https://ukraina.ru/20250529/den-nezavisimosti-gruzii-myslennoe-puteshestvie-v-chudesnyy-mir-diplomaticheskikh-nedogovornnostey-1063492260.html
День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей
День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей - 29.05.2025 Украина.ру
День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей
24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днём независимости. Обычное протокольное поздравление, если не считать того, что День независимости Грузии вообще-то 26 мая…
2025-05-29T15:35
2025-05-29T15:35
2025-05-29T15:35
мнения
грузия
сша
турция
дональд трамп
эрдоган
эммануэль макрон
туск дональд
польша
франция
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0b/1046134628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2bbeaf24da409121b7fe955e974087.jpg
Общее правило при определении дней независимости постсоветских республик – дата выхода из состава СССР или провозглашения суверенитета. Логика в этом была – таким образом подчёркивалась преемственность по отношению к советским республикам. Но, разумеется, есть исключения. Одно из исключений – Грузия, которая празднует годовщину создания Грузинской демократической республики в 1918 году (просуществовала до 1921 года).Впрочем, это не так важно. Важно то, что служба протокола турецкого президента не заметила вопиющей бестактности "султана". Правда, мы не знаем, существуют ли в Турции и Грузии поверья, что поздравлять заранее нельзя – плохая примета.Однако проведённое нами небольшое расследование показало, что в действиях Эрдогана ничего странного в действительности нет. Было бы странно, если бы он поздравил вовремя, потому что он всегда так делает. Например, Ильхама Алиева он поздравил с Днём независимости как раз 26-го, хотя праздник – 28-го. А в прошлом году ту же Грузию он вообще поздравил за десять дней до праздника… Кстати, распространяется это и на отдельных людей тоже – турецкого политика Девлета Бахчели он в 2022 году поздравил с днём рождения 29 декабря, в то время как тот родился 1 января (тут можно подискутировать – это Эрдоган вперёд поздравил или на год опоздал?).Почему это так – неизвестно, но Восток – дело тонкое.А вот Дональд Трамп поздравил грузин 27 мая:"Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я надеюсь на углубление экономических связей между нашими странами путем поддержки справедливой торговли и расширения сферы двустороннего сотрудничества".Обычное дипломатическое бла-бла-бла (хотя непонятно, зачем подчёркивать "мирные" отношения – разве Грузия воевала с США?), если не учитывать два важных момента.Во-первых, поздравление было направлено президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.Грузия с недавних пор – чисто парламентская республика (кстати, переход именно к такой форме курировался США), президент там избирается в парламенте, и его политический вес не слишком велик, фактическим же главой государства является премьер. Это, в общем-то, не нарушение дипломатического протокола, но явно какой-то сигнал.Сигнал, скорее всего, в сторону Европы вообще и Франции в особенности – ведь предшественница Кавелашвили, французская грузинка Саломе Зурабишвили, своего поражения не признала…Во-вторых, премьер-министр Грузии Кобахидзе 13 мая обратился через соцсети к Трампу и Вэнсу с просьбой объяснить, почему они не реагируют на "готовность Грузии возобновить стратегическое партнёрство с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой". Особенно "на фоне того, что вы ведёте активный диалог и коммуникацию с рядом государств, в том числе откровенно недемократических и авторитарных" (это не на Россию ли намёк? Или на Украину?)Трамп, который умеет общаться в социальных сетях, послание премьера наверняка получил, но ответил на него косвенно.Хотя Грузия в целом следует политическим курсом, который должен нормально восприниматься трамповской администрацией, что-то Трампу в грузинах не нравится. Потому Трамп не хочет общаться с Кобахидзе, но в рамках протокола переписывается с его однопартийцем Кавелашвили. Цирк, да и только…Ну и раз мы помянули Зурабишвили, то стоит вспомнить Макрона – а он-то что?Макрон поздравил вовремя – 26 мая, но не один, а в составе "Веймарского треугольника" – вместе с Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском (вообще так не делается – протокольные поздравления оформляются либо от страны, либо от международной организации).Они поздравили грузин с Днём независимости и тут же проинформировали их, что они неправильно воспользовались своей независимостью – избрали не ту власть, которая нужна людям, которые хотели бы владеть Грузией:"Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу и нападениям на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство".Короче – "поздравляю тебя, Шарик, ты балбес" (с).Кобахидзе, естественно, ответил, что такие поздравления Грузии не нужны, поскольку никакое это не поздравление, а свинство:"Это вопрос протокола и этикета: не делать подобных заявлений 26 мая – в праздничный день, когда принято отправлять поздравительные сообщения. Игнорирование этого протокола демонстрирует неспособность действовать в соответствии с объективными интересами, даже собственными, что очень прискорбно".Правда, он не стал прямо обвинять трёх лидеров во вмешательстве во внутренние дела Грузии. По его мнению, во всём виновато "глубинное государство" (опять же – явный сигнал в сторону Вашингтона), а Мерц, Макрон и Туск просто "не могут действовать независимо при принятии решений. (...) приводя к путанице и нестабильности, которые мы наблюдаем сегодня".Видите – всего лишь маленькая Грузия, а какое богатство дипломатических манёвров и намёков, которые, очевидно, понятны участникам процесса, но наблюдателями только угадываются со значительной погрешностью.P.S.: А логичнее всех поступил Владимир Путин – какой смысл поздравлять, если дипломатических отношений нет? Он и не поздравил. В соответствии с духом и буквой дипломатического протокола.О некоторых особенностях дипломатической работы в современном мире можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной"
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
мнения, грузия, сша, турция, дональд трамп, эрдоган, эммануэль макрон, туск дональд, польша, франция, германия, фридрих мерц, дипломатия, публичная дипломатия, поздравление, день независимости
День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей
24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днём независимости. Обычное протокольное поздравление, если не считать того, что День независимости Грузии вообще-то 26 мая…
Общее правило при определении дней независимости постсоветских республик – дата выхода из состава СССР или провозглашения суверенитета. Логика в этом была – таким образом подчёркивалась преемственность по отношению к советским республикам. Но, разумеется, есть исключения. Одно из исключений – Грузия, которая празднует годовщину создания Грузинской демократической республики в 1918 году (просуществовала до 1921 года).
Впрочем, это не так важно. Важно то, что служба протокола турецкого президента не заметила вопиющей бестактности "султана". Правда, мы не знаем, существуют ли в Турции и Грузии поверья, что поздравлять заранее нельзя – плохая примета.
Однако проведённое нами небольшое расследование показало, что в действиях Эрдогана ничего странного в действительности нет. Было бы странно, если бы он поздравил вовремя, потому что он всегда так делает. Например, Ильхама Алиева он поздравил с Днём независимости как раз 26-го, хотя праздник – 28-го. А в прошлом году ту же Грузию он вообще поздравил за десять дней до праздника… Кстати, распространяется это и на отдельных людей тоже – турецкого политика Девлета Бахчели он в 2022 году поздравил с днём рождения 29 декабря, в то время как тот родился 1 января (тут можно подискутировать – это Эрдоган вперёд поздравил или на год опоздал?).
Почему это так – неизвестно, но Восток – дело тонкое.
А вот Дональд Трамп поздравил грузин 27 мая:
"Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я надеюсь на углубление экономических связей между нашими странами путем поддержки справедливой торговли и расширения сферы двустороннего сотрудничества".
Обычное дипломатическое бла-бла-бла (хотя непонятно, зачем подчёркивать "мирные" отношения – разве Грузия воевала с США?), если не учитывать два важных момента.
Во-первых, поздравление было направлено президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.
Грузия с недавних пор – чисто парламентская республика (кстати, переход именно к такой форме курировался США), президент там избирается в парламенте, и его политический вес не слишком велик, фактическим же главой государства является премьер. Это, в общем-то, не нарушение дипломатического протокола, но явно какой-то сигнал.
Сигнал, скорее всего, в сторону Европы вообще и Франции в особенности – ведь предшественница Кавелашвили, французская грузинка Саломе Зурабишвили, своего поражения не признала…
Во-вторых, премьер-министр Грузии Кобахидзе 13 мая обратился через соцсети к Трампу и Вэнсу с просьбой объяснить, почему они не реагируют на "готовность Грузии возобновить стратегическое партнёрство с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой". Особенно "на фоне того, что вы ведёте активный диалог и коммуникацию с рядом государств, в том числе откровенно недемократических и авторитарных" (это не на Россию ли намёк? Или на Украину?)
Трамп, который умеет общаться в социальных сетях, послание премьера наверняка получил, но ответил на него косвенно.
Хотя Грузия в целом следует политическим курсом, который должен нормально восприниматься трамповской администрацией, что-то Трампу в грузинах не нравится. Потому Трамп не хочет общаться с Кобахидзе, но в рамках протокола переписывается с его однопартийцем Кавелашвили. Цирк, да и только…
Ну и раз мы помянули Зурабишвили, то стоит вспомнить Макрона – а он-то что?
Макрон поздравил вовремя – 26 мая, но не один, а в составе "Веймарского треугольника" – вместе с Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском (вообще так не делается – протокольные поздравления оформляются либо от страны, либо от международной организации).
Они поздравили грузин с Днём независимости и тут же проинформировали их, что они неправильно воспользовались своей независимостью – избрали не ту власть, которая нужна людям, которые хотели бы владеть Грузией:
"Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу и нападениям на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство".
Короче – "поздравляю тебя, Шарик, ты балбес" (с).
Кобахидзе, естественно, ответил, что такие поздравления Грузии не нужны, поскольку никакое это не поздравление, а свинство:
"Это вопрос протокола и этикета: не делать подобных заявлений 26 мая – в праздничный день, когда принято отправлять поздравительные сообщения. Игнорирование этого протокола демонстрирует неспособность действовать в соответствии с объективными интересами, даже собственными, что очень прискорбно".
Правда, он не стал прямо обвинять трёх лидеров во вмешательстве во внутренние дела Грузии. По его мнению, во всём виновато "глубинное государство" (опять же – явный сигнал в сторону Вашингтона), а Мерц, Макрон и Туск просто "не могут действовать независимо при принятии решений. (...) приводя к путанице и нестабильности, которые мы наблюдаем сегодня".
Видите – всего лишь маленькая Грузия, а какое богатство дипломатических манёвров и намёков, которые, очевидно, понятны участникам процесса, но наблюдателями только угадываются со значительной погрешностью.
P.S.: А логичнее всех поступил Владимир Путин – какой смысл поздравлять, если дипломатических отношений нет? Он и не поздравил. В соответствии с духом и буквой дипломатического протокола.
О некоторых особенностях дипломатической работы в современном мире можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной"