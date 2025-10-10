"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ - 10.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251010/my-merkel-ne-doveryaem-no-davayte-s-ney-peregovorim-sidorov-o-posrednichestve-eks-kantslera-frg-1069869304.html
"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ
"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ - 10.10.2025 Украина.ру
"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ
Меркель вряд ли станет приемлемым посредником для России, поскольку ее признания о целях Минских соглашений подорвали доверие, однако контакт с экс-канцлером возможен как диалог с представителем определенных сил в ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2025-10-10T04:10
2025-10-10T04:10
новости
германия
россия
украина
меркель
владимир зеленский
украина.ру
запад
переговоры
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/70/1024217026_0:48:2700:1567_1920x0_80_0_0_735a92e04edff048f246ddb083891575.jpg
Отвечая на вопрос о приемлемости экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в роли посредника, Сидоров дал однозначный ответ. "Я думаю, что нет", — заявил эксперт. При этом он не исключил определенного формата взаимодействия. "Или это может быть политическое решение вопроса: мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим", — отметил эксперт.Главной причиной отсутствия доверия он назвал ее собственные откровения о сути Минского процесса. "С другой стороны, Меркель доверия нет, особенно после того, как она заявила, что Украина усилилась благодаря Минским соглашениям. И в Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий", — напомнил Сидоров.Эксперт привел в пример пресс-конференцию в Париже в 2019 году, где, по его словам, была видна разница в настроениях участников. "Там было видно, как радовался Зеленский, как были довольны Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был [президент РФ Владимир] Путин", — сказал собеседник Украина.ру."Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица. Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году", — подытожил Андрей Сидоров.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20251008/1069807017.html
германия
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102421/70/1024217026_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_568c182948a8eefa446ae8a1fafe4811.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, украина, меркель, владимир зеленский, украина.ру, запад, переговоры, минские соглашения, посредник, война на украине, владимир путин, эммануэль макрон, главные новости
Новости, Германия, Россия, Украина, Меркель, Владимир Зеленский, Украина.ру, Запад, переговоры, Минские соглашения, посредник, война на Украине, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Главные новости

"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ

04:10 10.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Меркель вряд ли станет приемлемым посредником для России, поскольку ее признания о целях Минских соглашений подорвали доверие, однако контакт с экс-канцлером возможен как диалог с представителем определенных сил в ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос о приемлемости экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в роли посредника, Сидоров дал однозначный ответ. "Я думаю, что нет", — заявил эксперт. При этом он не исключил определенного формата взаимодействия. "Или это может быть политическое решение вопроса: мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим", — отметил эксперт.
Главной причиной отсутствия доверия он назвал ее собственные откровения о сути Минского процесса. "С другой стороны, Меркель доверия нет, особенно после того, как она заявила, что Украина усилилась благодаря Минским соглашениям. И в Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий", — напомнил Сидоров.
Эксперт привел в пример пресс-конференцию в Париже в 2019 году, где, по его словам, была видна разница в настроениях участников. "Там было видно, как радовался Зеленский, как были довольны Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был [президент РФ Владимир] Путин", — сказал собеседник Украина.ру.
"Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица. Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году", — подытожил Андрей Сидоров.
Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру
После победы Зеленского на выборах американцы помогли Украине сорвать реализацию Минских соглашений - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 14:53
Штаты помогли Украине сорвать реализацию Минских соглашений - бывший посол СШАПосле победы Владимира Зеленского на выборах американцы помогли Украине сорвать реализацию Минских соглашений. Об этом в ходе беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузенцовым и Алексеем Столяровым ("Вован" и "Лексус") заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передает 8 октября телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияРоссияУкраинаМеркельВладимир ЗеленскийУкраина.руЗападпереговорыМинские соглашенияпосредниквойна на УкраинеВладимир ПутинЭммануэль МакронГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:40"Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике
04:35Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность
04:31После Аляски. Почему в диалоге России и США не удалось избежать эскалации - мнения экспертов
04:30"Изменилась физика войны": Носков объяснил, как дроны и малые группы меняют логистику на фронте
04:20Владимир Носков: "Ситуация с прорывом к Золотому Колодезю стала неожиданностью"
04:16Позывной "Студент": Под Авдеевкой сожгли блиндаж ВСУ. Получил ранение, а после медаль "За отвагу"
04:10"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ
04:05Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу
04:00Трамп склоняется в пользу продления ДСНВ, но его могут переубедить "ястребы" — эксперт
03:28В Киеве "погасили свет". Баллистика и "Герани" выбивают украинскую энергетику
02:57Войсковых батюшек обучили уворачиваться от дронов ВСУ. Есть тонкости
02:27Химический теракт, "зло ради зла" и выбивание украинской энергетики. Итоги 9 октября
01:35Ой, погасло! Город Белая Церковь после прилёта "Герани". Сводка ударов по Украине к этому часу
01:07Ожесточённые бои в Запорожье, возвращение Купянска и фейки в Покровске. Военная сводка за 9 октября
00:38Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился в Липецкой области
23:42Нардеп Безуглая разоблачает ложь Сырского о "контрнаступлении"
23:30Около 80 российских "Гераней" наносят удары. Главные новости к 23:30
22:40Шокирующиее признание украинского чиновника: герани непобедимы, ВСУ не могут с ними бороться
22:33Купянск возвращается домой
22:10Историческое соглашение: ХАМАС и Израиль объявили о постоянном перемирии в Газе
Лента новостейМолния