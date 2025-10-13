Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского - 13.10.2025 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прибыла в Киев и обсуждает там военную и финансовую поддержку киевского режима. Об этом она сооьщила 13 октября.
2025-10-13T11:09
2025-10-13T11:41
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070018720_0:65:1067:665_1920x0_80_0_0_77b545408d5f12f72255c0e59f0b1168.jpg
Каллас опубликовала фотографию встречи с украинским министром иностранных дел. Андрей Сибига на киевском железнодорожном вокзале расцеловал гостью."Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за ее военные преступления", - сообщила Каллас подписчикам своего аккаунта.По неофициальной информации, в программе визита еврокомиссара значатся встречи с Зеленским и другими представителями киевского режима. Ранее в Евросоюзе отказались признавать свою ответственность за создание первопричин нынешнего вооружённого конфликта на территории Украины. Правительства ЕС и Еврокомиссия заявили о продолжении военной, финансовой, пропагандистской и иной поддержки режима Зеленского. Для этого будут использованы не только собственные средства Евросоюза, но и украденные у России доходы от её "замороженных" активов. Еврокомиссия настаивает, чтобы Бельгия санкционировала передачу Киеву части этих активов. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег.ЕСПЧ и другие международные организации отказываются признавать военные преступления ВСУ в российских регионах. В приёме жалоб и других обращений пострадавших мирных жителей отказывается под лживыми предлогами. Подробности в публикации ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского

11:09 13.10.2025 (обновлено: 11:41 13.10.2025)
 
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прибыла в Киев и обсуждает там военную и финансовую поддержку киевского режима. Об этом она сооьщила 13 октября.
Каллас опубликовала фотографию встречи с украинским министром иностранных дел. Андрей Сибига на киевском железнодорожном вокзале расцеловал гостью.
"Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за ее военные преступления", - сообщила Каллас подписчикам своего аккаунта.
По неофициальной информации, в программе визита еврокомиссара значатся встречи с Зеленским и другими представителями киевского режима.
Ранее в Евросоюзе отказались признавать свою ответственность за создание первопричин нынешнего вооружённого конфликта на территории Украины. Правительства ЕС и Еврокомиссия заявили о продолжении военной, финансовой, пропагандистской и иной поддержки режима Зеленского.
Для этого будут использованы не только собственные средства Евросоюза, но и украденные у России доходы от её "замороженных" активов. Еврокомиссия настаивает, чтобы Бельгия санкционировала передачу Киеву части этих активов. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег.
ЕСПЧ и другие международные организации отказываются признавать военные преступления ВСУ в российских регионах. В приёме жалоб и других обращений пострадавших мирных жителей отказывается под лживыми предлогами. Подробности в публикации ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
