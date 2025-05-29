https://ukraina.ru/20250529/den-nezavisimosti-gruzii-myslennoe-puteshestvie-v-chudesnyy-mir-diplomaticheskikh-nedogovornnostey-1063492260.html

День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей

День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей - 29.05.2025 Украина.ру

День независимости Грузии. Мысленное путешествие в чудесный мир дипломатических недоговорённостей

24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днём независимости. Обычное протокольное поздравление, если не считать того, что День независимости Грузии вообще-то 26 мая…

2025-05-29T15:35

2025-05-29T15:35

2025-05-29T15:35

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Общее правило при определении дней независимости постсоветских республик – дата выхода из состава СССР или провозглашения суверенитета. Логика в этом была – таким образом подчёркивалась преемственность по отношению к советским республикам. Но, разумеется, есть исключения. Одно из исключений – Грузия, которая празднует годовщину создания Грузинской демократической республики в 1918 году (просуществовала до 1921 года).Впрочем, это не так важно. Важно то, что служба протокола турецкого президента не заметила вопиющей бестактности "султана". Правда, мы не знаем, существуют ли в Турции и Грузии поверья, что поздравлять заранее нельзя – плохая примета.Однако проведённое нами небольшое расследование показало, что в действиях Эрдогана ничего странного в действительности нет. Было бы странно, если бы он поздравил вовремя, потому что он всегда так делает. Например, Ильхама Алиева он поздравил с Днём независимости как раз 26-го, хотя праздник – 28-го. А в прошлом году ту же Грузию он вообще поздравил за десять дней до праздника… Кстати, распространяется это и на отдельных людей тоже – турецкого политика Девлета Бахчели он в 2022 году поздравил с днём рождения 29 декабря, в то время как тот родился 1 января (тут можно подискутировать – это Эрдоган вперёд поздравил или на год опоздал?).Почему это так – неизвестно, но Восток – дело тонкое.А вот Дональд Трамп поздравил грузин 27 мая:"Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я надеюсь на углубление экономических связей между нашими странами путем поддержки справедливой торговли и расширения сферы двустороннего сотрудничества".Обычное дипломатическое бла-бла-бла (хотя непонятно, зачем подчёркивать "мирные" отношения – разве Грузия воевала с США?), если не учитывать два важных момента.Во-первых, поздравление было направлено президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.Грузия с недавних пор – чисто парламентская республика (кстати, переход именно к такой форме курировался США), президент там избирается в парламенте, и его политический вес не слишком велик, фактическим же главой государства является премьер. Это, в общем-то, не нарушение дипломатического протокола, но явно какой-то сигнал.Сигнал, скорее всего, в сторону Европы вообще и Франции в особенности – ведь предшественница Кавелашвили, французская грузинка Саломе Зурабишвили, своего поражения не признала…Во-вторых, премьер-министр Грузии Кобахидзе 13 мая обратился через соцсети к Трампу и Вэнсу с просьбой объяснить, почему они не реагируют на "готовность Грузии возобновить стратегическое партнёрство с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой". Особенно "на фоне того, что вы ведёте активный диалог и коммуникацию с рядом государств, в том числе откровенно недемократических и авторитарных" (это не на Россию ли намёк? Или на Украину?)Трамп, который умеет общаться в социальных сетях, послание премьера наверняка получил, но ответил на него косвенно.Хотя Грузия в целом следует политическим курсом, который должен нормально восприниматься трамповской администрацией, что-то Трампу в грузинах не нравится. Потому Трамп не хочет общаться с Кобахидзе, но в рамках протокола переписывается с его однопартийцем Кавелашвили. Цирк, да и только…Ну и раз мы помянули Зурабишвили, то стоит вспомнить Макрона – а он-то что?Макрон поздравил вовремя – 26 мая, но не один, а в составе "Веймарского треугольника" – вместе с Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском (вообще так не делается – протокольные поздравления оформляются либо от страны, либо от международной организации).Они поздравили грузин с Днём независимости и тут же проинформировали их, что они неправильно воспользовались своей независимостью – избрали не ту власть, которая нужна людям, которые хотели бы владеть Грузией:"Мы осуждаем все действия грузинских властей, которые ведут к демократическому регрессу и нападениям на гражданское общество, средства массовой информации и людей, критикующих правительство".Короче – "поздравляю тебя, Шарик, ты балбес" (с).Кобахидзе, естественно, ответил, что такие поздравления Грузии не нужны, поскольку никакое это не поздравление, а свинство:"Это вопрос протокола и этикета: не делать подобных заявлений 26 мая – в праздничный день, когда принято отправлять поздравительные сообщения. Игнорирование этого протокола демонстрирует неспособность действовать в соответствии с объективными интересами, даже собственными, что очень прискорбно".Правда, он не стал прямо обвинять трёх лидеров во вмешательстве во внутренние дела Грузии. По его мнению, во всём виновато "глубинное государство" (опять же – явный сигнал в сторону Вашингтона), а Мерц, Макрон и Туск просто "не могут действовать независимо при принятии решений. (...) приводя к путанице и нестабильности, которые мы наблюдаем сегодня".Видите – всего лишь маленькая Грузия, а какое богатство дипломатических манёвров и намёков, которые, очевидно, понятны участникам процесса, но наблюдателями только угадываются со значительной погрешностью.P.S.: А логичнее всех поступил Владимир Путин – какой смысл поздравлять, если дипломатических отношений нет? Он и не поздравил. В соответствии с духом и буквой дипломатического протокола.О некоторых особенностях дипломатической работы в современном мире можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Дипломатия бессильна. Сверхдержавы и уникальность ситуации с Украиной"

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