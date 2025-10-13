https://ukraina.ru/20251013/glava-diplomatii-es-obsuzhdaet-v-kieve-voennuyu-i-finansovuyu-podderzhku-rezhima-zelenskogo-1070018609.html

Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского

Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского - 13.10.2025 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС обсуждает в Киеве военную и финансовую поддержку режима Зеленского

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прибыла в Киев и обсуждает там военную и финансовую поддержку киевского режима. Об этом она сооьщила 13 октября.

2025-10-13T11:09

2025-10-13T11:09

2025-10-13T11:41

новости

украина

киев

россия

ес

нато

владимир зеленский

военная помощь украине

военная эскалация

финансовая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070018720_0:65:1067:665_1920x0_80_0_0_77b545408d5f12f72255c0e59f0b1168.jpg

Каллас опубликовала фотографию встречи с украинским министром иностранных дел. Андрей Сибига на киевском железнодорожном вокзале расцеловал гостью."Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечении России к ответственности за ее военные преступления", - сообщила Каллас подписчикам своего аккаунта.По неофициальной информации, в программе визита еврокомиссара значатся встречи с Зеленским и другими представителями киевского режима. Ранее в Евросоюзе отказались признавать свою ответственность за создание первопричин нынешнего вооружённого конфликта на территории Украины. Правительства ЕС и Еврокомиссия заявили о продолжении военной, финансовой, пропагандистской и иной поддержки режима Зеленского. Для этого будут использованы не только собственные средства Евросоюза, но и украденные у России доходы от её "замороженных" активов. Еврокомиссия настаивает, чтобы Бельгия санкционировала передачу Киеву части этих активов. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег.ЕСПЧ и другие международные организации отказываются признавать военные преступления ВСУ в российских регионах. В приёме жалоб и других обращений пострадавших мирных жителей отказывается под лживыми предлогами. Подробности в публикации ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Угрозы Трампа, провалы ВСУ, махинации с ракетой "Фламинго". Хроника событий на утро 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

днр

лнр

бельгия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, ес, нато, владимир зеленский, военная помощь украине, военная эскалация, финансовая помощь, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, мид украины, каллас кая, еврокомиссия, всу, киевский режим, военная помощь, военные преступления, днр, лнр, бельгия, регионы, вооруженные силы украины