Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, это попытка представить себя в качестве возможного посредника на переговорах.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.Президент США Дональд Трамп назвал предложения российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хорошей идеей. Ранее Путин предложил, чтобы после завершения срока действия договора 5 февраля следующего года Россия еще в течение года добровольно придерживалась количественных ограничений ДСНВ. - Андрей Анатольевич, слова Трампа — это лишь риторическая конструкция, или в Белом доме готовы всерьез отнестись к российским предложениям?- Что касается самого Трампа, то он говорил, что надо бы по этому вопросу договориться. Наверно, Трамп даст указания продлить существующий режим. Но здесь есть одна загвоздка: проверки прекращены, то есть соблюдение договора не контролируется ни с нашей стороны, ни с их стороны. По этому вопросу можно вести переговоры.Главное, какую позицию займет окружение Трампа, в том числе военные. Думаю, именно поэтому Трамп и тянул две недели, не реагировал политически (на российское предложение). Сейчас, видимо, внутри администрации, прежде всего среди военного истеблишмента, идет разговор о том, как все это можно сделать.Видимо, мнение Трампа склоняется в пользу продления договора в его текущем состоянии. Все остальное Трампу будут разъяснять. В американской администрации достаточно много ястребов, особенно среди военных. Так что его могут переубедить.- Все это происходит на фоне разговоров о возможной передаче ракет "Томагавк" киевскому режиму.- Этот вопрос уже отошел на второй план. Вэнс сделал этот вброс 28 сентября, на этой неделе в американской администрации об этом уже не рассуждают. "Томагавк" — это главная ударная ракета у американцев. Отдавать ее на Украину они считают нецелесообразным. "Томагавк" американцы могут заменить другими видами вооружений, той же "Барракудой", или еще чем-то. Тем, что менее на слуху, потому что "Томагавк", хотя и в основном ракета морского базирования, может быть и в ядерном исполнении. Поэтому Россию "Томагавками" американцы провоцировать не будут. Так что этот спектакль поставлен не будет.- В недавнем интервью Ангела Меркель обвинила Польшу и прибалтийские страны в саботаже попытки урегулировать украинский конфликт и договориться с Россией в 2021 году. Являются ли ее слова проявлением намерения части европейских элит переложить вину за военную эскалацию на плечи поляков и прибалтов и нормализовать отношения с Москвой?- Ранее Меркель призналась, что "Минск" она вела, чтобы Украина усилилась. У Ангелы политического будущего нет. Здесь она может играть на руку каким-то группировкам внутри Германии, внутри ХДС. Для Меркель важно найти виноватого, сказав, что она бы договорилась, и внутри Германии тоже есть силы, которые могут это сделать.Да, возможно, с одной стороны, это попытка оправдаться, с другой, поиск возможных переговорных позиций, потому что Меркель очень неглупая женщина. Она давно в политике и понимает, что Европу списывают. То есть при любых переговорах Европа оказывается на сбойных зонах (повреждённые участки на жёстком диске (HDD) или твердотельном накопителе (SSD), где информация становится ненадёжной или вообще не может быть считана – ред.). Прямой диалог может происходить между Россией и США с привлечением Китая и других стран.Таким образом Меркель может предлагать себя в качестве посредника. Она действительно работала с Путиным. В период своего канцлерства она была успешной, войны при ней не было. И она бы не случилась, если бы ее инициативы были оформлены. То есть при ней все было правильно, а иные силы виноваты в том, что началась СВО.- Будет ли личность Меркель приемлемой в качестве посредника?- Я думаю, что нет. Или это может быть политическое решение вопроса: мы Меркель не доверяем, но давайте с ней переговорим. С другой стороны, Меркель доверия нет, особенно после того, как она заявила, что Украина усилилась благодаря Минским соглашениям. И в Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий.Я вспоминаю пресс-конференцию в декабре 2019 года в Париже. Там было видно, как радовался Зеленский, как были довольны Меркель и Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был Путин. Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица. Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году.О ситуации в зоне СВО - Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с юга

