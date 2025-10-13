https://ukraina.ru/20251013/perli-oni-po-durnomu-opolchenets-rasskazal-o-tyazhelom-ranenii-i-sobytiyakh-2014-goda-pod-shakhtrskom-1069762250.html
"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
Тяжёлое ранение ополченец получил в августе 2014 года во время ночного боя, когда обстреливал колонну украинской техники, зашедшую в расположение его подразделения под Шахтёрском. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Получил тяжёлое ранение 14 августа 2014 года в ходе ночного боя. Колонна противника зашла в расположение нашего подразделения в районе Шишовки — недалеко от Шахтёрска", — так начал свой рассказ бывший ополченец."Поскольку летом жарко, я спал в машине. Был обут в тапочки. Слышу — началась стрельба. Нормальных средств связи у нас ещё не было. Общались по телефонам, которые прослушивались противником. Хватаю автомат, выскакиваю. Смотрю — идёт техника. Быстро сообразил, где организовать для себя засаду и обстреливать проходящие машины. Бил по водителям и по колёсам из "Калаша". Но перли они (украинские формирования. - Ред.) по-дурному", — вспоминает "Корсар".Боец рассказал, как пытался преследовать противника. "Потом от точки, где я стрелял по колонне, проскочил 500 метров в тапочках, чтобы как бы эту колонну догнать. На мне была "разгрузка" с восемью магазинами. БК мне хватало. Отстрелял магазин — достал следующий. А потом они стали отстреливаться и попали в меня. В нижнюю часть живота зашло две пули", — сообщил он.Позже выяснились детали о противнике. "Потом выяснилось, что украинцы были под наркотиками. Их напичкали и погнали, сказав, что там никого нет. А там были мы. Разведка противника тогда сработала плохо", — отметил ополченец. Несмотря на тяжесть боя, потери были минимальны. "Бой с этой колонной начался в 1:32 ночи. Пожгли мы им тогда технику неплохо. Взяли пленных. И, к счастью, я был тогда единственным, кто получил ранение", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
"Получил тяжёлое ранение 14 августа 2014 года в ходе ночного боя. Колонна противника зашла в расположение нашего подразделения в районе Шишовки — недалеко от Шахтёрска", — так начал свой рассказ бывший ополченец.
"Поскольку летом жарко, я спал в машине. Был обут в тапочки. Слышу — началась стрельба. Нормальных средств связи у нас ещё не было. Общались по телефонам, которые прослушивались противником. Хватаю автомат, выскакиваю. Смотрю — идёт техника. Быстро сообразил, где организовать для себя засаду и обстреливать проходящие машины. Бил по водителям и по колёсам из "Калаша". Но перли они (украинские формирования. - Ред.) по-дурному", — вспоминает "Корсар".
Боец рассказал, как пытался преследовать противника. "Потом от точки, где я стрелял по колонне, проскочил 500 метров в тапочках, чтобы как бы эту колонну догнать. На мне была "разгрузка" с восемью магазинами. БК мне хватало. Отстрелял магазин — достал следующий. А потом они стали отстреливаться и попали в меня. В нижнюю часть живота зашло две пули", — сообщил он.
Позже выяснились детали о противнике. "Потом выяснилось, что украинцы были под наркотиками. Их напичкали и погнали, сказав, что там никого нет. А там были мы. Разведка противника тогда сработала плохо", — отметил ополченец.
Несмотря на тяжесть боя, потери были минимальны. "Бой с этой колонной начался в 1:32 ночи. Пожгли мы им тогда технику неплохо. Взяли пленных. И, к счастью, я был тогда единственным, кто получил ранение", — подытожил собеседник Украина.ру.