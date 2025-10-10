https://ukraina.ru/20251010/kak-militarizatsiya-zapada-gubit-ekologiyu-zagovor-levakov-ili-neudobnaya-dlya-voennykh-lobbistov-1069864411.html

Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность

Увеличение расходов крупнейшего в мире военного альянса НАТО ведет к катастрофическим изменениям климата. Трамп, требующий от ЕС роста расходов на ВПК на 5% и планирующий увеличить бюджет Пентагона до 1 тлрн долларов, называет глобальное потепление аферой, которую "придумали китайцы", но ученые думают иначе.

Мы писали о колоссальном росте вложений в европейскую и американскую военную промышленность, что во многом объясняет постоянные срывы мирных переговоров по Украине. Также мы обсуждали одновременное сворачивание на Западе социального государства: в Европе это касается, прежде всего, пособий уязвимым категориям населения, в США — медстраховки для бедных, введение которой при Обаме стало большим подспорьем для значительной части населения, и за счет которой Трамп сейчас намерен увеличить бюджет ВПК. Цель этой и иных инициатив, как прямо говорит американский президент, — свержение "марксистских режимов" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе, а также подготовка к войне с Китаем. Цель европейских инициатив, естественно, война с Россией.Помимо социальной сферы, милитаризм, похоже, угрожает еще одному важному направлению, которое десятилетиями в глазах многих определяло прогрессивность Запада.В своей речи в ООН Трамп назвал предупреждения об изменении климата "величайшим мошенничеством, когда-либо совершенным в мире", проекты по чистой энергетике — "новой зеленой аферой", а углеродный след — "чушью". Теорию о глобальном потеплении Трамп традиционно называет аферой, которую "придумали китайцы", чтобы уничтожить американскую промышленность. Это вполне укладывается в классическую антинаучную повестку трампистов и других подобных политических сил: во время пандемии ковида они рассказывали, что вирус тоже "придумали" китайцы, людей чипируют с помощью прививок и лечили больных шоу-программами пасторов-харизматиков. В Россию такая волна от западных ультраправых конспирологов по касательной дошла вместе с облучением вышками 5G и всемирным заговором атлантистско-педофильского лобби.Впрочем, если глобальное потепление — это и афера, то уж точно не китайская. Парижское соглашение по климату 2015 года сдерживало развитие промышленности не в США, а в так называемых развивающихся странах. Просто сдержать Китай не удалось и Трамп во время своего первого президентского срока вывел США из Парижского соглашения. Так что конспирология — это не чушь, а вполне действенный инструмент в руках крупных лоббистов.Вот только свежие исследования берлинского аналитического центра "Горячо или холодно" показывают не только реальные климатические изменения от углеродного следа, но и связь этих изменений с качеством жизни в тех или иных странах. Оказалось, что углеродный след в богатых странах значительно превышает целевые показатели, а выполнение Парижского соглашения по ограничению глобального потепления ниже 1,5°C невозможно без решения проблемы неравенства. Иначе говоря, урезание социального государства в пользу милитаризации усугубляет проблему.Самым большим мировым загрязнителем окружающей среды оказались Соединенные Штаты — в 17 раз выше, чем норма, установленная Парижскими соглашениями. Виноваты в этом китайцы или русские — вопрос политических предпочтений. У Трампа на сегодняшний день — однозначно китайцы, но что будет завтра, неизвестно. На втором и третьем месте — Канада и Австралия. В ЕС самые большие загрязнители — Италия и Германия. Даже не слишком промышленно развитая Греция превышает целевые показатели более чем в 5 раз. Потому что дело совсем не в промышленности. В ней, конечно, тоже, но далеко не в первую очередь.Прежде всего проблема в чрезмерном потреблении в богатых странах. И чрезмерно потребляют отнюдь не мигранты, на которых трамписты в Америке и Европе вешают всех собак (уже четверть всех агентов ФБР по приказу Трампа снята с направлений киберпреступности, терроризма и контразведки и работает по мигрантской теме). От 66% до 95% углеродного следа оставляют питание, жилье и транспорт обеспеченных слоев населения перечисленных стран. Исследователи предлагают указанным гражданам переходить на растительную диету, чтобы сократить выбросы CO₂ на 1000–2500 кг на человека в год и отказываться от личных авто в пользу общественного транспорта. Также требует пересмотреть городское планирование, чтобы люди могли жить ближе к месту работы или учебы. Однако лишь одна оптимизация потребления не поможет, поскольку на 10% самых богатых приходится половина всех выбросов, а на 50% самых бедных — менее трети. Ключ к сохранению окружающей среды — сокращение неравенства.Возможно изменение климата и "придумали" китайцы, но проведенное летом этого года совместное исследование Мангеймского университета и Европейского центрального банка показало, что аномальная жара и засуха в одних европейских регионах и наводнения в других привели к 43 млрд евро потерь в 2025 году и приведут к ущербу в размере 126 млрд евро к 2029 году, а также к потере почти 0,8% производства. Жара снижает производительность, например, в сфере строительства и повышает уровень смертности, засуха негативно влияет на сельское хозяйство (от фермеров до потребителей), наводнения напрямую разрушают здания и предприятия и косвенно нарушают цепочки поставок. Все это, прежде всего, бьет по бедным, поскольку растут цены. Больше всего пострадали страны Средиземноморья (Испания, Италия, Португалия, юг Франции и Греция), но и ущерб в странах Северной Европы тоже немал. Таким образом, "величайшее мошенничество" и "афера китайцев" прямо влияет на экономическое развитие и благополучие людей, а чтобы влияние это минимизировать, следует вкладываться не в производство бомб и ракет, а в инфраструктуру, очистительные сооружения и современные "чистые" промышленные технологии, а также пересматривать отношения между работодателями и наемными работниками.Вряд ли можно назвать "китайской чушью" работу Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате военных действий (IGGAW), которая финансируется Германией, Швецией и Европейским климатическим фондом. Согласно исследованию, климатические последствия первых двух лет войны на Украине превысили годовые выбросы парниковых газов, производимые в мире до 175 млн тонн. Это сопоставимо с работой 90 млн бензиновых автомобилей в течение года и превышает общий объм выбросов, произведенных многими странами. Треть выбросов приходится на используемое военными топливо (в т.ч. для доставки западной техники на Украину), а также на производство углеродоемких взрывчатых веществ, боеприпасов и защитных сооружений вдоль линии фронта. Еще треть — на сталь и бетон для восстановления разрушенных зданий и сооружений. Последняя треть выбросов связана с пожарами (1 млн гектаров выжженных полей и лесов), ударами по энергетической инфраструктуре (14 млн тонн эквивалента CO2 в море после разрушения "Северного потока-2"), перемещением нескольких миллионов людей (3,3 млн тонн CO2-экв. от транспорта, перемещающего беженцев, уклонистов и внутренне перемещенных лиц) и санкциями (не менее 24 млн тонн CO2 от удлинения авиамаршрутов).Понятно, что обвиняют в этом "неспровоцированную агрессию" России и требуют от РФ выплатить 32 млрд долларов компенсации. Но даже западные структуры не могут не отметить, что плохая изученность климатических последствий войн — результат давления со стороны США, в результате которого почти никто не предоставляет соответствующие данные в ООН согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Пускай "Россия напала", но почти 5,5% глобальных выбросов парниковых газов (больше, чем на авиационную и судоходную отрасли вместе взятые) приходится на вооруженные силы всего мира, а лидер по "военным" выбросам — Соединенные Штаты. Исследователи признают, что военные расходы резко выросли и в Европе. Кстати, кто потребовал от европейских стран-членов НАТО повысить военные расходы до 5% ВВП, а бюджет Пентагона в 2026 году довести до 1 трлн долларов? Не тот ли самый человек, который называл углеродный след "чушью"? А ведь можно было все закончить еще в Стамбуле в 2022 году или вообще не начинать, выполни Украина Минские соглашения (не говоря уже о событиях на Майдане в 2014 году). Можно было закончить и после встречи на Аляске, но от выдвинутых компромиссных предложений отказалась почему-то не Россия.Если IGGAW фиксирует факты, но обвиняет Россию, то Организация ученых за глобальную ответственность показала, что запланированное увеличение военных расходов странами НАТО может привести к дополнительному выбросу 1320 млн тонн загрязняющих веществ, вызывающих глобальное потепление, в течение следующего десятилетия. Это сопоставимо с годовым выбросом в Бразилии, которая занимает пятое место в мире по этому показателю. То есть военное производство НАТО, а также потребление топлива самолетами, кораблями и бронетехникой, транспортировка оборудования и непосредственно боевые действия, давят на экологию на уровне крупной промышленной страны. Мы уже упоминали согласованное требование Трампа повысить расходы на оборону стран НАТО до 5% ВВП. Так вот, достижение только лишь показателя в 3,5% приведет к выбросу CO2-эквивалента, равного ежегодному выбросу 345 газовых электростанций или такой страны, как Оман.Доктор Стюарт Паркинсон, автор доклада британской организации SGR, выступающей за ответственную науку и технологии, считает, что нынешнее и планируемое увеличение военных расходов не может сочетаться с преобразованиями, необходимыми для предотвращения опасного изменения климата.Таким образом, вслед за политическим мифом о "демократии", вслед за принципом "социального государства" гибнет еще одна важная идеологема — "экологическая повестка". Все то, что привлекало в Западе протестующих на украинском Майдане (в противовес чему-то противоположному и "плохому" в России), развеивается как пыль на ветру. Милитаризация экономик, с помощью которой в очередной раз пытаются выскочить из циклически повторяемого кризиса капитализма, и связанная с этим военная пропаганда ставят крест на привлекательности Запада. Прогресс и будущее человечества сдвигаются куда-то в другое место.О постепенном отказе Европы и США от социальных обязательств — в материале "Осень социальной жестокости. Запад демонтирует Wellfare State в пользу раздувания военных бюджетов".

