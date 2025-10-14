https://ukraina.ru/20251014/chuzhoy-protiv-khischnika-i-ob-ikh-svyazi-so-smertyu-kievskogo-kriptovalyutchika-1070034278.html

Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика

Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика - 14.10.2025 Украина.ру

Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика

Очень широко в украинских медиа, да и в российских, обсуждается смерть в Киеве криптоблогера и криптотрейдера Константина Кудо, это его творческий псевдоним, или Константина Ганничева. Человека широко известного, так сказать, в узких кругах.

2025-10-14T04:30

2025-10-14T04:30

2025-10-14T04:30

весь павлив

кирилл буданов

банковая

одесса

владимир зеленский

андрей ермак

сбу

набу

мвд

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070035686_0:185:1320:928_1920x0_80_0_0_17416a172aad91d31e1858f1b65c21a0.jpg

И вот сейчас вся эта история с его то ли самоубийством, то ли убийством крайне активно обсуждается на каждой буквально кухне и лавочке. Тем более с учётом того, что рассказывают многие блогеры и медиа о том, что связан он был и с правоохранителями, и что деньги у него в работе были — миллионы и десятки миллионов долларов — в том числе от сотрудников СБУ и представителей ГУР МО. Называется прямо и фамилия Кирилла Буданова*. Расскажу то, что знаю сам, то, что мне сообщили уже по горячим следам этой истории. Как только я услышал о случившемся, прочитал в новостной ленте, у меня сразу, что называется, сложился пазл. И пазл вот какой. Ещё на прошлой неделе я получил достаточно детальную и достоверную информацию о том, что на Банковой ведётся целенаправленная работа по отставке и даже возможному аресту главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. И это уже третий раз за последние полтора года, когда я получаю подобную информацию (об отставке). Но в этот раз, как говорят, всё куда серьёзнее и конкретнее, потому что взялись за всё его окружение. По большому счёту, технология отработанная за последние пару лет. В первую очередь на Виталии Кличко (правда он еще при должности) да и на некоторых других персонажах. И именно на Кличко эта дилемма Банковой проявилось особенно отчётливо. Когда персонажа, в данном случае Кличко, снять напрямую сложно, ведь это выборное лицо, или, как сейчас, Буданова, человека с серьёзной "крышей" в американском разведсообществе, то начинают работать по окружению.А соответственно, Кличко уже не первый год живёт под этим прессом: по всему его окружению идут следственные мероприятия, вручаются подозрения, проводятся обыски и выемки. Некоторые люди получают реальные сроки. Пусть и не напрямую связанные с ним, но через пару звеньев. И вот сейчас, как мне говорят, буквально в последние полтора-два месяца ровно таким же образом начали отрабатывать ближайшее окружение Кирилла Буданова. И начали с его ближайшего соратника и советника по коммуникациям и информационной политике Юсова. Известный негодяй, участник драматических событий 2 мая 2014 года в Одессе. Был замечен и возле Дома профсоюзов, и особенно на Греческой площади, где произошло первое столкновение евромайдановцев, привезенных боевиков и одесской дружины. Именно Юсов тогда управлял происходящим с мегафоном в руках. Позже он оказался рядом с Будановым и стал важнейшим элементом всей конструкции вокруг него. Через Юсова проходили и проходят многие движения. От теневых коммерческих схем до более деликатных, интимного характера мероприятий. Например, именно Юсов летал в Соединённые Штаты договариваться о размещении в американских медиа негативных материалов против Ермака. И организовывал оплату (интересно, не через Ганичева ли?). А конфликт между Ермаком и Будановым, напомню, тянется давно. И вот сейчас, как мне говорят, за Юсова взялись всерьёз. В отношении него ведётся сразу несколько расследований, а там персонаж, что называется, замарался по полной. Это как раз тот случай, когда поговорка "можно вывезти человека из деревни, но деревню из человека — никогда" подходит идеально.По информации моих источников, Юсов в Одесской области и в Умани "забронировал" от мобилизации почти всех частных перевозчиков в гражданском секторе. Маршруточников и владельцев транспортных компаний. Он, конечно же, "обилечивал" их. И это при том, что получал и получает неплохие барыши, выполняя особые поручения лично от Буданова. И, вот, сейчас его активно "крутят" и "вертят" правоохранители, и это, похоже, только начало. Подобные процессы идут и по другим людям, связанным с Будановым (напрямую или через несколько рукопожатий). А там, действительно, есть за что зацепиться. Как и у любого крупного украинского "тяжеловеса" в силовых структурах, у него есть собственный так называемый "бэк-офис" — теневой центр, через который проходят наличные и различные неофициальные транзакции. И вот теперь мы подходим к самой истории с Константином Кудо. Мне подтвердили, что у этого криптотрейдера действительно находились личные деньги Буданова — не менее десяти миллионов долларов, а, по словам инсайдеров, возможно, и больше. Но он там был не один такой. Цимес как говорят в Одессе в другом. Буданов в последние полгода-год активно формировал свою политическую команду. Этим как раз занимался Юсов — он выстраивал связи и инфраструктуру под будущий политический проект Буданова, рассчитанный на президентские и парламентские выборы. И конечно же, эта история крайне не понравилась на Банковой. Ни Зеленскому, ни Ермаку такая перспектива в сочетании с независимостью и влиянием Буданова, как говорят серпом по президентским регалиям. Ну и завелись джентельмены.Вообще, снять Буданова пытались уже несколько раз. Его фигура неоднократно обсуждалась и в США. И при Байдене и уже при Трампе. Об этом даже просачивалась информация в западные медиа. Сейчас, судя по всему, готовится очередной заход — по той же технологии, что ранее применялась против Кличко: через компрометацию окружения, создание скандальных поводов и постепенное формирование предпосылок для его отставки. Мне говорят, что в этот раз, возможно, готовят и официальное подозрение в его адрес. Будет ли оно предъявлено — пока неизвестно. Посмотрим.Теперь возвращаясь к самому Кудо. Украинские журналисты справедливо пишут, что рынок криптовалюты крайне специфичен. Все, кто туда заходит, знают: он живёт циклами взлётов и падений. Сегодня обвал, а через месяц или два всё отрастает и даже превышает прежние показатели. Эта постоянная нестабильность, как ни странно, позволяет зарабатывать большие деньги на колебаниях. Специалисты мне уверенно говорят: нет, не мог он просто так впасть в депрессию от убытков и застрелиться. Повторюсь, на этом рынке колебания - обыденность и всегда есть возможность договориться. Вероятнее всего, его начали брать в оборот именно из-за денег Буданова. Ну и очень информированного персонажа не стало.И вот тут возникает главный вопрос: кто решился на такую войну с одним из самых влиятельных людей украинского силового блока? Ответ очевиден — Ермак и Зеленский (в первую очередь Ермак). Но есть и конкретный исполнитель. В конфликт с Будановым ввязался недавно удостоенный звания Героя Украины Александр Поклад — заместитель главы СБУ. Личность почти легендарная. Поклад недавно вошёл в особый фавор у Зеленского: месяц он провёл в Эмиратах, где сумел организовать арест и возвращение на Украину важнейшего для Ермака и Зеленского персонажа — Христенко, фигуранта громкого дела, связанного с войной Банковой и СБУ против НАБУ. Теперь это важнейший аргумент в конструкции, которую на Банковой готовят против НАБУ в их продолжающейся войне. Эта операция укрепила позиции Поклада и сделала его ключевым инструментом в борьбе против Буданова. Он получил от Зеленского карт-бланш на все действия, связанные с разбирательством вокруг Буданова. При этом он действует автономно от главы СБУ Малюка. Малюк — скорее администратор, человек, который курирует "хозяйство" СБУ и отвечает за финансовые потоки, зарабатывание денег с помощью давления структуры. А вот серьёзные направления — контрразведка, разведка, специальные операции — это зона Поклада. У него есть своя серьёзная поддержка в США, хотя и в другом агентстве, чем у Буданова.Сейчас Поклад, по словам моих источников, имеет полное одобрение президента на то, чтобы не только сместить Буданова, но, возможно, и арестовать его, либо как минимум вручить подозрение. А дальше уже посмотрим, какие меры пресечения будут применены. Это, конечно, не гарантировано. Мне уже несколько раз сообщали, что "всё решено", но пока это не реализовано. Однако факт остаётся фактом — работа ведётся, и верхушка киевского режима предпринимает новые подходы к этому вопросу. И вот теперь очередной заход. По имеющимся данным, Поклад получил от Зеленского обещание, что если операция против Буданова завершится успешно, он сам возглавит Службу безопасности Украины. Малюк при этом переместится на должность министра внутренних дел. Этот сценарий, кстати, обсуждался ещё весной, когда в очередной раз пошли слухи о возможной отставке Буданова. Схема уже давно заготовлена, и нынешний глава МВД о ней в курсе. Таким образом, Малюк переходит в МВД, Поклад возглавляет СБУ, а в ГУР МО заходит один из его заместителей. Это создаёт сверхконцентрацию правоохранительной власти под контролем Поклада. Но, повторюсь, сейчас он находится в абсолютном фаворе у Зеленского. И рассчитывает на него в деле сохранения власти. Зря. Но, сейчас не об этом.В общем, будет ли всё реализовано именно так — вопрос открытый. Слишком серьезные силы стоят за обоими игроками. И у одного, и у другого есть поддержка не только в Вашингтоне, но и в европейских спецслужбах: в МИ-6, в немецкой БНД, в военной разведке Великобритании. Так что впереди — схватка бульдогов под ковром, и нам остаётся только запастись попкорном и наблюдать. О других аспектах внутри украинских разборок - в статье Михаила Павлива "Европа киевскому режиму: "Денег нет, но вы держитесь!"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

банковая

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

весь павлив, кирилл буданов, банковая, одесса, владимир зеленский, андрей ермак, сбу, набу, мвд, украина