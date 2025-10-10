https://ukraina.ru/20251010/kak-ukraina-khochet-povtorit-v-rossii-fevral-1917-goda-i-kak-nam-otvetit-na-tomagavk--starikov-1069955074.html

Как Украина хочет повторить в России февраль 1917 года и как нам ответить на "Томагавк" — Стариков

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, Украина.ру, 10.10.2025

Писатель, публицист, член Президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру объяснил, чего хочет добиться Украина ударами по российским НПЗ, а также рассказал, как США будут бороться за нефть и за свои интересы в Венесуэле и для чего Европа говорит о военной угрозе от России. 00:27 – Продление ДСНВ; 03:36 – Ответ России на поставки оружия в Киев; 05:53 – Непоследовательность Трампа; 07:50 – Европейский курс на войну; 10:46 – Кто в ЕС готов воевать? 13:16 – Взаимные удары России и Украины по энергетике; 16:28 – Конфликт между США и Венесуэлой; 20:50 – Новая книга Николая Старикова "Русские не сдаются: жизнь за Россию"

