Осень социальной жестокости. Запад демонтирует Wellfare State в пользу раздувания военных бюджетов

"Российская угроза" — повод для западных начальников сделать то, что они хотели сделать давно, но не знали, как "продать" населению. Чем дольше длится война на Украине и чем больше в ней случается провокационных событий вроде залета российских беспилотников на территорию стран НАТО, тем проще становится "продать".

Половина мирового соцобеспечения для 7% населения ЗемлиСоциальные расходы составляют очень значительную часть бюджетов развитых западных стран. На этом десятилетиями строился миф об "американской мечте" и "европейском социализме". Но сегодня, по причинам, подробный разбор которых выходит за рамки темы данной статьи, западные экономики столкнулись с дисбалансом: снижение темпов экономического роста, невозможность конкурировать с Китаем в ряде ключевых сфер, бюджетный дефицит, демографические проблемы, военная пропаганда и др. приводят к урезанию соцгарантий и одновременному росту оборонных бюджетов.Причем, надо понимать, что военная пропаганда и рост расходов на оборонку — скорее результат, а не основа проблемы. Урезание соцрасходов одновременно с ростом безработицы и бедности начались на Западе не просто до СВО, но даже до 2014 года. Ангела Меркель неоднократно говорила, что в ЕС живет 7% населения планеты, на которое приходится половина мирового социального обеспечения, что не может продолжаться бесконечно.С 2008 по 2013 год в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - Ред.) безработица возросла на 44 миллиона человек, и около половины безработных не получали никаких пособий. Так называемый средний класс начал массово переходить в категорию бедных. Пошла цепная реакиция, поскольку попытки экономии и покрытия госдолга путем урезания пособий и сокращения зарплат привели к снижению спроса, а значит и к продолжению падения экономики. В этот период в половине стран ОЭСР соцрасходы снизили на 5% ВВП (те самые 5%, которые сегодня Трамп требует от Европы вложить в ВПК), а налоги на домохозяйства повысили.Проблема возникла и с концепцией т.н. workfare state. Это часть "государства всеобщего благосостояния", которая гарантирует баланс прав и обязанностей в трудовом законодательстве так, чтобы и собственник богател, и наемный работник не нищал. Экономически такая система держалась на том, что в 40-е годы XX века, когда она закладывалась, "соцвыплат было мало, а налогоплательщиков много". Сейчас все наоборот. В нынешнем году, по данным ВОЗ, впервые в истории ЕС детей до 15 лет стало меньше, чем пенсионеров старше 65 лет. И вот, когда во Франции за несколько лет произвели пока еще не радикальные, но все-таки реформы ТК (трудовых кодексов - Ред.) в пользу работодателей, в 2016 году на улицы вышло более миллиона человек. Позже пенсионная реформа Макрона вызовет новые протесты и похоронит рейтинги президента.Безработица и бедностьВ доковидные времена уровень безработицы в западных странах был не слишком высоким — 5-6%, однако важен показатель сокращения доли занятых полный рабочий день. Если в середине 2000-х таковых было более 80%, то в середине 2010-х, например, в Греции уже насчитывалось более 70% работников на неполный день, в Италии и Испании — более 64%, а в Португалии — более 50%. Кроме того, высока доля и временной занятости. Даже в таких развитых странах, как Франция, Голландия, Швеция, Норвегия, Дания, Австрия, Бельгия она сильно превышает 20%, где-то доходя и до 50%. Такая модель провоцирует рост неравенства, потому что зарплата временных работников ниже на 30-60%, у них меньше соцгарантий, нет организуемой работодателем профподготовки и никаких карьерных перспектив.Поднялся и уровень официальной безработицы, особенно в слабых странах ЕС, особенно Греции и Испании, где он достиг 20%. Причем это длительная безработица, когда человек не может трудоустроиться больше года. Это снова загоняет систему в замкнутый круг, поскольку безработному нужно платить пособие, а шанс получения работы после таких длительных простоев с потерей компетентности приближается к нулю.Разработанная в ЕС стратегия по достижению полной занятости для людей к 2030 году пока остается декларативной.Ну и конечно актуальным оказывается вопрос бедности. Несмотря на то, что западные страны по сравнению со многими другими остаются очень благополучными, социальная стабильность касается не столько сравнения с другими, сколько сравнения с собой — с динамикой внутри самого общества. Даже в доковидное время, не говоря уже о санкционной современности, за чертой бедности находился каждый шестой житель ЕС, около 7 млн человек имели менее чем 5 евро в день. И это при том, что в Европе действует прогрессивное налогообложение, которое более-менее перераспределяет национальное богатство так, чтобы разрыв между богатыми и бедными был не столь высоким.Соответственно, с конца 2000-х и до знакового для нас 2014 года средний уровень доверия к властям в странах ОЭСР снизился на 3,3 процентных пункта. При этом в таких странах как Словения, Финляндия, Испания и Португалия уровень доверия к властям снизился на 22-29 п.п. Люди ожидают повышения качества жизни, которое все еще декларируется западными странами как главная цель, но при снижении соцрасходов, эта концепция становится пустым популизмом и люди не могут этого не замечать. В том числе поэтому и растет интерес к другим европейским популистам — ультраправым, которые клеймят "либералов-коррупционеров" и обещают, что при них точно будет лучше.Соцрасходы, дефицит бюджета и помощь УкраинеВ 2019 году экономисты били тревогу, что начинается новый кризис, такой как в 2008-м. Но приостановивший производство ковид сгладил углы, а потом началась война на Украине и экономики начали перестраивать.Однако факт того, что в Европе невозможно избраться, отрицая необходимость политики социального государства, все-равно неизбежно приводила к дисбалансам, поскольку объективное положение дел требовало экономии, а политическая необходимость — трат. Во Франции к 2020 году доля соцрасходов составила почти 35% от ВВП, а дефицит бюджета в конце 2024 года достиг 5,8% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. В Германии соцрасходы к 2022 году достигли 26,7% от ВВП, а дефицит бюджета по результатам прошлого года — 2,8%. Дисбаланс хорошо виден, если сравнить с воюющей и подсанкционной Россией, где после повышения соцрасходов на 6%, их доля составит чуть больше 15% от ВВП, а бюджетный дефицит за 2024 год — 1,7% ВВП. Насколько при таких показателях Франция и Германия могут долговременно содержать Украину в ожидании, пока развалится российская экономика, судите сами. Опять же дело не столько в деньгах, которые могут найти даже за счет роста бюджетного дефицита, сколько в социальной стабильности. Люди недовольны, а политикам в ЕС надо избираться.Интересно, что в незападной географически, но являющейся частью западного мира, Японии, которая в начале 2024 года была крупнейшим донором Украины, дисбалансы те же. Доля соцрасходов в этой стране сильно превышает 20% от ВВП и такие масштабы сохраняются даже после окончания ковида, поскольку часть "пандемийного" фонда сейчас перенаправляется на "борьбу с последствиями российско-украинского конфликта". Дефицит бюджета Японии больше, чем Франции, а госдолг составляет 263% ВВП страны.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на днях заявила: "Мы на грани еще одного глобального кризиса в области здравоохранения", что вполне коррелирует со словами Мерца о том, что денег на поддержание социального государства больше нет. Поэтому, либо милитаризация и сокращение соцрасходов, что может вызвать и вызывает недовольство значительной части населения, либо давление на Украину, подписание мирного договора, снятие санкций и возвращение к жизни до СВО. Летний саммит НАТО показал, что принят первый вариант. Как известно, страны-члены альянса приняли обязательство увеличить военные расходы до 5% от ВВП (как мы уже указывали, в период с кризиса 2008 года и до знакового 2014 года социалка в странах ОЭСР уже была снижена на те семые 5% от ВВП и только ковид заставил временно поднять расходы). Да, пока не вполне понятно, будут ли все выполнять заявленное, но тем не менее обязательство есть. При этом сразу же после саммита в США понизили траты на медстраховку для безработных, Британия подготовила план сокращения помощи инвалидам на 2-3 млрд фунтов в год, Дания (четвертая страна в мире по объемам военных поставок Украине) заявила о постепенном повышении пенсионного возраста до 70 лет.Классовая борьба"Продать" сокращение соцвыплат куда проще во имя обороны и "национальной безопасности", не ссылаясь на общие соображения экономической эффективности. В то же время милитаризацию без этого сокращения не провести, поскольку рост налогообложения ведет к перетеканию бизнеса в более приемлемые для него места, а увеличивать госдолг в странах, которые и так имеют задолженность выше 100% от ВВП (даже такие крупнейшие экономики как Франция и Италия), невозможно. Макрон на практике показал релевантность этих соображений, объявив весной этого года об увеличении военных расходов на 30 млрд евро в год без повышения налогов. Откуда же деньги? В проекте бюджета на 2026 год заложено: заморозка индексации соцвыплат, отмена налоговых льгот для пенсионеров, сокращение средств на возмещение гражданам покупки дорогих лекарств, а также упраздняются два выходных — понедельник после Пасхи и 8 мая — европейский День Победы. И говорите после этого, что в Европе не "нацисты-сатанисты". Шутка, конечно, но факт остается фактом. Это должно сэкономить 44 млрд евро, т.е. как раз чуть больше, чем нужно на расширение военных расходов.Оппозиция и профсоюзы призвали к общенациональной забастовке, начались протесты и даже массовые беспорядке под лозунгом "заблокируем все". До масштабов "желтых жилетов", правда, и близко не дошло, в лучшем случае на улицы вышло 250 тысяч человек. Ну и требования еще более точечные чем у "жилетов", которые нечеловеческими усилиями получили мелкие экономические послабления, которые за несколько лет "сьела" инфляция. По сути требование касается только отставки Макрона и решения вопроса с госдолгом (появившиеся лозунги о выходе из ЕС — это несерьезно). В то же время, кроме медийных протестов "заблокируем все", во Франции происходят и другие. Так торговая сеть Auchan запланировала закрытие 24 магазинов и сокращение 2,5 тысяч человек. В нескольких городах прошли забастовки профсоюзов, члены которых говорят, что оставшимся сотрудникам увеличат рабочую нагрузку, а также хотят изменить коллективных договор, чтобы увеличить продолжительность рабочего дня по выходным и праздникам. Руководство Auchan традиционно все списывает на кризис и утверждает, что повысить прибыльность сейчас можно только прекратив инвестиции в персонал.Те же самые процессы идут и в других странах Европы.Германии не хватает 172 млрд евро для выполнения бюджета на 2027-2029 годы. Почти сразу после заявлений Мерца о невозможности сохранять государство всеобщего благосостояния, правящая коалиция договорилась заменить систему "Гражданского дохода" неким базовым пособием, которое будет "стимулировать ответственность и предотвращать злоупотребления". Детали пока неизвестны, хотя скоро их обещали опубликовать. Тем не менее, можно предположить, что речь идет об урезании соцвыплат. Мерц обещал сократить минимум на 10% пособие по безработице и что-то изменить в пенсионной системе и здравоохранении. Вряд ли в пользу обычных граждан, поскольку на него давят безнес-круги и их медиа-лоббисты, постоянно заявляя, что "государство всеобщего благосостояния душит экономический рост"."Нас ждет осень социальной жестокости", — констатирует депутат от "Левой" партии Хайди Райхиннек.Британия с бюджетной дырой в 50 млрд фунтов социальные расходы пока сокращает незначительно, но зато повышает налоги. Результат — массовые забастовки. Во-первых, лондонское метро, работники которого требует повышения зарплат и улучшения условий труда. Люди хотят 35-часовую рабочую нелелю и рост зарплат на 3,4%. Во-вторых, сентябрьскую забастовку готовят более 3 тысяч работников Airbus, несмотря на то, что за последние три года им повысили зарплаты более чем на 20% — этого недостаточно, учитывая инфляцию (только официальная — около 4% в год, а реальная, естественно, выше). В-третьих, бирмигемские мусорщики, которые бастуют уже полгода, собираются бастовать до марта 2026 года, протестуя против планов начальства снизить их зарплату до 8 тысяч фунтов в год. В-четвертых, и это, пожалуй, наиболее показательно, из-за низкой зарплаты, переработок и сокращения отпуска бастуют сотрудники службы безопасности британского парламента.Греция, где госдолг превышает 150% ВВП, а социальные расходы — более 23% от ВВП, собирается принять законопроект о 13-часовом рабочем дне, хотя самые прогрессивные экономические эксперименты сегодня касаются как раз уменьшения рабочего дня. Также в рамках реформы бизнесу позволят нанимать детей по двухдневным контрактам, не оплачивать время, затраченное сотрудником на подготовку к работе, а сделает персональный контракт юридически более значимым, чем коллективный договор. В конце сентября профсоюзы готовят общенациональную забастовку с обратными требованиями: 7-часовой рабочий день, отмена неоплачиваемых сверхурочных и возвращение бюджетникам 13-й и 14-й зарплат.Общенациональная забастовка началась на Кипре после того как бизнес отказался повышать минимальный размер оплаты труда. "Федерация работодателей" ожидаемо назвала забастовку "вымогательской тактикой" и "проявлением безответственности". В казалось бы благополучной Швейцарии бастуют сотрудники аэропорта Цюриха. Руководство попыталось заменить их работниками из Германии, но правительство не дало разрешение. Даже в Латвии профсоюз работников здравоохранения грозит забастовкой, если медикам не повысят зарплаты минимум на 13,5%.Конец "американской мечты"Милитаризация одновременно со сворачиванием социального сектора не обошла и Соединенные Штаты. Еще весной Трамп одобрил военный бюджет в размере 1 трлн долларов, "потому что сейчас вокруг много плохих сил". Найти такую астрономическую суммы он собирается из урезания медицинской страховки безработным Medicaid до 2034 года и уменьшения ассигнований на питание для бедных по программе SNAP. Понятно, что Трамп до того времени может и не дожить, но такие инициативы вполне укладываются в традиционную политику даже не МАГА, а классических республиканцев. А если международная обстановка продолжит накаляться, то, возможно, и демократы будут действовать каким-то похожим образом. Пока же Трамп планирует сократить бюджет NASA на 6 млрд долларов и подписал указ, оганичивающий право на забастовку для работников агентства, которое ожидает вольнение каждого пятого сотрудника.Не мудрено, что американцы теряют веру в ту самую "американскую мечту", которая десятилетиями делала США мировым культурным гегемоном.Опросу The Wall Street Journal показал, что почти 70% зарегистрированных избирателей в США (90% демократов и 55% республиканцев) больше не считают актуальной идею о достижения успеха через усердный труд. Люди видят, что качество жизни падает, что все труднее становится приобрести жилье, а значит и создать семью. Ради того, чтобы перестать воевать по всей планете, а сфокусироваться на собственном экономическом развитии, народ и выбирал Трампа. Однако теперь велико разочарование, поскольку обещания выполняются в точности наоборот.Суть в том, что планы по милитаризации требуют снижения расходов на социалку, потому что больше брать деньги неоткуда, но снижение этих расходов провоцирует организованное сопротивление. Впрочем, результаты протеста "желтых жилетов" показывают, что у правительств есть механизмы выполнения народных требований так, чтобы их не выполнить. По всей видимости, жизнь в традиционно развитых странах Запада будет становиться хуже, а вложения в ВПК продолжаться. Можно ли вложить сотни миллиардов в военное производство и при этом обойтись без войны, вопрос риторический.О том, сколько Запад вкладывает в ВПК, — в материале "Пушки вместо масла. Милитаризацию Европы не остановить".

