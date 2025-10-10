https://ukraina.ru/20251010/tsena-priznaniya-chem-maduro-pytalsya-kupit-vashington-1069942562.html

Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон

Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон - 10.10.2025 Украина.ру

Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" Вашингтон

Венесуэла выступила с предложением передать США природные государства в обмен на смягчение политики. Однако Вашингтон ответил жестким отказом. Об этом 10 октября сообщила газета The New York Times

2025-10-10T17:51

2025-10-10T17:51

2025-10-10T18:05

новости

венесуэла

вашингтон

сша

николас мадуро

дональд трамп

украина.ру

угроза

new york times

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058725551_0:119:2909:1756_1920x0_80_0_0_f8106d3ffc9504d2f4060458719db698.jpg

В публикации говорится о том, что на протяжении нескольких месяцев США придерживались агрессивной и жесткой риторики относительно Венесуэлы. Отмечается, что особенно много вопросов у Вашингтона возникает лично к президент Венесуэлы Николасу Мадуро. Американская сторона называла его "главой наркокартеля" и неоднократно угрожала взорвать суда. Предлогом была якобы перевозка наркотиков. Предложение Венесуэлы предоставить США доминирующую роль в своей нефтедобыче, нацеленное на улучшение двусторонних отношений, было отвергнуто Вашингтоном. Причиной отказа стала принципиальная позиция американской стороны, не желающей идти на какие-либо договорённости, которые могли бы укрепить статус Николаса Мадуро у власти.Ранее Дональд Трамп снова начал открыто угрожать Венесуэле. Он не исключил, что Вашингтон проведет наземную операцию в южноамериканском государстве. По его словам, все ради борьбы с распространением запрещенных веществ. Подробнее в отношениях США и Венесуэлы пытался разобраться автор издания Украина.ру Александр Савко в материале Награда за Мадуро. США готовятся к войне в Латинской Америке.

https://ukraina.ru/20250906/1068234932.html

венесуэла

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венесуэла, вашингтон, сша, николас мадуро, дональд трамп, украина.ру, угроза, new york times, нефть, наркотрафик