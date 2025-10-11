https://ukraina.ru/20251011/1039622661.html

"Отказываются от всяких притязаний": 105 лет назад Россия и Украина подписали перемирие с Польшей

12 октября 1920 года в Риге подписан Договор о прелиминарных условиях мира между РСФСР, УССР и Польшей, фактически завершивший польско-советскую войну и закрепивший польскую оккупацию части Украины и Белоруссии

Ещё накануне Варшавской битвы обе стороны начали готовиться к мирным переговорам – естественно, исходя из ситуации, сложившейся на начало августа 1920-го.Так, 11 августа 1920 года начальник Польского государства Юзеф Пилсудский и премьер Польши Винценты Витос подписали протокол заседания Совета обороны государства, выработавшего инструкцию для польской делегации на мирных переговорах с большевиками.Предусматривалось, что "Польша по-прежнему придерживается той позиции, что определение границ между Литвой и Польшей может быть предметом переговоров только между Польшей и Литвой с учетом воли населения этих земель". Был и особый пункт инструкции: "если представители Советов поднимут вопрос о Белоруссии, то принять принцип её независимости".В свою очередь, вдохновлённые успехами Западного фронта, большевики фактически подготовили ультиматум. Однако делегации встретились в Минске только 17 августа, уже после разгрома войск Тухачевского под Варшавой.Всего в Минске состоялись пять пленарных заседаний мирной конференции (последнее – 2 сентября 1920 года). За это время стороны не смогли найти общего решения вопросов не только мира, но и перемирия.Потом переговоры были перенесены в Ригу.Большевикам требовалось спешно заключить перемирие – чтобы выиграть время для разгрома Белой армии барона Врангеля. Кроме того, Россию и Украину охватила волна восстаний крестьян. К числу прочих проблем добавился неурожай 1920 года в России.С целью более успешного ведения переговоров, был полностью обновлён состав российско-украинской делегации на переговорах в Риге. Главой делегации стал Адольф Иоффе. Он в 1920 году возглавлял советские делегации на переговорах с Эстонией, Литвой и Латвией и зарекомендовал себя успешным дипломатом. Иоффе отличался хорошим образованием и ораторскими способностями.Глава польской делегации Ян Домбский ему проигрывал – не знал ни России (он вырос в Галичине), ни русского языка, а с Иоффе общался по-немецки.Членами советской делегации были назначены также нарком сельского хозяйства Украины Мануильский (от УССР), член коллегии наркомата финансов РСФСР Оболенский, представитель РСФСР в Грузии Киров. Разумеется, советская делегация была единой, а представительство УССР – фиктивным. Из Харькова, тогдашней столицы УССР, никаких инструкций не поступало.Советская социалистическая республика Белоруссия (ССРБ) и вовсе представлена не была, а попытку председателя Белорусского ревкома Червякова принять участие в переговорах решительно пресёк Иоффе.6 сентября 1920 года в Париже состоялось заседание военного совета Антанты, рассмотревшего новый план совместных действий против большевиков польской армии и белой армии генерала Врангеля. В меморандуме совета отмечалось:"Возрождение России может быть осуществлено только русскими силами. (…) Россия подойдет к созданию федеративного устройства в условиях более или менее широкой автономии составляющих её частей, причем это устройство будет, по-видимому, неизбежной стадией в реставрации великой России".Поэтому военный совет Антанты ограничил продвижение польской армии на восток и возможности Польши перенести восточную границу слишком далеко.Учитывая мнение Антанты, польский Совет обороны государства 11 сентября 1920 года принял решение о восточных границах Польши, которых следует добиваться на мирных переговорах. На юге – границы по Збручу и Горыни, а на севере – в 30-50 километрах восточнее линии Лида – Лунинец – Сарны – Ровно – Проскуров – Каменец-Подольский.10 октября 1920 года, министр иностранных дел Польши Сапега направил инструкцию польским дипломатическим представителям в других странах об основных направлениях восточной политики Польши. В ней он признал:"Мы не верим в прочность большевистской системы в России. (…) Что касается генерала Врангеля, то необходимо решительно подчеркнуть, что позиция, которую мы могли занять по отношению к широкой кампании и его борьбе за возврат утраченной собственности, зависит в первую очередь от признания им наших границ, утверждённых прелиминарными условиями мира, об умеренном характере которых может свидетельствовать тот факт, что мы имели возможность занять Минск, Житомир и Каменец, однако не сделали этого, учитывая интересы будущей России".21 сентября в центре Риги, в старинном здании "Дом черноголовых", состоялось первое заседание советско-польской мирной конференции.24 сентября Иоффе ознакомил польскую делегацию с заявлением ВЦИК, принятом днём ранее, в котором советская сторона впервые предложила "немедленное торжественное подтверждение как Польшей, так и Россией независимости Украины, Литвы, Белоруссии, и признание независимости Восточной Галиции", соглашаясь на плебисцит в Восточной Галиции, где нет ещё советского строя.Советская делегация предложила Польше принять за основу границы Польши с советскими Белоруссией и Украиной линию от границы Литвы с Белоруссией возле впадения Свислочи в Неман (25 км юго-восточнее Гродно) – Беловежа – Каменец-Литовский – Любомль – Владимир-Волынский, далее по реке Збруч, а затем до Днестра.27 сентября Домбский отверг принцип самоопределения наций на советской основе (сделав, однако, уступку в отношении УССР) и не согласился с предложенной границей.Стоит учесть, что 20-26 сентября в ходе Неманского сражения польская армия завершила разгром Западного фронта РККА, поэтому аргументация советской стороны по территориальному вопросу устарела.В ночь на 28 сентября Иоффе получил телеграмму из Москвы, предлагавшую пойти на уступки польской стороне в отношении Белоруссии, по-прежнему не уступая ей в вопросе о территории Украины.Позже Ян Домбский писал, что на закрытых встречах глав делегаций оба председателя говорили достаточно откровенно. Так, Иоффе уже при первой встрече сказал Домбскому, что Россия уступать Украину Польше ни в коем случае не намерена, но готова отдать Польше Белоруссию. Однако польская сторона отказалась принимать такой "подарок", чтобы не довести численность белорусов в своем государстве до критической массы.Участники переговоров вспоминали, что на заседаниях территориальной комиссии польские и российские делегаты зачастую проводили линию границы через густонаселенные районы. Доходило до курьезов: один из польских делегатов попросил советских оставить одну из деревень на польской стороне потому, что там живет любимая теща. Советские делегаты уважили просьбу и передали Польше его тёщу и её усадьбу вместе со всей деревней.Пока шли переговоры в Риге, положение Красной Армии на фронте всё более ухудшалось.2 октября 1920 года пресловутая железнодорожная линия Лида – Барановичи – Лунинец – Сарны – Ровно уже полностью находилась в руках польских войск, а их дивизии продолжали движение на восток.4 октября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело польские предложения о мире. В тот же день Иоффе получил из Москвы инструкцию подписать перемирие в течение ближайших 3-4 дней.Последняя закрытая встреча председателей обеих делегаций состоялась днём 5 октября.На ней были приняты основные положение договора о перемирии и предварительных условиях мира. Ян Домбский и Адольф Иоффе подписали протокол о результатах переговоров и о согласии подписать соответствующий договор не позже пятницы 8 октября.Но 8 октября договор не был подписан по двум причинам. Первая – технические трудности, в том числе подготовка текста, а вторая – более серьёзная.Представитель Генерального штаба Польши подполковник Игнаци Матушевский потребовал задержать на 2-3 дня составление текста договора. Время требовалось для операции по временному захвату Минска, где находились в тайнике архивы "двуйки" (2-го управления Генштаба по разведке и контрразведке) со сведениями об агентурной сети в России. Архивы были оставлены при отступлении поляков в июле 1920 года.Однако, такую операцию группа подполковника Густава Пашкевича провела только 15-17 октября.12 октября 1920 года был подписан "Договор о прелиминарных условиях мира между РСФСР и УССР, с одной стороны, и Польшей, с другой", при этом РСФСР также представляла интересы Советской Белоруссии.Присланные из Москвы "представители Украины" не знали украинского языка, потому перевод текста договора на украинский язык сделал член польской делегации Леон Василевский (отец писательницы Ванды Василевской).Договор о предварительных условиях мира состоял из 17 статей.Наиболее важная 1-я статья содержала признание независимости Украины и Белоруссии обеими сторонами и определяла линию восточной границы Польши с Белоруссией и Украиной. "Россия и Украина отказываются от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к западу от этой границы. Со своей стороны, Польша отказывается в пользу Украины и Белоруссии от всяких прав и притязаний на земли, расположенные к востоку от этой границы".Важной была и 2-я статья договора:"Обе договаривающиеся стороны взаимно подтверждают полное уважение их государственного суверенитета и воздержание от какого-либо вмешательства во внутренние дела другой стороны. Причём обе договаривающиеся стороны постановляют включить в мирный договор обязательство не создавать и не поддерживать организаций, ставящих себе целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной".Эта статья фактически запрещала Польше оказывать помощь подразделениям армии Петлюры и антибольшевистским российским воинским формированиям, находившимся на её территории.Особенностью договора о перемирии явилось прекращение военных действий на фронте только через 144 часа (6 суток) после акта подписания, т.е. – 18 октября. Это позволило польским войскам продолжать наступательные операции местного значения в ряде районов с целью улучшения своих позиций.12 октября поляки вновь вошли в Минск и Молодечно. Ко второй половине октября 1920 года польские войска находились значительно восточнее установленной линии границы (в Белоруссии – на 50-100 километров, на Украине – на 30-90), но в результате были отведены.Договор о перемирии и прелиминарных условиях мира 21 октября ратифицировал на чрезвычайной сессии Всеукраинский ЦИК, 23 октября –Всероссийский ЦИК, а Сейм Польши – 22 октября. Для приличия 27 октября договор одобрил и Военно-революционный комитет Советской Белоруссии. Обмен ратификационными грамотами произошел в Либаве 2 ноября 1920 года.А уже 17 ноября состоялось первое пленарное заседание польско-советской конференции, призванной подготовить всеобъемлющий мирный договор. На это потребовалось ещё почти полгода.

