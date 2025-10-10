https://ukraina.ru/20251010/konflikt-na-ukraine-priblizhaetsya-k-finalnoy-stadii---eks-analitik-tsru-1069906669.html
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ - 10.10.2025 Украина.ру
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ
Завершение вооружённого конфликта на территории Украины не за горами. С таким прогнозом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
2025-10-10T10:16
2025-10-10T10:16
2025-10-10T10:16
новости
украина
россия
европа
сергей лавров
цру
нато
украина.ру
инфраструктура
ракетные удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068579103_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_c7e89af619fdf57ffb491946fbae3131.jpg
Выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, бывший аналитик ЦРУ рассмотрел последствия разрушения энергетической инфраструктуры Украины и России, а также участие Запада в этом конфликте. Джонсон предположил, что лидеры Европы, сейчас готовы к эскалации, надеясь либо продолжить войну и победить Россию, либо обратно втянуть в конфликт США. Владимир Путин при этом сохранял спокойствие, "был в хорошем настроении и рассказывал много шуток", а также демонстрировал стремление к миру, заметил экс-аналитик ЦРУ. Он не согласился с мнением о том, что российская экономика испытывает растущее напряжение из-за СВО. "Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — заявил Джонсон.Запад преувеличивает проблемы России, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ. По его мнению, США и другие западные страны продемонстрировали неспособность своих ВПК продемонстрировать такие же успехи, как российские производители вооружений и боеприпасов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068579103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_334e5b1757744f997f2d29486ca72448.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, сергей лавров, цру, нато, украина.ру, инфраструктура, ракетные удары по украине, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, новости сво, атака бпла, ракеты, международная политика, впк, запад, владимир путин
Новости, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, ЦРУ, НАТО, Украина.ру, инфраструктура, ракетные удары по Украине, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, новости СВО, атака БПЛА, ракеты, Международная политика, ВПК, Запад, Владимир Путин
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ
Завершение вооружённого конфликта на территории Украины не за горами. С таким прогнозом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen
, бывший аналитик ЦРУ рассмотрел последствия разрушения энергетической инфраструктуры Украины и России, а также участие Запада в этом конфликте.
Джонсон предположил, что лидеры Европы, сейчас готовы к эскалации, надеясь либо продолжить войну и победить Россию, либо обратно втянуть в конфликт США.
Владимир Путин при этом сохранял спокойствие, "был в хорошем настроении и рассказывал много шуток", а также демонстрировал стремление к миру, заметил экс-аналитик ЦРУ. Он не согласился с мнением о том, что российская экономика испытывает растущее напряжение из-за СВО.
"Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — заявил Джонсон.
Запад преувеличивает проблемы России, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ. По его мнению, США и другие западные страны продемонстрировали неспособность своих ВПК продемонстрировать такие же успехи, как российские производители вооружений и боеприпасов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.