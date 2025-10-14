https://ukraina.ru/20251014/nobelevskiy-komitet-podergal-trampa-za-usy-kak-maugli-sher-khana-ekspert-o-vyzove-evrosoyuza-1070027377.html

"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза

Присуждение премии мира венесуэльской оппозиционерке является для Европы инструментом бросить вызов гегемонии США в Западном полушарии. Старый Свет пытается оспорить доктрину Монро и укрепить влияние в Латинской Америке. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Васильев усматривает в решении Нобелевского комитета стратегический ход Европы, направленный против влияния США. "[Президент США Дональд]Трамп сегодня обрушился на "левую" часть Америки, которую олицетворяют Венесуэла, Никарагуа, Куба, называя ее сумасшедшей. Левые режимы, в особенности Бразилия, сейчас ориентированы на Евросоюз. И Евросоюз наводит в том числе "тихие мосты", восстанавливает торгово-экономические связи со странами Латинской Америки без упора на политическую ориентированность тех сил, которые стоят у власти", — констатировал эксперт.По его словам, в данном контексте присуждение премии лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это четкий сигнал президенту США. "И в данном контексте получается, что Нобелевский комитет, присудив премию венесуэльской даме, подергал Трампа, как Маугли тигра Шер-Хана, за усы", — образно выразился американист.Васильев также указал на более глубокий геополитический смысл этого решения. "И еще момент. Тут я вижу помимо всего вышесказанного тонкую попытку Европы опроворить доктрину Монро — дескать, западное полушарии только для США. Сегодня Старый Свет, если так можно выразиться, хитрым образом ворвался на задний двор влияния Соединенных Штатов Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.

