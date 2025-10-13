https://ukraina.ru/20251013/ugrozy-trampa-provaly-vsu-makhinatsii-s-raketoy-flamingo-khronika-sobytiy-na-utro-13-oktyabrya-1070011865.html

Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября

Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября - 13.10.2025 Украина.ру

Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября

Трамп посоветовал Путину, как поступить, чтобы "выглядеть великолепно" и тут же попытался напугать. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский и Ермак врут украинцам о разработке ракеты "Фламинго", осваивая бюджет

2025-10-13T10:00

2025-10-13T10:00

2025-10-13T10:16

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

донецкая народная республика

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg

Президент США Дональд Трамп информировал, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты "Томагавк".Американский лидер подтвердил, что Киев хотел бы получить от США ракеты "Томагавк".Трамп также заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Украине с президентом России Владимиром Путиным."Возможно, я поговорю с ним (с Путиным — ред.). <...> Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты "Томагавк", - добавил он.Президент США подчеркнул, что уверен в том, что российский лидер урегулирует конфликт на Украине."Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы всё равно будем действовать. А если он не урегулирует - для него это плохо кончится", - пригрозил Трамп. Провалы ВСУРанним утром в понедельник в украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях.Взрывы раздаются в Харькове, Одессе. Накануне поздним вечером взрыв слышали в Сумах.Российские военные ударили дронами "Герань" и ракетами по целям ВСУ.Беспилотники и управляемые авиабомбы прилетели в Нежин Черниговской области.Также россияне ударили по объектам в Одесской области. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям информировала, что в Одесской области после ударов БПЛА начались масштабные пожары на текстильных складах. Пожар охватил более пяти тысяч квадратных метров."Разумеется, на территории складов хранили не текстиль", - уточнил наш телеграм-канал.Российские БПЛА также атаковали цели в Николаевской, Сумской (Шостка, Сумы), Харьковской (Харьков) областях и во временно оккупированном Краматорске.Кроме того, ВКС РФ отработали управляемыми авиабомбами по целям в Сумской и Харьковской областях, а также по вражеским объектам на временно оккупированных территориях ДНР и Запорожской области.Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в понедельник в Днепропетровской области ввели экстренные отключения света.Один из крупнейших городов Украины - Харьков также частично обесточен.Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские войска продолжают ломать оборону ВСУ уже в Днепропетровской области, продвигаются вглубь.Он также отметил, что подразделения российских войск на Красноармейском направлении ДНР смогли сковать ВСУ у Родинского, окружив населенный пункт. По его словам, сейчас проходит зачистка данного населенного пункта от Вооруженных формирований Украины.Рассказал об успехах россиян и военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, за неделю они улучшили положение у Ямполя, Северска и Ставков в ДНР.А в Минобороны России отметили, что спецназ группировки войск "Южная" ликвидировал до 10 украинских военных на Краматорско-дружковском направлении СВО.В то же время БПЛА ВСУ в Новогригоровке уничтожали собственных сослуживцев при попытке сдаться в плен, рассказали в российских силовых структурах. Там уточнили, что среди погибших — наемник из Колумбии, вывесивший белый флаг.Украинские СМИ пишут, что ситуация под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР для ВСУ осложняется и приближается к критической на фоне сообщений об успехах российских военных на Красноармейском участке фронта в ДНР.По словам военного ВСУ Романа Кондратюка, российские войска заняли Котлиное и Удачное и продвигаются к шахтоуправлению "Покровское". Он переживает, что если армия РФ возьмет под контроль шахту севернее Удачного, российские военные смогут выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что фактически приведет к оперативному окружению Красноармейска.Он также утверждает, что на юге города продолжаются уличные бои, добавляя, что ситуация у Родинского остается для ВСУ крайне тяжелой, и призывая украинскую сторону готовиться "к худшему".Красноармейск имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов.Махинации с ракетой "Фламинго"На Украине деньги, выделенные на укрепление системы противовоздушной обороны, были присвоены связанной с Владимиром Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком фирмой Fire Point.Как рассказал украинский правозащитник и бывший депутат Верховной Рады Виталий Куприй, средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group.Он пояснил что в реальности никакой разработки украинской ракеты не было, а на деньги, предназначенные для ПВО, была куплена лицензия на производство FP-5.Западные и украинские эксперты также ставят под сомнение реальную эффективность и судьбу украинской ракеты "Фламинго", разрекламированной как грозное оружие.Немецкое издание Welt недавно удивилось, что вокруг ракет "Фламинго" внезапно наступила тишина. Ранее сообщалось о производстве 50 таких ракет в месяц, и издание задалось вопросом: "Так куда же делись эти Фламинго?".Украинские специалисты также выражают сомнения в боевом применении "Фламинго". Бывший инженер "Южмаша" Александр Кочетков на днях подчеркнул отсутствие достоверных подтверждений успешного использования ракеты в боевых условиях.Зато на днях появились фотографии обломков новейшей крылатой ракеты ВСУ "Фламинго", которую сбили российские военные. Ее уничтожил зенитный ракетный комплекс "Бук", когда она летела на скорости 600 километров в час.Подробнее - в материале ВС РФ впервые сбили "Фламинго" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/rabota-po-uregulirovaniyu-uspekhi-vs-rf-kollaps-posle-ataki-khronika-sobytiy-na-1300-6-oktyabrya-1069915162.html

https://ukraina.ru/20251010/vovlechenie-moldavii-v-voynu-provaly-vsu-perspektivy-peregovorov-khronika-sobytiy-na-utro-10-oktyabrya-1069899926.html

https://ukraina.ru/20251012/chetvert-milliona-dezertirov-glavnoe-na-utro-12-oktyabrya-1069984326.html

донецкая народная республика

россия

украина

днр

киев

днепропетровск

харьковская область

харьков

одесса

краматорск

запорожское направление

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, донецкая народная республика, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вкс, верховная рада, ракеты, андрей ермак, всу, вс рф, дроны, днр, киев, днепропетровск, харьковская область, харьков, одесса, краматорск, запорожское направление, бпла, герань, покровск/красноармейск