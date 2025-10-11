Кот-"призывник", непристойная Брижит Макрон и картины из фруктов для Путина. Неделя необычных фотофактов - 11.10.2025 Украина.ру
Кот-"призывник", непристойная Брижит Макрон и картины из фруктов для Путина. Неделя необычных фотофактов
Эверест не отпускал около 350 туристов. На китайской трассе заметили царь-пробку: движение встало на 50-ти полосах. В Киевской области военнный ВСУ "мобилизовали" кота. В Германии выпустили памятную серебряную медаль, посвященную президенту России. Появилось фотография, на которой Брижит Макрон показала средний палец... болезни Шарко
2025-10-11T08:36
2025-10-11T08:36
В субботу, 4 октября, три сотни москвичей приняли участие в массовом забеге со своими собаками по Битцевскому лесу. Кросс "Быстрый пес" собрал на старте представителей самых разных пород ― от шпицев и биглей до борзых и хаски.Животные должны были бежать на поводке с хозяевами. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Несколько десятков финишировали за рекордное время: они пробежали трассу за 6 или 7 минут.В воскресенье, 5 октября, на восточном склоне Эвереста застряли порядка тысячи человек: из-за мощного снегопада им не удавалось спуститься. Для вызволения туристов из ловушки власти привлекли сотни специалистов и местных жителей.Позднее стало известно, что 350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР, благополучно спустились с горы.В тот же день, 5 октября, на Чукотке заметили сотни моржей, которые отдыхают у берегов острова Ратманова, известного разнообразием фауны. Там же с помощью дрона были сняты скелеты китов. "Кладбище" возле поселка Янракыннот считается одной из самых необычных и ярких достопримечательностей на полуострове.В понедельник, 6 октября, движение на трассе Пекин–Гонконг–Макао встало намертво на 50 полосах. Целые сутки в гигантской пробке стояли миллионы китайцев, пытаясь вернуться домой после праздничной "Золотой недели".Тогда же в соцсетях всплыло видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин в военной форме похищают кота. Сняты кадры были в Киевской области.Пользователи Сети сразу заподозрили в случившемся сотрудников ТЦК. Однако в местных чатах появилась информация о том, что животное похитили пьяные военные ВСУ. По словам жителей, кота утащили "в подарок ребёнку одного из бойцов".Уже на следующий день скандал с принудительной "мобилизацией" кота Стёпы закончился его возвращением владелице.Во вторник, 7 октября, жители России стали свидетелями суперлуния — явления, когда Луна находится на наименьшем расстоянии от центра нашей планеты.7 октября у президента России Владимира Путина прошел День рождения. Главе государства исполнилось 73 года. В этот день российского лидера поздравляли мировые политики, военные и граждане его государства.В Германии, тем временем, выпустили памятную серебряную медаль, посвященную президенту России. На ней изображен портрет российского лидера с подписью "патриот Владимир Путин". А в приложенных к сувениру сопровождающих документах отмечается, что Путин символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".Главный редактор журнала Юрген Эльзессер заявил, что спрос на медаль взлетел. По его словам, такого не было за всю 15-летнюю историю, что Compact выпускает различные продукты. Эльзессер даже признался, что в определенный момент возникли проблемы из-за нехватки серебра для чеканки медали.В среду, 8 октября, в Калининградском зоопарке прошла масштабная тренировка — сотрудники отрабатывали действия на случай побега опасного хищника. В учениях участвовало более 150 человек.Каждый выполнял свою роль: охрана перекрывала территорию, кассиры организовывали эвакуацию посетителей, пресс-служба информировала СМИ, ветеринары и водители работали на "передовой".В среду также появилось фотография, на которой супруга президента Франции Брижит Макрон показала средний палец болезни Шарко. Первая леди приняла участие в официальным открытии первого в стране института, посвященного исследованию этой наследственного заболевания.В четверг, 9 октября, сильный снегопад полностью парализовал движение на дорогах Новосибирска, что привело к многочисленным авариям, которые фиксируются каждые 30 минут.Метеорологи объясняют ранний приход снега активным арктическим вторжением холодных масс с севера и востока. Такие погодные аномалии уже фиксировались в регионе, но в 2025 году они пришли особенно рано и с большим количеством осадков.В тот же день над британским городом Ноттингем, который принято называть родиной Робина Гуда, заметили мощную зеленую вспышку. Причиной появления крупной зеленой светящейся полосы в небе над городом был пролетавший спорадический метеор.Кроме того, в четверг прошли двусторонние переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Встречали российского лидера в резиденции в Душанбе довольно необычно: перед главой государства раскинулись картины из фруктов и овощей, пирамиды из арбузов с дынями.В пятницу, 10 октября, в Пхеньяне по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи прошел концерт российских артистов, который посетил глава КНДР Ким Чен Ын. Он лично поблагодарил прибывших выступающих на сцене, среди которых были SHAMAN, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой TODES и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. В пятницу также СМИ написали, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Обладательницей премии стала бывшая депутат венесуэльского парламента и оппозиционерка Мария Корино Мачадо.Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы оценивались выше. Подробности в публикации В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.
россия
сша
китай
Эверест не отпускал около 350 туристов. На китайской трассе заметили царь-пробку: движение встало на 50-ти полосах. В Киевской области военнный ВСУ "мобилизовали" кота. В Германии выпустили памятную серебряную медаль, посвященную президенту России. Появилось фотография, на которой Брижит Макрон показала средний палец... болезни Шарко
В субботу, 4 октября, три сотни москвичей приняли участие в массовом забеге со своими собаками по Битцевскому лесу. Кросс "Быстрый пес" собрал на старте представителей самых разных пород ― от шпицев и биглей до борзых и хаски.
Животные должны были бежать на поводке с хозяевами. В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Несколько десятков финишировали за рекордное время: они пробежали трассу за 6 или 7 минут.
В воскресенье, 5 октября, на восточном склоне Эвереста застряли порядка тысячи человек: из-за мощного снегопада им не удавалось спуститься. Для вызволения туристов из ловушки власти привлекли сотни специалистов и местных жителей.
Позднее стало известно, что 350 туристов, застрявших из-за сильной метели на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР, благополучно спустились с горы.
В понедельник, 6 октября, движение на трассе Пекин–Гонконг–Макао встало намертво на 50 полосах. Целые сутки в гигантской пробке стояли миллионы китайцев, пытаясь вернуться домой после праздничной "Золотой недели".
Тогда же в соцсетях всплыло видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин в военной форме похищают кота. Сняты кадры были в Киевской области.
Пользователи Сети сразу заподозрили в случившемся сотрудников ТЦК. Однако в местных чатах появилась информация о том, что животное похитили пьяные военные ВСУ. По словам жителей, кота утащили "в подарок ребёнку одного из бойцов".
Уже на следующий день скандал с принудительной "мобилизацией" кота Стёпы закончился его возвращением владелице.
Во вторник, 7 октября, жители России стали свидетелями суперлуния — явления, когда Луна находится на наименьшем расстоянии от центра нашей планеты.
7 октября у президента России Владимира Путина прошел День рождения. Главе государства исполнилось 73 года. В этот день российского лидера поздравляли мировые политики, военные и граждане его государства.
В Германии, тем временем, выпустили памятную серебряную медаль, посвященную президенту России. На ней изображен портрет российского лидера с подписью "патриот Владимир Путин". А в приложенных к сувениру сопровождающих документах отмечается, что Путин символизирует "стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом".
Главный редактор журнала Юрген Эльзессер заявил, что спрос на медаль взлетел. По его словам, такого не было за всю 15-летнюю историю, что Compact выпускает различные продукты. Эльзессер даже признался, что в определенный момент возникли проблемы из-за нехватки серебра для чеканки медали.
В среду, 8 октября, в Калининградском зоопарке прошла масштабная тренировка — сотрудники отрабатывали действия на случай побега опасного хищника. В учениях участвовало более 150 человек.
Каждый выполнял свою роль: охрана перекрывала территорию, кассиры организовывали эвакуацию посетителей, пресс-служба информировала СМИ, ветеринары и водители работали на "передовой".
В среду также появилось фотография, на которой супруга президента Франции Брижит Макрон показала средний палец болезни Шарко. Первая леди приняла участие в официальным открытии первого в стране института, посвященного исследованию этой наследственного заболевания.
В четверг, 9 октября, сильный снегопад полностью парализовал движение на дорогах Новосибирска, что привело к многочисленным авариям, которые фиксируются каждые 30 минут.
Метеорологи объясняют ранний приход снега активным арктическим вторжением холодных масс с севера и востока. Такие погодные аномалии уже фиксировались в регионе, но в 2025 году они пришли особенно рано и с большим количеством осадков.
В тот же день над британским городом Ноттингем, который принято называть родиной Робина Гуда, заметили мощную зеленую вспышку. Причиной появления крупной зеленой светящейся полосы в небе над городом был пролетавший спорадический метеор.
Кроме того, в четверг прошли двусторонние переговоры президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Встречали российского лидера в резиденции в Душанбе довольно необычно: перед главой государства раскинулись картины из фруктов и овощей, пирамиды из арбузов с дынями.
В пятницу, 10 октября, в Пхеньяне по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи прошел концерт российских артистов, который посетил глава КНДР Ким Чен Ын. Он лично поблагодарил прибывших выступающих на сцене, среди которых были SHAMAN, артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой TODES и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.
В пятницу также СМИ написали, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира. Обладательницей премии стала бывшая депутат венесуэльского парламента и оппозиционерка Мария Корино Мачадо.
Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы оценивались выше. Подробности в публикации В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию.
