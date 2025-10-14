"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/nobelevskiy-komitet-podergal-trampa-za-usy-kak-maugli-sher-khana-ekspert-o-vyzove-evrosoyuza-1070027377.html
"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза - 14.10.2025 Украина.ру
"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
Присуждение премии мира венесуэльской оппозиционерке является для Европы инструментом бросить вызов гегемонии США в Западном полушарии. Старый Свет пытается оспорить доктрину Монро и укрепить влияние в Латинской Америке. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-14T05:05
2025-10-14T05:05
новости
сша
европа
латинская америка
дональд трамп
ес
владимир васильев
украина.ру
нобелевская премия
премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068052109_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_e89e33906d83a0c11909524f1a88a3b9.jpg
Васильев усматривает в решении Нобелевского комитета стратегический ход Европы, направленный против влияния США. "[Президент США Дональд]Трамп сегодня обрушился на "левую" часть Америки, которую олицетворяют Венесуэла, Никарагуа, Куба, называя ее сумасшедшей. Левые режимы, в особенности Бразилия, сейчас ориентированы на Евросоюз. И Евросоюз наводит в том числе "тихие мосты", восстанавливает торгово-экономические связи со странами Латинской Америки без упора на политическую ориентированность тех сил, которые стоят у власти", — констатировал эксперт.По его словам, в данном контексте присуждение премии лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это четкий сигнал президенту США. "И в данном контексте получается, что Нобелевский комитет, присудив премию венесуэльской даме, подергал Трампа, как Маугли тигра Шер-Хана, за усы", — образно выразился американист.Васильев также указал на более глубокий геополитический смысл этого решения. "И еще момент. Тут я вижу помимо всего вышесказанного тонкую попытку Европы опроворить доктрину Монро — дескать, западное полушарии только для США. Сегодня Старый Свет, если так можно выразиться, хитрым образом ворвался на задний двор влияния Соединенных Штатов Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/vasiliy-stoyakin-rasskazal-pochemu-tramp-ne-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira--1069920470.html
сша
европа
латинская америка
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068052109_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_dd70f01ee353319e9fa971a548d467f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, латинская америка, дональд трамп, ес, владимир васильев, украина.ру, нобелевская премия, премия, венесуэла, геополитика, главные новости, американцы, американист, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, США, Европа, Латинская Америка, Дональд Трамп, ЕС, Владимир Васильев, Украина.ру, Нобелевская премия, премия, Венесуэла, геополитика, Главные новости, американцы, американист, эксперты, аналитики, Аналитика

"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза

05:05 14.10.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Присуждение премии мира венесуэльской оппозиционерке является для Европы инструментом бросить вызов гегемонии США в Западном полушарии. Старый Свет пытается оспорить доктрину Монро и укрепить влияние в Латинской Америке. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Васильев усматривает в решении Нобелевского комитета стратегический ход Европы, направленный против влияния США.
"[Президент США Дональд]Трамп сегодня обрушился на "левую" часть Америки, которую олицетворяют Венесуэла, Никарагуа, Куба, называя ее сумасшедшей. Левые режимы, в особенности Бразилия, сейчас ориентированы на Евросоюз. И Евросоюз наводит в том числе "тихие мосты", восстанавливает торгово-экономические связи со странами Латинской Америки без упора на политическую ориентированность тех сил, которые стоят у власти", — констатировал эксперт.
По его словам, в данном контексте присуждение премии лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо — это четкий сигнал президенту США.
"И в данном контексте получается, что Нобелевский комитет, присудив премию венесуэльской даме, подергал Трампа, как Маугли тигра Шер-Хана, за усы", — образно выразился американист.
Васильев также указал на более глубокий геополитический смысл этого решения. "И еще момент. Тут я вижу помимо всего вышесказанного тонкую попытку Европы опроворить доктрину Монро — дескать, западное полушарии только для США. Сегодня Старый Свет, если так можно выразиться, хитрым образом ворвался на задний двор влияния Соединенных Штатов Америки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
10 октября, 13:00
Василий Стоякин рассказал почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет присудил премию мира бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корино Мачадо за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаЛатинская АмерикаДональд ТрампЕСВладимир ВасильевУкраина.руНобелевская премияпремияВенесуэлагеополитикаГлавные новостиамериканцыамериканистэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния