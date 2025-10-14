https://ukraina.ru/20251014/frantsiya-protiv-konfiskatsii-aktivov-rossii-1070071182.html

Франция против конфискации активов России

Франция против конфискации активов России

Франция против конфискации заблокированных в Евросоюзе российских активов. Об этом в опубликованном 14 октября интервью "Ведомостям" заявил французский посол в России

Посол Франции в России в интервью российскому изданию рассказал о том, какие возможные контуры Париж и ЕС видят в урегулировании украинского конфликта. Николя де Ривьер также коснулся тем выборов в Молдавии и новых скандальных заявлений основателя Telegram Павла Дурова.Представитель официального Парижа прокомментировал также проблему конфискации российской собственности в Евросоюзе. "Еще раз подчеркну: позиция Франции предельно ясна. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон", — сказал французский посол.При этом он признал, что в последние годы ЕС использует доходы от заблокированных ("замороженных") российских активов для помощи руководству Украины.Накануне выхода интервью стало известно, что Еврокомиссия усилила давление на противников конфискации российских активов. Основная их часть находится в бельгийском Euroclear. ЕК собирает саммит лидеров ЕС в Брюсселе. На следующей неделе им предложат принять политическое решение по этому вопросу большинством голосов. Таким образом будет заблокировано право вето государств-членов Евросоюза.По информации информагентства Bloomberg, ЕС готовится финансировать военные и иные нужды Украины отнятыми у России активами уже во II квартале 2026 года. Москва называет блокировку российских активов и использование полученных с них доходов против интересов России воровством и кражей.Ранее на эту тему: Конфискация по-европейски: Брюссель нашел способ разграбить российские активыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

