"Категория черного юмора": эксперт про смысл присуждения Премии мира оппозиционерке из Венесуэлы
Присуждение Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо представляет собой сочетание откровенно политического решения и элемента черного юмора. Об этом научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Васильев заявил, что решение Нобелевского комитета имеет две основные стороны. "Это решение носит, с одной стороны, ярко выраженный политический характер; с другой — его можно объяснить, как относящееся к категории черного юмора", — сказал американист.Эксперт подробно раскрыл политический аспект этого решения. "Политический аспект этого решения заключается в том, что на Западе в либерально-демократических кругах существует достаточно устоявшееся представление, что [президент США Дональд] Трамп — угроза демократии. Нобелевский комитет состоит из либералов-глобалистов, плюс к этому — представители академического мира, с которыми враждует Трамп", — пояснил Васильев.Он также добавил, что, по мнению этих кругов, американский президент пытается изменить политическую систему США. "Кроме того, Трамп в Соединенных Штатах Америки пытается насадить авторитарную форму правления. Возможно, в результате всех перемен, которые происходят в Америке, через какое-то время там отменят выборы, и президент, опираясь на армию или иные вооруженные силы, даже провозгласит себя пожизненным президентом", — заявил эксперт.Таким образом, награждение Мачадо соответствует старой "байденовской" модели продвижения демократии, которую Нобелевский комитет теперь использует как вызов курсу Трампа, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил на сайте Украина.ру.
Васильев заявил, что решение Нобелевского комитета имеет две основные стороны. "Это решение носит, с одной стороны, ярко выраженный политический характер; с другой — его можно объяснить, как относящееся к категории черного юмора", — сказал американист.
Эксперт подробно раскрыл политический аспект этого решения. "Политический аспект этого решения заключается в том, что на Западе в либерально-демократических кругах существует достаточно устоявшееся представление, что [президент США Дональд] Трамп — угроза демократии. Нобелевский комитет состоит из либералов-глобалистов, плюс к этому — представители академического мира, с которыми враждует Трамп", — пояснил Васильев.
Он также добавил, что, по мнению этих кругов, американский президент пытается изменить политическую систему США. "Кроме того, Трамп в Соединенных Штатах Америки пытается насадить авторитарную форму правления. Возможно, в результате всех перемен, которые происходят в Америке, через какое-то время там отменят выборы, и президент, опираясь на армию или иные вооруженные силы, даже провозгласит себя пожизненным президентом", — заявил эксперт.
Таким образом, награждение Мачадо соответствует старой "байденовской" модели продвижения демократии, которую Нобелевский комитет теперь использует как вызов курсу Трампа, заключил собеседник издания.