Возможная поставка американских "Томагавков" Украине способна разрушить позитивные тенденции в российско-американских отношениях. Это решение выглядит странным на фоне сохраняющихся экономических интересов США, включая поставки российского урана. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру

Слова Дональда Трампа о "Томагавках" являются самым странным решением, которое мог бы принять американский президент, считает Прокопенко. Во-первых, потому что это обещание способно разрушить российско-американские отношения, в том числе достигнутые на встрече в Анкоридже. "Во-вторых, в этой истории больше шума, чем результата", — добавил эксперт.Прокопенко напомнил, что ракеты "Томагавк" стали "брендом угрозы" еще с 1980-х годов. При этом Прокопенко отметил, что если Трамп решил испортить отношения с Россией, то он "идет по верному пути". Однако эксперт видит в этой ситуации противоречие, указывая на экономические интересы США. "Обратите внимание, мало кто знает, что в этом году Россия, несмотря на все санкции, вышла на первое место по поставке в США обогащенного урана для электростанций. Это ведь о чём-то говорит. Американцам это очень нужно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине: "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.

