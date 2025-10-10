https://ukraina.ru/20251010/my-merkel-ne-doveryaem-no-davayte-s-ney-peregovorim-sidorov-o-posrednichestve-eks-kantslera-frg-1069869304.html

"Мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим": Сидоров о посредничестве экс-канцлера ФРГ

Меркель вряд ли станет приемлемым посредником для России, поскольку ее признания о целях Минских соглашений подорвали доверие, однако контакт с экс-канцлером возможен как диалог с представителем определенных сил в ФРГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Отвечая на вопрос о приемлемости экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в роли посредника, Сидоров дал однозначный ответ. "Я думаю, что нет", — заявил эксперт. При этом он не исключил определенного формата взаимодействия. "Или это может быть политическое решение вопроса: мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим", — отметил эксперт.Главной причиной отсутствия доверия он назвал ее собственные откровения о сути Минского процесса. "С другой стороны, Меркель доверия нет, особенно после того, как она заявила, что Украина усилилась благодаря Минским соглашениям. И в Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий", — напомнил Сидоров.Эксперт привел в пример пресс-конференцию в Париже в 2019 году, где, по его словам, была видна разница в настроениях участников. "Там было видно, как радовался Зеленский, как были довольны Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был [президент РФ Владимир] Путин", — сказал собеседник Украина.ру."Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица. Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году", — подытожил Андрей Сидоров.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О том, как Россия и Запад обмениваются политическими сигналами и перевесят ли их военные аргументы — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру

