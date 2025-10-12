"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков" - 12.10.2025 Украина.ру
"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
Реальное применение "Томагавков" ВСУ против России технически крайне затруднено из-за морского базирования ракет и конвенции Монтрё. Сложный процесс развертывания наземных установок делает эту угрозу скорее пропагандистским инструментом. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о том, какую опасность могут представлять "Томагавки", Прокопенко заявил, что любое оружие, попадающее в руки украинского режима, потенциально опасно. "Другое дело, что немедленно привезти и начать запускать ракеты по Москве не получится", — сразу же оговорился эксперт.Он подробно объяснил причину: "Томагавки" — это ракеты морского базирования, то есть для их запуска по РФ нужны подводные лодки, надводные боевые корабли; сделать этого также не позволяет доктрина Монтрё". ["Доктрина Монтрё" относится к Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов 1936 года, которая установила контроль Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и регламентировала проход гражданских и военных судов. Конвенция гарантирует свободу прохода гражданских судов в мирное время, но ограничивает тоннаж и количество военных кораблей нечерноморских держав, предоставляя Турции право закрывать проливы для военных судов в случае войны или угрозы агрессии.]Прокопенко отметил, что хотят разговоры о том, что американцы якобы "доставят пусковые установки, привезут их в разобранном состоянии и где-то все будут собирать", но назвал это сложным техническим процессом."Поэтому, повторюсь, я рассматриваю историю с "Томагавками" как инструмент пропагандистской войны", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"

05:30 12.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Реальное применение "Томагавков" ВСУ против России технически крайне затруднено из-за морского базирования ракет и конвенции Монтрё. Сложный процесс развертывания наземных установок делает эту угрозу скорее пропагандистским инструментом. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о том, какую опасность могут представлять "Томагавки", Прокопенко заявил, что любое оружие, попадающее в руки украинского режима, потенциально опасно. "Другое дело, что немедленно привезти и начать запускать ракеты по Москве не получится", — сразу же оговорился эксперт.
Он подробно объяснил причину: "Томагавки" — это ракеты морского базирования, то есть для их запуска по РФ нужны подводные лодки, надводные боевые корабли; сделать этого также не позволяет доктрина Монтрё".
["Доктрина Монтрё" относится к Конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов 1936 года, которая установила контроль Турции над проливами Босфор и Дарданеллы и регламентировала проход гражданских и военных судов. Конвенция гарантирует свободу прохода гражданских судов в мирное время, но ограничивает тоннаж и количество военных кораблей нечерноморских держав, предоставляя Турции право закрывать проливы для военных судов в случае войны или угрозы агрессии.]
Прокопенко отметил, что хотят разговоры о том, что американцы якобы "доставят пусковые установки, привезут их в разобранном состоянии и где-то все будут собирать", но назвал это сложным техническим процессом.
"Поэтому, повторюсь, я рассматриваю историю с "Томагавками" как инструмент пропагандистской войны", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
9 октября, 10:29
"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы НидерландыАдминистрация США рассматривает возможность поставок ракет Tomahawk на Украину. Таким образом американский президент Дональд Трамп рассчитывает оказать давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом. Об этом 8 октября сообщили анонимные источники испанской газеты El Mundo, близкие к Белому дому
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния