https://ukraina.ru/20251012/zapustit-po-moskve-ne-poluchitsya-igor-prokopenko-razvenchal-mif-ob-opasnosti-tomagavkov-1069927774.html

"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"

"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков" - 12.10.2025 Украина.ру

"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"

Реальное применение "Томагавков" ВСУ против России технически крайне затруднено из-за морского базирования ракет и конвенции Монтрё. Сложный процесс развертывания наземных установок делает эту угрозу скорее пропагандистским инструментом. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-12T05:30

2025-10-12T05:30

2025-10-12T05:30

новости

россия

москва

дональд трамп

украина.ру

"томагавк"

игорь прокопенко

ракеты

ракетный удар

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1a/1055298056_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6766b5f9e03e56d1af05f50ad9132505.jpg.webp

Отвечая на вопрос о том, какую опасность могут представлять "Томагавки", Прокопенко заявил, что любое оружие, попадающее в руки украинского режима, потенциально опасно. "Другое дело, что немедленно привезти и начать запускать ракеты по Москве не получится", — сразу же оговорился эксперт.Он подробно объяснил причину: "Томагавки" — это ракеты морского базирования, то есть для их запуска по РФ нужны подводные лодки, надводные боевые корабли; сделать этого также не позволяет доктрина Монтрё". ["Доктрина Монтрё" относится к Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов 1936 года, которая установила контроль Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и регламентировала проход гражданских и военных судов. Конвенция гарантирует свободу прохода гражданских судов в мирное время, но ограничивает тоннаж и количество военных кораблей нечерноморских держав, предоставляя Турции право закрывать проливы для военных судов в случае войны или угрозы агрессии.]Прокопенко отметил, что хотят разговоры о том, что американцы якобы "доставят пусковые установки, привезут их в разобранном состоянии и где-то все будут собирать", но назвал это сложным техническим процессом."Поэтому, повторюсь, я рассматриваю историю с "Томагавками" как инструмент пропагандистской войны", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251009/tomagavki-dlya-ukrainy-tramp-medlit-k-tranzitu-gotovy-niderlandy-1069814243.html

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, дональд трамп, украина.ру, "томагавк", игорь прокопенко, ракеты, ракетный удар, дальнобойные ракеты, вооружения, сво, война, война на украине, пропаганда, спецоперация, эксперты, военный эксперт