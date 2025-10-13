https://ukraina.ru/20251013/krasnov-pro-vypady-finlyandii-chtoby-vesti-dialog-s-mirom-nado-otlichat-vazhnoe-ot-vtorostepennogo-1070000176.html

Краснов про выпады Финляндии: "Чтобы вести диалог с миром, надо отличать важное от второстепенного"

Огласка в России заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен о Хельсинкских принципах не соответствует реальной значимости этого события на международной арене, где оно осталось практически незамеченным. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

На вопрос, почему Финляндия подняла тему Хельсинкских принципов, эксперт ответил категорично, сославшись на финские медиа. Он предложил самостоятельно проверить, насколько эта тема важна для самих финнов.Он отметил, что то, что глава МИД Финляндии "пробормотала что-то", знают разве что в России. Для тех же, кто "не читает до обеда советских газет", этого инцидента просто нет. По словам эксперта, подобные информационные поводы создают лишь видимость дипломатической активности."Наверное, чтобы вести адекватный, конструктивный диалог со всем миром нам следует научиться отличать важное от второстепенного, а то так и будем тратить время и интеллектуальные ресурсы на поиск ответа на вопрос "с чем это связано?" по каждой ничего не значащей теме", — посоветовал эксперт.При этом Краснов подчеркнул, что к работе российских дипломатов это не относится — им как раз следует внимательно реагировать на каждый выпад.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, как Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

