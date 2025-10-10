"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ - 10.10.2025 Украина.ру
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ - 10.10.2025 Украина.ру
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ
Завершение вооружённого конфликта на территории Украины не за горами. С таким прогнозом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
2025-10-10T10:16
2025-10-10T10:16
Выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, бывший аналитик ЦРУ рассмотрел последствия разрушения энергетической инфраструктуры Украины и России, а также участие Запада в этом конфликте. Джонсон предположил, что лидеры Европы, сейчас готовы к эскалации, надеясь либо продолжить войну и победить Россию, либо обратно втянуть в конфликт США. Владимир Путин при этом сохранял спокойствие, "был в хорошем настроении и рассказывал много шуток", а также демонстрировал стремление к миру, заметил экс-аналитик ЦРУ. Он не согласился с мнением о том, что российская экономика испытывает растущее напряжение из-за СВО. "Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — заявил Джонсон.Запад преувеличивает проблемы России, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ. По его мнению, США и другие западные страны продемонстрировали неспособность своих ВПК продемонстрировать такие же успехи, как российские производители вооружений и боеприпасов. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Конфликт на Украине приближается к финальной стадии" - экс-аналитик ЦРУ

10:16 10.10.2025
 
Завершение вооружённого конфликта на территории Украины не за горами. С таким прогнозом выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Выступая в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, бывший аналитик ЦРУ рассмотрел последствия разрушения энергетической инфраструктуры Украины и России, а также участие Запада в этом конфликте.
Джонсон предположил, что лидеры Европы, сейчас готовы к эскалации, надеясь либо продолжить войну и победить Россию, либо обратно втянуть в конфликт США.
Владимир Путин при этом сохранял спокойствие, "был в хорошем настроении и рассказывал много шуток", а также демонстрировал стремление к миру, заметил экс-аналитик ЦРУ. Он не согласился с мнением о том, что российская экономика испытывает растущее напряжение из-за СВО.
"Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и все рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт все", — заявил Джонсон.
Запад преувеличивает проблемы России, подчеркнул бывший аналитик ЦРУ. По его мнению, США и другие западные страны продемонстрировали неспособность своих ВПК продемонстрировать такие же успехи, как российские производители вооружений и боеприпасов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния