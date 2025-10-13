https://ukraina.ru/20251013/tramp-anonsiroval-vozmozhnyy-razgovor-s-putinym-o-raketakh-1070015053.html

Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах

Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах - 13.10.2025 Украина.ру

Трамп анонсировал возможный разговор с Путиным о ракетах

Разговор о с президентом России о поставках ракет Tomahawk на Украину возможен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп ранее заявлял, что принял решение о поставках ракет на Украину. В общении с прессой президент США отметил, что может обсудить этот вопрос с Путиным."Возможно, я поговорю с ним", - сказал Трамп.Он увязал вопрос поставок дальнобойных ракет "Томагавк" на Украину с продолжением Россией своей специальной военной операции."Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk", - цитирует РИА Новости заявление президента США.Ранее президент России отмечал, что решение Вашингтона о поставках таких ракет приведет к разрушению двусторонних отношений, "наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях".Автор издания Украина.ру Павел Котов ранее рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. "Томагавки" все ближе или тактика "друга Дональда" Также на эту тему: Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

