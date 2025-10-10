https://ukraina.ru/20251010/v-britanii-vyyasnili-kak-tramp-otblagodarit-norvegiyu-esli-ne-poluchit-nobelevskuyu-premiyu-1069912651.html

В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию

В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии в случае, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Об этом 20 октября написала британская газета The Daily Telegraph

По мнению авторов публикации, глава Белого дома в силах наказать Осло с помощью увеличения торговых пошлин. Норвегия должна готовиться к последствиям своего решения со стороны США, пишет издание, поскольку Трамп, открыто заявлявший о своем желании получить эту награду, часто "наказывает тех, кто его расстраивает". Он также может заставить другие государства перестать закупать норвежский газ или нефть, а также ограничить официальные контакты со страной.Экс-члены Норвежского нобелевского комитета рассказали газете, что шансы у Трампа получить эту премию небольшие. Его соперниками являются Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная организация здравоохранения, Международный уголовный суд и Межправительственная группа экспертов по изменению климата.Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше.В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе. Подробнее о событии — в материале Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года.

