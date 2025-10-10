https://ukraina.ru/20251010/tsena-priznaniya-chem-maduro-pytalsya-kupit-vashington-1069942562.html
Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон
Венесуэла выступила с предложением передать США природные государства в обмен на смягчение политики. Однако Вашингтон ответил жестким отказом. Об этом 10 октября сообщила газета The New York Times
В публикации говорится о том, что на протяжении нескольких месяцев США придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Венесуэлы. Отмечается, что особенно много вопросов у Вашингтона возникает лично к президент Венесуэлы Николасу Мадуро. Американская сторона называла его "главой наркокартеля" и неоднократно угрожала взорвать суда. Предлогом была якобы перевозка наркотиков. Предложение Венесуэлы предоставить США доминирующую роль в своей нефтедобыче, нацеленное на улучшение двусторонних отношений, было отвергнуто Вашингтоном. Причиной отказа стала принципиальная позиция американской стороны, не желающей идти на какие-либо договорённости, которые могли бы укрепить статус Николаса Мадуро у власти.Ранее Дональд Трамп снова начал открыто угрожать Венесуэле. Он не исключил, что Вашингтон проведет наземную операцию в южноамериканском государстве. По его словам, все ради борьбы с распространением запрещенных веществ. Подробнее в отношениях США и Венесуэлы пытался разобраться автор издания Украина.ру Александр Савко в материале Награда за Мадуро. США готовятся к войне в Латинской Америке.
Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон
17:51 10.10.2025 (обновлено: 18:05 10.10.2025)
В публикации говорится о том, что на протяжении нескольких месяцев США придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Венесуэлы.
Отмечается, что особенно много вопросов у Вашингтона возникает лично к президент Венесуэлы Николасу Мадуро. Американская сторона называла его "главой наркокартеля" и неоднократно угрожала взорвать суда. Предлогом была якобы перевозка наркотиков.
Предложение Венесуэлы предоставить США доминирующую роль в своей нефтедобыче, нацеленное на улучшение двусторонних отношений, было отвергнуто Вашингтоном. Причиной отказа стала принципиальная позиция американской стороны, не желающей идти на какие-либо договорённости, которые могли бы укрепить статус Николаса Мадуро у власти.
Ранее Дональд Трамп снова начал открыто угрожать Венесуэле. Он не исключил, что Вашингтон проведет наземную операцию в южноамериканском государстве. По его словам, все ради борьбы с распространением запрещенных веществ.
Подробнее в отношениях США и Венесуэлы пытался разобраться автор издания Украина.ру Александр Савко в материале Награда за Мадуро. США готовятся к войне в Латинской Америке.