В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии в случае, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Об этом 20 октября написала британская газета The Daily Telegraph
2025-10-10T12:06
2025-10-10T12:06
2025-10-10T12:12
новости
сша
норвегия
осло
дональд трамп
оон
международный уголовный суд (мус)
хамас
премия
нобелевская премия
По мнению авторов публикации, глава Белого дома в силах наказать Осло с помощью увеличения торговых пошлин. Норвегия должна готовиться к последствиям своего решения со стороны США, пишет издание, поскольку Трамп, открыто заявлявший о своем желании получить эту награду, часто "наказывает тех, кто его расстраивает". Он также может заставить другие государства перестать закупать норвежский газ или нефть, а также ограничить официальные контакты со страной.Экс-члены Норвежского нобелевского комитета рассказали газете, что шансы у Трампа получить эту премию небольшие. Его соперниками являются Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная организация здравоохранения, Международный уголовный суд и Межправительственная группа экспертов по изменению климата.Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше.В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе. Подробнее о событии — в материале Не Трамп: 10 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира 2025 года.
сша
норвегия
осло
палестина
израиль
В Британии выяснили, как Трамп "отблагодарит" Норвегию, если не получит Нобелевскую премию
12:06 10.10.2025 (обновлено: 12:12 10.10.2025)
Президент США Дональд Трамп может отомстить Норвегии в случае, если ему не присудят Нобелевскую премию мира. Об этом 20 октября написала британская газета The Daily Telegraph
По мнению авторов публикации, глава Белого дома в силах наказать Осло с помощью увеличения торговых пошлин. Норвегия должна готовиться к последствиям своего решения со стороны США, пишет издание, поскольку Трамп, открыто заявлявший о своем желании получить эту награду, часто "наказывает тех, кто его расстраивает".
Он также может заставить другие государства перестать закупать норвежский газ или нефть, а также ограничить официальные контакты со страной.
Экс-члены Норвежского нобелевского комитета рассказали газете, что шансы у Трампа получить эту премию небольшие. Его соперниками являются Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, Всемирная организация здравоохранения, Международный уголовный суд и Межправительственная группа экспертов по изменению климата.
Дональд Трамп трижды пытался получить эту премию во время предыдущего срока на посту президента США. В нынешнем году его шансы считаются выше.
В сентябре Трамп выступил на Генассамблее ООН и заявил, что за семь месяцев на посту президента США положил конец семи вооружённым конфликтам. В октябре он заявил, что конфликт на Украине оказался очень сложным. Также в этом месяце Израиль заявил о важнейшем вкладе Трампа в прекращении войны с палестинской группировкой ХАМАС в Газе.