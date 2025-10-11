"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам" - 11.10.2025 Украина.ру
"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам"
"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам" - 11.10.2025 Украина.ру
"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам"
Возможная поставка американских "Томагавков" Украине способна разрушить позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Это решение выглядит странным на фоне сохраняющихся экономических интересов США, включая поставки российского урана. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-11T05:20
2025-10-11T05:20
Слова Дональда Трампа о "Томагавках" являются самым странным решением, которое мог бы принять американский президент, считает Прокопенко. Во-первых, потому что это обещание способно разрушить российско-американские отношения, в том числе достигнутые на встрече в Анкоридже. "Во-вторых, в этой истории больше шума, чем результата", — добавил эксперт.Прокопенко напомнил, что ракеты "Томагавк" стали "брендом угрозы" еще с 1980-х годов. При этом Прокопенко отметил, что если Трамп решил испортить отношения с Россией, то он "идет по верному пути". Однако эксперт видит в этой ситуации противоречие, указывая на экономические интересы США. "Обратите внимание, мало кто знает, что в этом году Россия, несмотря на все санкции, вышла на первое место по поставке в США обогащенного урана для электростанций. Это ведь о чём-то говорит. Американцам это очень нужно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
"Самое странное решение": Игорь Прокопенко про заявления Трампа по "Томагавкам"

05:20 11.10.2025
 
Возможная поставка американских "Томагавков" Украине способна разрушить позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Это решение выглядит странным на фоне сохраняющихся экономических интересов США, включая поставки российского урана. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Слова Дональда Трампа о "Томагавках" являются самым странным решением, которое мог бы принять американский президент, считает Прокопенко.
Во-первых, потому что это обещание способно разрушить российско-американские отношения, в том числе достигнутые на встрече в Анкоридже. "Во-вторых, в этой истории больше шума, чем результата", — добавил эксперт.
Прокопенко напомнил, что ракеты "Томагавк" стали "брендом угрозы" еще с 1980-х годов.
"Поэтому на сегодняшний день это не столько ракеты, сколько бренд угрозы: эти заявления падают на удобренную в течение последних 50 лет почву и производят сильный пропагандистский эффект", — пояснил он.
При этом Прокопенко отметил, что если Трамп решил испортить отношения с Россией, то он "идет по верному пути". Однако эксперт видит в этой ситуации противоречие, указывая на экономические интересы США.
"Обратите внимание, мало кто знает, что в этом году Россия, несмотря на все санкции, вышла на первое место по поставке в США обогащенного урана для электростанций. Это ведь о чём-то говорит. Американцам это очень нужно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
9 октября, 10:29
"Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы Нидерланды
Администрация США рассматривает возможность поставок ракет Tomahawk на Украину. Таким образом американский президент Дональд Трамп рассчитывает оказать давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам с Киевом. Об этом 8 октября сообщили анонимные источники испанской газеты El Mundo, близкие к Белому дому
