильев
украина.ру
премия
нобелевская премия
"томагавк"
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_0:171:2313:1473_1920x0_80_0_0_2fcf79bc93f5f1c95710e8d668597459.jpg
Как отметил Васильев, для американского лидера получение этой награды было важным личным интересом, особенно в контексте предыдущих награждений. "Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время [экс-президенту США Бараку] Обаме — вот основной его интерес", — заявил эксперт.При этом, по словам американиста, президент США активно и демонстративно добивался награды. "При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран. Но Трампа "прокатили"", — констатировал Васильев.Учитывая это, эксперт не исключает резкой и опасной смены курса со стороны Трампа. "Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, [журналист Сеймур] Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/premiya-mira-za-prizyvy-k-voyne-trampu-vse-taki-dali-nobelevku-1069937105.html
сша
украина
ближний восток
газа
сектор газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_257:0:2313:1542_1920x0_80_0_0_e5724747a127ca7aea56b773794e6336.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, дональд трамп, владимир васильев, украина.ру, премия, нобелевская премия, "томагавк", ближний восток, газа, сектор газа, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Васильев, Украина.ру, премия, Нобелевская премия, "Томагавк", Ближний Восток, Газа, сектор Газа, эксперты, аналитики, Аналитика

"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем

05:50 14.10.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Отказ в присуждении Нобелевской премии мира Трампу может спровоцировать его на отказ от мирных инициатив в международной политике. Президент США может перейти к более силовым методам, чтобы доказать свою значимость. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Как отметил Васильев, для американского лидера получение этой награды было важным личным интересом, особенно в контексте предыдущих награждений.
"Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время [экс-президенту США Бараку] Обаме — вот основной его интерес", — заявил эксперт.
При этом, по словам американиста, президент США активно и демонстративно добивался награды. "При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран. Но Трампа "прокатили"", — констатировал Васильев.
Учитывая это, эксперт не исключает резкой и опасной смены курса со стороны Трампа. "Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, [журналист Сеймур] Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 16:14
Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали НобелевкуНе секрет, что Нобелевская премия всегда являлась политическим оружием в руках западного истеблишмента. Однако это оружие ещё никогда не использовали с таким открытым цинизмом – что ещё раз говорит о том, насколько обострились сейчас глобальные кризисные процессы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ВасильевУкраина.рупремияНобелевская премия"Томагавк"Ближний ВостокГазасектор ГазаэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния