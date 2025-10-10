Как Украина хочет повторить в России февраль 1917 года и как нам ответить на "Томагавк" — Стариков - 10.10.2025 Украина.ру
Как Украина хочет повторить в России февраль 1917 года и как нам ответить на "Томагавк" — Стариков
Как Украина хочет повторить в России февраль 1917 года и как нам ответить на "Томагавк" — Стариков
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил,
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, чего хочет добиться Украина ударами по российским НПЗ, а также рассказал, как США будут бороться за нефть и за свои интересы в Венесуэле и для чего Европа говорит о военной угрозе от России. 00:27 – Продление ДСНВ; 03:36 – Ответ России на поставки оружия в Киев; 05:53 – Непоследовательность Трампа; 07:50 – Европейский курс на войну; 10:46 – Кто в ЕС готов воевать? 13:16 – Взаимные удары России и Украины по энергетике; 16:28 – Конфликт между США и Венесуэлой; 20:50 – Новая книга Николая Старикова "Русские не сдаются: жизнь за Россию"ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Как Украина хочет повторить в России февраль 1917 года и как нам ответить на "Томагавк" — Стариков

22:13 10.10.2025
 
Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, чего хочет добиться Украина ударами по российским НПЗ, а также рассказал, как США будут бороться за нефть и за свои интересы в Венесуэле и для чего Европа говорит о военной угрозе от России.
00:27 – Продление ДСНВ;
03:36 – Ответ России на поставки оружия в Киев;
05:53 – Непоследовательность Трампа;
07:50 – Европейский курс на войну;
10:46 – Кто в ЕС готов воевать?
13:16 – Взаимные удары России и Украины по энергетике;
16:28 – Конфликт между США и Венесуэлой;
20:50 – Новая книга Николая Старикова "Русские не сдаются: жизнь за Россию"
ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
