https://ukraina.ru/20251014/vyprashival-premiyu-kak-zelenskiy--vladimir-vasilev-rasskazal-kak-trampa-prokatili-s-nobelem-1070029738.html

"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем

"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем - 14.10.2025 Украина.ру

"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем

Отказ в присуждении Нобелевской премии мира Трампу может спровоцировать его на отказ от мирных инициатив в международной политике. Президент США может перейти к более силовым методам, чтобы доказать свою значимость. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-14T05:50

2025-10-14T05:50

2025-10-14T05:50

новости

сша

украина

дональд трамп

владимир васильев

украина.ру

премия

нобелевская премия

"томагавк"

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062867276_0:171:2313:1473_1920x0_80_0_0_2fcf79bc93f5f1c95710e8d668597459.jpg

Как отметил Васильев, для американского лидера получение этой награды было важным личным интересом, особенно в контексте предыдущих награждений. "Знаете, Трампа мало что волнует по Украине или на Ближнем и Среднем Востоке. Получить Нобелевскую премию, которую, кстати, дали в свое время [экс-президенту США Бараку] Обаме — вот основной его интерес", — заявил эксперт.При этом, по словам американиста, президент США активно и демонстративно добивался награды. "При этом Нобелевский комитет провел свое последнее заседание и, соответственно, выбрал лауреата Премии мира этого года в понедельник 6 октября, еще до заключения мирного соглашения по сектору Газа. А Трамп демонстративно старался, выпрашивал премию, как Зеленский выпрашивает деньги у западных стран. Но Трампа "прокатили"", — констатировал Васильев.Учитывая это, эксперт не исключает резкой и опасной смены курса со стороны Трампа. "Поэтому я полагаю, что сегодня или, возможно, через год, учитывая характер, непредсказуемость и даже некоторую неадекватность Трампа (о которой, кстати, [журналист Сеймур] Херш писал), он может действительно забросить мирные составляющие и в большей степени станет опираться на бомбежки, того же Ирана, или передать "Томагавки" Украине", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/premiya-mira-za-prizyvy-k-voyne-trampu-vse-taki-dali-nobelevku-1069937105.html

сша

украина

ближний восток

газа

сектор газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, дональд трамп, владимир васильев, украина.ру, премия, нобелевская премия, "томагавк", ближний восток, газа, сектор газа, эксперты, аналитики, аналитика