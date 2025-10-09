Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/vasiliy-stoyakin-obyasnil-pochemu-v-germanii-politsii-poruchili-sbivat-drony-1069886528.html
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны - 09.10.2025 Украина.ру
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
В среду, 8 октября, правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому немецкая полиция сможет сбивать дроны над страной.
2025-10-09T22:00
2025-10-09T22:00
германия
василий стоякин
украина.ру
видео
бпла
беспилотники
беспилотники сегодня
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069886289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92ea60a1a2bc78d38481da76a8c6ad3c.jpg
О том, почему эта ответственность возложена именно на полицию, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
https://ukraina.ru/20251009/nemetskaya-politsiya-na-strazhe-mirnogo-neba-faterlyanda-1069860114.html
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069886289_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b64992723f4275c151e43504cdc4b970.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
германия, василий стоякин, украина.ру, видео, бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, европа
Германия, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео, БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Европа

Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны

22:00 09.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В среду, 8 октября, правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому немецкая полиция сможет сбивать дроны над страной.
О том, почему эта ответственность возложена именно на полицию, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
Полицейский лазер в аэропорту Мюнхена - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
16:50
Немецкая полиция на страже мирного неба Фатерлянда8 октября правительство Германии передало в бундестаг законопроект, разрешающий полиции сбивать беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны. Кроме огнестрельного оружия также разрешено использовать лазеры и средства РЭБ. Немедленно возникает вопрос – а что так можно было? Ну, раз делают, то можно… Или нельзя?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ГерманияВасилий СтоякинУкраина.руВидеоБПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:08О более сотни "Гераней" в небе над Украиной пишут мониторинговые ТГ-каналы противника
22:40Шокирующиее признание украинского чиновника: герани непобедимы, ВСУ не могут с ними бороться
22:33Купянск возвращается домой
22:10Историческое соглашение: ХАМАС и Израиль объявили о постоянном перемирии в Газе
22:00Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
21:43Украинская блогерша в футболке с Бандерой вызвала скандал даже среди соотечественников
20:38Жесткая позиция Будапешта: Венгрия окончательно закрыла Украине путь в ЕС и НАТО
20:34Провокация в Покровске: киевский режим готовит фейковую эвакуацию для обвинений России
19:53ВС РФ добивают подразделения ВСУ в Купянске
19:47Иван Лизан: Мощные удары ВС РФ по украинской энергетике - новый фактор войны на Украине
19:44ВС РФ впервые сбили "Фламинго"
19:00ВСУ взорвали аммиакопровод, Модели OnlyFans задолжали Украине сотни миллионов. Итоги 9 октября
18:58Почему врачи из Москвы едут в Донбасс и как Россия возродила больницу, которую ВСУ расстреляли из танка
18:54Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь
18:46Первое применение бомбы по целям в Днепропетровске: видео
18:40В Северодонецке начат новый этап эксгумации из массового захоронения мирных жителей, погибших в 2022-м
18:31Армия России расширяет контроль в Купянске, Львовскую обладминистрацию снова подозревают. Новости к 18.30
18:05Новости с Запорожского и Добропольского направлений: ВС РФ занимают новые сёла
17:57Фон дер Ляйен устояла: Европарламент отверг вотумы недоверия правых и левых
17:53В Британии покажут похищенные царские врата из Киево-Печерской лавры
Лента новостейМолния