Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии

Конец с троллингом. "Цветные революции" закончились там же, где начались - в Грузии

Пятое за последние четыре года выступление так называемой проевропейской оппозиции против нормальных прогрузинских властей Грузии 4-5 октября 2025 года закончилось не просто провалом, а позорно-издевательским троллингом.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил руководству Евросоюза, чьи функционеры душой и деньгами опять вложились в бунтующих в Тбилиси, что от них победившие смуту грузины ждут извинений за поддержку попытку госпереворота 4 октября, а не ответных обвинений с использованием слова "русские"."Единственное, чего ожидает грузинское общество от пресс-спикера Евросоюза Аниты Хиппер, это извинений за поддержку собрания (4 октября. – Авт.) с целью свергнуть власть, участники которого ворвались во дворец президента, отчего пострадало 25 полицейских", – заявил он.А потом добавил с юмором: "Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: "Русские, русские!" о нас, так вот пусть поищут "русских" у себя. …Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить "русские", "русское", но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов. …Власти Грузии рассматривают заявления Хиппер как вербальное нападение и отчаянную попытку избежать ответственности".Так Папуашвили, выведя Россию за скобки обсуждаемых проблем, ответил на слова указанной Хиппер и еврокомиссара Марты Кос о том, что действия грузинского правительства "навеяны русскими учебниками" для использования методов "российской дезинформации" в разгоне бунтовщиков и погромщиков.А двумя днями раньше он вообще сказал слова, которые могут стать общей эпитафией на осиновом колу, вбитом в чахлые грудные клетки всех организаторов "цветных революций" где бы то ни было. "Эту Европу мы не заказывали. Мы заказывали благосостояние, а получили экстремизм и насилие", – сказал спикер парламента страны, где на постсоветском пространстве в 2003 году состоялась первая "цветная революция", перенесенная туда из Югославии.И это очень знаково и символично, что где "цветняки" забуянили пышным и кровавым цветом, там они бесславно и заканчиваются. Это и есть торжество исторической справедливости. За него еще предстоит немного побороться, но свои контуры оно уже обозначило.По мнению многих, после того, как Дональд Трамп разогнал Агентство США по международному развитию (USAID) и пообещал посадить главного глобалистско-либерального упыря Джорджа Сороса, и так стоящего одной ногой на могиле, то есть помойке истории, пойдут на спад или мимикрируют в нечто иное "цветные революции", как главные средства смены власти в любой стране, которая не понравится глобалистам.USAID и функционеры Сороса, по всему миру плодящие и финансирующие толпы соросят-манкуртов, легко предающих интересы своих стран за щедрые подачки, были источниками и денег, и протестных настроений по заказу. Теперь краник с "зеленью" прикроется, и вдохновение иуд и предателей поистончится – они без пропитания бороться за демократию категорически не согласны….А власти Грузии из партии "Грузинская мечта" кажется изобрели и обкатали три беспроигрышных метода по заливанию "цветных революционеров" их же биоотходами в навальном виде.Во-первых, все случаи, когда против "Грузинской мечты" выступали ее противники, нанятые Западом, власти Грузии всегда четко говорили, кто против них борется и кто за ними стоит с кошелками, чтобы платить за предательство собственной страны.И когда после муниципальных выборов, когда во всех 64 муниципалитетах выиграли "мечтатели", а против них пошли бунтом и погромами, власти сказали: нет оснований для бунта, а всем рулит Запад, а значит, враги Грузии, тормозящие ее развитие, там, на Западе. И что главное – власти не вихляли, а выступили единым фронтом и единой командой, что организаторы "цветных революций" преодолеть нигде не смогли."Они пришли, чтобы свергнуть власть, и именно там состоялся коллективный акт предательства государства со стороны этих нескольких тысяч человек. …Прежде всего, мы дотянемся до предателей нашей страны, которые 4 октября – при внешнем содействии, по заказу, с одобрения и поощрения извне – решили устроить здесь кровопролитие, стрельбу и жертвы", – сказал спикер парламента Папуашвили.Грузинский президент Михаил Кавелашвили прямо указал, что беспорядками в Грузии управляли иностранные спецслужбы. "К сожалению, в параллельном режиме проходила акция в направлении свержения власти, общество видело вандальные акты и призывы… Пока еще остаются в Грузии силы, действующие под управлением иностранных спецслужб", — заявил он.А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не только обвинил оппозицию в попытке устроить "майдан" в день выборов, но и рассказал, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили нагло и цинично собиралась провернуть в стране венесуэльский вариант Хуана Гуайдо – на спинах бунтовщиков и боевиков явочным порядком захватить президентское кресло и оттуда уже с прибытком для себя рулить процессами.При этом Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе опять малеха потроллили оппозиционеров и кукловодов, когда заявили, что Грузия не собирается становиться второй Украиной. Это явно раздражает и Запад, и Киев, где тот же Каладзе начинал выдающимся футболистом и может служить антитезой-антиподом своему бывшему одноклубнику по киевскому "Динамо" Андрею Шевченко, который пошел на коллаборацию с неонацистами, на всю свою не очень умную голову заукранствовал и в итоге превратился сегодня в отменное ничтожество. Во всех смыслах. А Каха – выдающийся грузинский политик современности, который отстаивает свою страну против вурдалаков всяких, и она ему за это благодарна.Во-вторых, власти Грузии сразу и открыто назвали тех, кто виноват в беспорядках. И сразу их предупредили и пообещали, что четко вломят им строго по Уголовному кодексу Грузии.Членов организационного комитета акции протеста Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе задержали уже ночью 5 октября и обвинили в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегически важного объекта, призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.Но что характерно: сразу же были обозначены и закулисные заказчики "цветняка" – брюссельские чиновники, дипломаты и функционеры. Спикер Папуашвили прямо заявил, что госперевороту, являющемуся террористическим актом, потворствует Брюссель, а некоторые иностранные дипломаты своим молчанием фактически поощряют насилие и экстремизм в Грузии. И потому официальный Тбилиси не позволит запугать себя любыми обвинениями и будет добиваться от западных партнеров четкой позиции и осуждения нападения на президентскую резиденцию."Каждый иностранный дипломат должен хотя бы раз открыто осудить насилие, совершаемое теми, кого они поддерживают. …В Грузии произошел террористический акт, захватывали дворец президента, и эти люди, еврокомиссары Кос и Каллас, чьей сотрудницей является пресс-спикер Хиппер, которая поддержала участников насилия, ничего не замечают. …Почему бы им не сказать несколько слов, что нападение на дворец президента Грузии недопустимо?.. Потому что, таким образом, это косвенное послание, что ваше поведение верное. У вас есть молчаливое согласие. Вы действуете правильно, вы настоящие, истинные европейцы", – тонко, почти по-европейски съехидничал Папуашвили, намекая на лживую и фарисейскую "европейскость" брюссельской политической гопоты.В-третьих, – и это немаловажно! – власти Грузии не только пообещали вломить по закону, но и вломили: Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем пятерым организаторам акции оппозиции 4 октября, завершившейся попыткой штурма здания администрации президента и беспорядками.Прокурор Важа Тодуа, оценивая деяния арестованных боевиков, максимально четко обозначил их действия: "Они призвали широкую общественность к свержению власти. 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, и все пятеро заявили в средствах массовой информации, что являются организаторами. … На площади Орбелиани они целенаправленно повреждали муниципальное и частное имущество с использованием предметов. После того как организаторы преступного деяния и участники преступного деяния ворвались во двор здания, они нанесли словесные и физические оскорбления полицейским, используя камни и другие предметы. …На видеозаписи видно, как организаторы преступных действий направляются к президентскому дворцу и как они ворвались туда".И, как говорится, по делам и плата им. Пошли задержания и аресты и других особо отличившихся на погромах. По словам замгенпрокурора страны Амирана Гулуашвили, всем задержанным предъявлены обвинения по двум статьям: за попытку захвата стратегического объекта (от 2 до 4 лет тюрьмы) и за участие в групповом насилии (от 6 до 9 лет лишения свободы). Кроме того, известно, что тринадцати задержанным участникам попытки штурма дворца президента Грузии грозит до 9 лет лишения свободы.Итог известен: "цветняк" задушен в зародыше, и на постсоветском пространстве, как минимум, можно вздохнуть спокойнее. А чтобы жилось немного веселее, можно из грузинских революционеров создать команду по мини-футболу или по нардам, сделать ее капитаном томящегося в диетических голодовках героя первой "цветной" – "розовой", 2003 года – революции", Михаэля Саакашвили, пусть пацаны играют. А все остальные пусть смотрят, и рука сама по себе не потянется к булыжнику, орудию не только пролетариата, но и безумного погромщика…А что? Троллинг, так троллинг. То, над чем смеются или даже иронически подшучивают, уже не страшно. Главное – не прозевать, когда закулисные кукловоды новую поганку придумают. А они придумают, можно, увы, не сомневаться, ибо ставки высоки и на кону их жизнь…О других деталях происходящего в Грузии - в статье "День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей"

