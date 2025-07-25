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Американская парадигма: час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас

Американская парадигма: час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас - 25.07.2025 Украина.ру

Американская парадигма: час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас

Рассекреченный доклад открывает новые страницы истории, известной как Рашагейт. Для Демократической партии и 44-го президента США Барака Обамы это может иметь очень серьёзные последствия

2025-07-25T06:39

2025-07-25T06:39

2025-07-25T08:31

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талси габбард

разведка

украинагейт

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Директор Национальной разведки США Тулси Габбард представила новые сведения о том, как 44-й президент демократ Барак Обама и члены его команды сфабриковали разведданные с целью дискредитации республиканца Дональда Трампа 8 лет назад.На протяжении нескольких месяцев перед президентскими выборами 2016 года американское разведывательное сообщество неизменно заявляло, что Россия "вероятно, не пытается повлиять на выборы при помощи киберсредств. После победы миллиардера Трампа над бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от Демократической партии, 7 декабря для директора Национальной разведки Джеймса Клэппера подготовили тезисы, в которых звучало: "Иностранные противники не использовали кибератаки на избирательную инфраструктуру, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США".Однако спустя всего 2 дня, 9 декабря, действующий президент Обама собрал ведущих руководителей Совета национальной безопасности Белого дома - включая Клэппера, директора ЦРУ Джона Бреннана, заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, генерального прокурора США Лоретту Линч, советника президента по национальной безопасности Сьюзан Райс, госсекретаря Джона Керри - чтобы обсудить ситуацию в России.После той встречи помощник Клэппера направил руководству разведки электронное письмо с поручением подготовить новую оценку "по просьбе президента", в которой будут подробно изложены "инструменты, которые использовала Москва, и действия, предпринятые ею для влияния на выборы 2016 года". Управление национальной разведки возглавит эту работу при участии ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности и Министерства внутренней безопасности, уточнялось в тексте.Всё, что было дальше, как заявила Габбард, можно описать лишь как долгоиграющую попытку переворота и заговора с элементами госизмены.Чиновники администрации Обамы слили ложные заявления в СМИ, утверждая, что "Россия пыталась с помощью киберсредств вмешаться, если не активно повлиять на исход выборов".6 января 2017 года, за 2 недели до инаугурации нового президента, была опубликована новая оценка разведывательного сообщества, которая прямо противоречила оценкам разведки, сделанным на протяжении предыдущих 6 месяцев."После нескольких месяцев расследования этого дела факты свидетельствуют о том, что новая оценка основывалась на информации, которая, как было известно причастным лицам, была сфабрикована или считалась недостоверной. Это политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических заявлений, призванных поставить под сомнение победу президента Трампа, многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряжённости в отношениях между США и Россией и многое другое", - говорится в заявлении Национальной разведки США.Габбард передала все полученные сведения Министерству юстиции для дальнейшего расследования роли каждого причастного к Рашагейту и дальнейшего привлечения их к ответственности по всей строгости закона.Бреннан и бывший директор ФБР Джеймс Коми уже находятся под следствием по уголовному делу за возможные правонарушения, связанные с расследованием связей Трампа с Россией, включая предполагаемую дачу ложных показаний Конгрессу. Разбирательство началось в начале июля после того, как ЦРУ обнаружило нарушения в оценке разведки якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы 2016 года.Новые подробности истории мнимого сговора Трампа с Россией появились для республиканцев как нельзя вовремя – эта история сплотила однопартийцев президента на фоне скандального разбирательства вокруг дела Эпштейна и разногласий насчёт военной помощи Украине. Да и лично для Габбард, от которой Трамп дистанцировался из-за споров по Ирану, - теперь глава разведки вновь в строю.Для демократов возвращение к теме Рашагейта, наоборот, имеет негативный эффект.После того, как Габбард сказала в интервью телеканалу Fox News о достаточном количестве доказательств, позволяющих привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения, Трамп призвал Министерство юстиции начать расследование о манипуляциях Обамы."Главарем банды был президент Обама. Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы. Они делали вещи, которые в других странах даже не могут представить", - заявил американский лидер, позже обвинив своего первого предшественника ещё и в мошенничестве.В состав этой "банды" Трамп также включил Джо Байдена, бывшего в тот период вице-президентом США, и свою соперницу по тем самым выборам-2016 Хиллари Клинтон — "бывшую жену президента, фальшивую, как банкнота в $3".23 июля на брифинге в Белом доме Габбард попросили уточнить, идёт ли речь о возможном уголовном преследовании Обамы."Верно, - ответила она. - Доказательства, которые мы обнаружили и обнародовали, прямо указывают на то, что президент Обама возглавил процесс фабрикации оценки, подготовленной разведывательными службами. Этот факт подтверждается множеством доказательств и разведывательными данными".Окончательное решение о возможном уголовном преследовании 44-го президента должно принять Министерство юстиции США, подчеркнула директор Национальной разведки. И ведомство 23 июля объявило, что создаст специальную группу для оценки сведений, рассекреченных Габбард, и проработает потенциальные дальнейшие юридические шаги в этом контексте. Всерьёз за новые подробности о выборах-2016 возьмётся и ФБР.Представители Обамы, конечно же, все обвинения отвергают, утверждая, что в представленном накануне отчёте не содержится доказательств непричастности к фальсификациям, а спецслужбы времён демократов установили всё точно.Уголовной ответственностью Обаме грозит Трамп, некоторые эксперты не исключают такого сценария, но насколько это реально на практике? Непонятно. Есть единственный прецедент, когда бывший президент США подвергся уголовному преследованию после ухода из администрации за действия, совершённые в период правления. И это был Трамп. Он делал акцент на своём президентском иммунитете от судебного преследования. Верховный суд США тогда постановил, что глава государства обладает иммунитетом в части действий, совершённых в рамках конституционных полномочий во время президентства, а на действия, совершённые в неофициальном качестве, т.е. в частном порядке, иммунитет не распространяется. В итоге Трамп не просто остался на свободе, а вернулся ко власти. Так что Обаму вряд ли привлекут к уголовному наказанию."Остриё обвинений Габбард направлено на Обаму, до которого при всём желании (если оно, конечно, есть) ни Габбард, ни Минюсту не добраться. Так что это не разоблачение никакого заговора со стороны Тулси Габбард. Это действительно отвлечение внимания. Но не только от дела Эпштейна, которое теперь используется против Трампа. Куда существеннее отвлечение MAGA-избирателей и элитных групп, поддержавших Трампа в 2024 году, от того факта, что администрация Трампа не может или не хочет разбираться с разведсообществом. Ни "страшный" Кэш Патель, ни "бескомпромиссная" Пэм Бонди, ни "правдоискатель" Тулси Габбард никакую войну с глубинным государством вести не будут. Не смогли. Не справились", - написал американист Дмитрий Дробницкий в телеграм-канале.Однако история с Рашагейтом – это не только про тюрьму, это в большей степени про репутацию: её восстановление для одних и издержки для других. Для демократов раскручивание истории в контексте, что они таким вопиющим образом пытались дискредитировать Трампа и не допустить его ко власти, явно ударит по их политическому имиджу."Обама - де-факто патриарх Демпартии, атака на него ослабит позиции демократов на выборах в Конгресс в 2026 году. Удар это и по украинскому лобби. Та же Клинтон была связана с олигархом Виктором Пинчуком - последний даже давал ей личный самолёт в аренду. Да и лоббисты Киева активно вмешивались в выборы 2016 года, собирая компромат на Трампа и его соратников вроде Пола Манафорта. На Киев сейчас и так усиливается давление по коррупционной линии. Но и в контексте Рашагейта там может вылезти очень много неприятных для Украины скелетов из шкафа", - прогнозирует американист Малек Дудаков.В той предвыборной кампании Украина оказывала содействие штабу Хиллари Клинтон в поиске компромата на Трампа.В эти дни демократы ещё и вспоминают (ровно год назад всё произошло), как Байдену пришлось выйти из президентской гонки, после чего начался 100-дневный хаос с Камалой Харрис-кандидатом. Теперь бывшая вице-президент готовится баллотироваться в губернаторы Калифорнии в 2026 году (полномочия Гэвина Ньюсома истекают, а сам он грезит президентским креслом)."Сейчас многие демократы могут отстраниться от Обамы и его команды, отдав их на съедение волкам. Вряд ли самому Обаме грозят реальные судебные последствия, но погонять по слушаниям его вполне могут. Внутриэлитовая борьба кланов внутри Демпартии будет распаляться на фоне очевидных проблем с попытками давать отпор повестке Трампа", - считает Дудаков.Это межпартийные разборки внутри Соединённых Штатов, а ведь у Рашагейта есть более масштабный аспект, длительностью гораздо дольше, чем американский избирательный цикл – вся эта липовая история послужила основанием для введения колоссального количества санкций против РФ и привела к ухудшению российско-американских отношений до критической точки, высылке дипломатов и изъятию дипломатической собственности России в Штатах."И кто теперь будет с этим всем разбираться? Или таких планов нет?" - справедливо задаётся вопросами первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Да, вторая администрация Трампа демонстрирует желание и готовность к восстановлению сотрудничества, но последствия Рашагейта ещё не устранены, а они не ограничиваются только нормализацией двусторонних отношений (хотя это тоже огромный массив работы) – Россию демонизировали как могли, всеми силами создавали условия для её изоляции на международной арене."Примитивная, но эффективная операция, проведённая либерально-глобалистскими элитами, привела к выдворению 35 дипсотрудников российских официальных представительств в США в конце декабря 2016 года, последующему изъятию российской дипломатической собственности, незаконным санкциям и обнулению дипломатического процесса с Москвой. Эти вопросы до сих пор обременяют наши двусторонние отношения и, по сути, служат одним из главных препятствий на пути к их нормализации. Апофеозом было провоцирование прокси-войны Запада против России на Украине, что признали сам Трамп и его спецпредставитель Кит Келлог", - отмечает заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в статье для РИА Новости.Читайте также: Фальшивка, которая привела к кризису на Украине. В США с Трампа сняли клеймо "агента Кремля"

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, барак обама (старший), талси габбард, разведка, украинагейт