https://ukraina.ru/20251009/vasiliy-stoyakin-obyasnil-pochemu-v-germanii-politsii-poruchili-sbivat-drony-1069886528.html
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны - 09.10.2025 Украина.ру
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
В среду, 8 октября, правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому немецкая полиция сможет сбивать дроны над страной.
2025-10-09T22:00
2025-10-09T22:00
2025-10-09T22:00
германия
василий стоякин
украина.ру
видео
бпла
беспилотники
беспилотники сегодня
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069886289_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92ea60a1a2bc78d38481da76a8c6ad3c.jpg
О том, почему эта ответственность возложена именно на полицию, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
https://ukraina.ru/20251009/nemetskaya-politsiya-na-strazhe-mirnogo-neba-faterlyanda-1069860114.html
германия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069886289_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b64992723f4275c151e43504cdc4b970.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, василий стоякин, украина.ру, видео, бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, европа
Германия, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео, БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Европа
Василий Стоякин объяснил, почему в Германии полиции поручили сбивать дроны
В среду, 8 октября, правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому немецкая полиция сможет сбивать дроны над страной.