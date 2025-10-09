Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/chto-budet-esli-ukraine-dadut-tomagavki-ivannikov-o-novoy-faze-konflikta-i-otvete-rossii--1069864226.html
Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России
Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России - 09.10.2025 Украина.ру
Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 09.10.2025
2025-10-09T15:07
2025-10-09T15:07
видео
украина
россия
франция
сергей иванников
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069863749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4e3f6b90d83ca11c5b5dfbe9f3ee4df.jpg
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность передачи Украине ракет Томагавк и ответ России, а также рассказал о политических противоречиях Франции и Германии в контексте большой войны с Россией: 00:25 – Возможная поставка Украине американских Томагавков; 04:52 – Какой риск несут ракеты JASSM; 06:05 – Утрата импульса в переговорах по Украине; 09:34 – Вероятность вторжения США в Венесуэлу; 11:59 – Внешняя и внутренняя политика Франции и ЕС; 14:17 – Воинственность Франции и позиция Германии; 17:34 – Болевые точки России для большой войны Европы; 20:38 – Завершение СВО без войны с Европой.
https://ukraina.ru/20251009/evropa-priznaet-provaly-kieva-nato-obsuzhdayut-otvetnye-mery-khronika-sobytiy-na-1300-9-oktyabrya-1069850277.html
украина
россия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069863749_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f9b22df324f00397527a7fd42f1f570.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, франция, сергей иванников, украина.ру, ес
Видео, Украина, Россия, Франция, Сергей Иванников, Украина.ру, ЕС

Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России

15:07 09.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность передачи Украине ракет Томагавк и ответ России, а также рассказал о политических противоречиях Франции и Германии в контексте большой войны с Россией:
00:25 – Возможная поставка Украине американских Томагавков;
04:52 – Какой риск несут ракеты JASSM;
06:05 – Утрата импульса в переговорах по Украине;
09:34 – Вероятность вторжения США в Венесуэлу;
11:59 – Внешняя и внутренняя политика Франции и ЕС;
14:17 – Воинственность Франции и позиция Германии;
17:34 – Болевые точки России для большой войны Европы;
20:38 – Завершение СВО без войны с Европой.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
13:00
Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октябряВладимир Зеленский заявил о готовности номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, но с одним условием. Кая Каллас призналась, что Украина не сможет в одиночку противостоять России. НАТО рассматривает возможность проведения военных учений на особых участках у границы с Россией. Потери ВСУ за сутки составили 1 450 солдат
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияФранцияСергей ИванниковУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:07Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России
14:54Часов Яр практически освобожден
14:35На Добропольском выступе уничтожены силы ВСУ при попытке ротации
14:20Гранаты вместо продуктов: В Черниговской области задержана женщина
14:18Российские войска освободили около 70 процентов Купянска
14:05"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит
13:57ЕП принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты
13:48В Шебекинском округе от атаки беспилотника ВСУ пострадал мирный житель
13:39ВСУ пополнят "киберсилы"
13:27"Герани" атакуют вражеские объекты в Бахмаче Черниговской области
13:07Сумское направление: ВСУ атакуют позиции ВС РФ
13:00Европа признает провалы Киева, НАТО обсуждают "ответные меры". Хроника событий на 13:00 9 октября
12:58ВС РФ поразили портовые сооружения, инфраструктуру и пункты дислокации ВСУ и наемников
12:57Уничтоженный "Леопард", получение званий в упрощенном порядке. Главные новости к этому часу
12:43СГБ Грузии нашла еще одну конспиративную квартиру при расследовании дела о ввозе взрывчатки с Украины
12:30Армия России готовится к высокотехнологичным войнам, считают в США
12:29Рада поддержала отправку ВСУ в Турцию и Великобританию - Гончаренко*
12:02Успехи ВС РФ на Купянском направлении
11:53Военнослужащий украинской теробороны осужден за терроризм в Курской области
11:39История его "Слуги": Зеленский считает своих депутатов дебилами, а украинцы с ним согласны
Лента новостейМолния