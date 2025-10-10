"Под шумок можно и сдать": Носков рассказал, почему ВСУ не будут долго удерживать Северск
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Украинское командование не станет упорно оборонять Северск, поскольку город находится в невыгодной низине, а основные оборонительные рубежи ВСУ расположены за ним, и его сдача позволит спрямить линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носко
"Я уверен, что ВСУ не будут проявлять рвение в удержании Северска, — заявил Носков. — Во-первых, Северск находится в низине, во-вторых, это не слишком большой город. Основные линии обороны ВСУ находятся за Северском".
Эксперт полагает, что без политического давления украинские военные были бы рады оставить этот выступ.
"Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим", — пояснил собеседник издания.
Носков прогнозирует, что город будет сдан ВСУ под предлогом других поражений.
"Уверен, что украинское командование с безопасных внутриаппаратных позиций будет сдавать Северский выступ. Этот город не стал сакральной точкой на карте, которую политизировало украинское руководство. Под шумок другого военного поражения Северск можно и сдать", — резюмировал военный аналитик.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".
Вчера, 10:35Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТОПриступы бонапартизма в странах Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.
Подписывайся на