Награда за Мадуро. США готовятся к войне в Латинской Америке

Награда за Мадуро. США готовятся к войне в Латинской Америке

В глобальном информационном потоке появились тревожные новости, которые могут свидетельствовать о подготовке американского военного вмешательства в дела Латинской Америки.

Для начала стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки увеличили награду за Николаса Мадуро, и теперь предлагают за информацию о местонахождении президента Венесуэлы 50 миллионов долларов. Потому что, по мнению Вашингтона, он якобы причастен к деятельности преступных наркокортелей.Конфликт между американскими властями и руководством этой страны начался еще более четверти века назад, когда венесуэльцы избрали президентом харизматичного Уго Чавеса.Этот популярный народный лидер начал проводить независимую политику в национальных интересах своей страны, которая десятилетиями считалась бензоколонкой США. Чавес перераспределял доходы международных нефтяных корпораций в пользу малоимущих соотечественников, бросая вызов Америке, которая находилась в то время на пике мирового господства. И это вызвало в Белом доме самую яростную реакцию.Американцы попробовали сбросить команданте Уго путем переворота, используя подкупленных политиков и военных. Но этот путч провалился, а президент Венесуэлы стал для планеты символом борьбы против американской гегемонии – наряду со своим другом и наставником Фиделем Кастро.Апеллируя к другим государствам Латинской Америки, Чавес призывал их покончить с унизительной зависимостью от Вашингтона. И это существенно подорвало американское влияние в Западном полушарии, которое прежде было практически безраздельным.США начали душить венесуэльцев экономической блокадой, обложив непокорную страну различными санкциями, в основном нацеленными на ее нефтедобывающий сектор. Предпринимая эти действия Вашингтон рассчитывал подорвать внутреннюю социальную стабильность Венесуэлы, чтобы спровоцировать кризис и привести к власти прозападную либеральную оппозицию.Правительство чавистов столкнулось в условиях блокады с продовольственным дефицитом, который усугубила гиперинфляция. Однако венесуэльцы успешно сопротивлялись всестороннему внешнему давлению. Даже после того, как сам Уго Чавес умер после тяжелой болезни, назначив преемником одного из ближайших соратников – Николаса Мадуро.Мадуро тоже пытались сбросить всеми возможными способами. Запад упорно отказывал ему в легитимности, поддерживая никем не избранное "правительство в изгнании" во главе с политическим проходимцем Хуаном Гуайдо. А Великобритания присвоила себе значительную часть золотого запаса Венесуэлы, который не успели вывезти из лондонских банков.Американские государственные структуры обвиняли венесуэльское правительство в связях с наркокартелями, даже не стараясь подкрепить эти заявления сколько-нибудь реальными доказательствами.На самом деле чависты многие годы противостояли местным наркоторговцам. Главные коакаиновые картели Латинской Америки долгое время базировались на территории соседней Колумбии, под крылом местного проамериканского режима, открыто поддерживавшего венесуэльскую оппозицию. Причем колумбийские ультраправые боевики, тесно связанные с наркокартелями, участвовали в силовых акциях против Николаса Мадуро, которые осуществлялись с ведома и согласия США.В 2020 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, в колумбийской Боготе организовали очередной заговор против венесуэльской власти, с участием колумбийских парамилитарес и профессиональных американских военных.Они планировали высадить морской десант вблизи Каракаса, чтобы схватить Мадуро. Но венесуэльская армия пресекла попытку вторжения – заговорщики были убиты во время попытки пересечения границы или попали в плен. Среди захваченных террористов оказался агент американского Управления по борьбе с наркотиками, что спровоцировало глобальный информационный скандал. Ведь было очевидно, что очередная попытка переворота в Венесуэле была одобрена в Вашингтоне на самом высоком уровне, в нарушение действующих международных законов и при участии преступных элементов из числа колумбийских боевиков.Нынешние обвинения против Мадуро, которые повторно озвучила генеральный прокурор США Памела Бонди, выглядят на этом фоне циничным фарсом. Министерство иностранных дел Венесуэлы уже ответило на них насмешливым комментарием – напомнив о том, что американская генпрокуратура уклоняется от расследования резонансного дела Джеффри Эпштейна, предпочитая преследовать политическое руководство другой страны, которая не хочет подчиняться диктату Белого дома.Однако ситуация выглядит сейчас достаточно серьезной. Как сообщает издание The New York Times, Дональд Трамп тайно подписал директиву, которая позволяет Пентагону применять американские вооруженные силы на территории стран Латинской Америки – под предлогом борьбы против наркокартелей.Американские журналисты сами пишут о том, что подобные действия американской армии неизбежно будут нарушать международное право, а жертвой предстоящего незаконного нападения может стать именно Венесуэла, которая рискует подвергнуться внезапной военной атаке – как это совсем недавно случилось с Ираном."Кажется, в Латинской Америке скоро будет горячо. Кстати, продать MAGA-избирателям наведение порядка на заднем дворе будет легко", – комментирует эти сообщения журналист-американист Валентин Богданов.Унизительное выражение "задний двор США" закрепилось за этим регионом в первой половине XIX века, во времена президента Джеймса Монро, который объявил латиноамериканские страны зоной своих исключительных политических и экономических интересов.С тех пор американские политики привыкли рассматривать эту огромную территорию в качестве своего колониального владения, а в случае неповиновения местных жителей Вашингтон без колебаний устраивал против них военные интервенции.Но ситуация в Латинской Америке изменилась. Действующий левый президент Колумбии Густаво Петро резко критикует США и НАТО, которые используют колумбийских парамилитарес в качестве пушечного мяса для режима Зеленского. А это исключает возможность сухопутного вторжения в Венесуэлу через границу сопредельной страны.Член коммунистической партии Жанетт Хара вскоре может возглавить Чили, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва имеет все шансы вновь избраться на этот пост в следующем году – именно потому, что его правительство противостоит санкционному давлению Белого дома, опираясь на поддержку бразильского общества.Запад вполне способен организовать в Венесуэле очередную военную авантюру, несмотря на то, что сейчас она явно обречена на провал. Однако можно не сомневаться, что это вызовет в Латинской Америке массовые протесты, окончательно подрывая прежнее господство США.О том, как реагирует на происходящее президент Бразилии - в статье ""Занимайся не Украиной, а Палестиной". Почему президент Бразилии Лула прогнал посланца Зеленского"

Александр Савко

Александр Савко

Новости

Александр Савко

