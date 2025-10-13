Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать - 13.10.2025 Украина.ру
Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать
Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать - 13.10.2025 Украина.ру
Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать
Российская подлодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у берегов Франции из-за неисправности. Морское командование НАТО назвало ситуацию контролируемой.
2025-10-13T10:08
2025-10-13T10:56
Российская подлодка Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности, считают в НАТО. Там заверили, что обстановка в регионе под контролем и безопасность обеспечивается.Морское командование НАТО отметило также, что российская подлодка Б-261 "Новороссийск" является носители ракет "Калибр". Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".Комплексы получили мировую известность после успешного боевого применения в Сирии. 6 октября 2015 года Каспийская флотилия выпустила 26 крылатых ракет из "Калибров" по 11 целям. Все объекты были поражены. Некоторые ракеты пролетели до полутора тысяч километров.Ракеты оснащаются различными типами боевых частей (фугасными, проникающими, кассетными) и способны лететь на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что значительно затрудняет их перехват. В ходе специальной военной операции на Украине "Калибры" активно применялись для ударов по военной инфраструктуре и командным пунктам ВСУ.Тем временем Минобороны России сообщило. что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. В состав российского отряда кораблей вошли фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома". Российских военных моряков на причале встретили официальные лица Военно-морских сил СРВ и представители посольства России. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивосток 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана", - уточнили в российском министерстве. Также 13 октября стало известно, что Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подлодка "Новороссийск" у берегов Франции вынудила НАТО отреагировать

10:08 13.10.2025 (обновлено: 10:56 13.10.2025)
 
Российская подлодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у берегов Франции из-за неисправности. Морское командование НАТО назвало ситуацию контролируемой.
Российская подлодка Б-261 была вынуждена всплыть из-за технической неисправности, считают в НАТО. Там заверили, что обстановка в регионе под контролем и безопасность обеспечивается.
Морское командование НАТО отметило также, что российская подлодка Б-261 "Новороссийск" является носители ракет "Калибр".
Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".
Комплексы получили мировую известность после успешного боевого применения в Сирии. 6 октября 2015 года Каспийская флотилия выпустила 26 крылатых ракет из "Калибров" по 11 целям. Все объекты были поражены. Некоторые ракеты пролетели до полутора тысяч километров.
Ракеты оснащаются различными типами боевых частей (фугасными, проникающими, кассетными) и способны лететь на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что значительно затрудняет их перехват. В ходе специальной военной операции на Украине "Калибры" активно применялись для ударов по военной инфраструктуре и командным пунктам ВСУ.
"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО
Тем временем Минобороны России сообщило. что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Дананг Социалистической Республики Вьетнам. В состав российского отряда кораблей вошли фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома".
Российских военных моряков на причале встретили официальные лица Военно-морских сил СРВ и представители посольства России.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из порта Владивосток 1 октября в дальний поход для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана", - уточнили в российском министерстве.
Также 13 октября стало известно, что Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
