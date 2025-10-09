https://ukraina.ru/20251009/chto-budet-esli-ukraine-dadut-tomagavki-ivannikov-o-novoy-faze-konflikta-i-otvete-rossii--1069864226.html
Что будет, если Украине дадут "Томагавки": Иванников о новой фазе конфликта и ответе России
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал Украина.ру, 09.10.2025
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность передачи Украине ракет Томагавк и ответ России, а также рассказал о политических противоречиях Франции и Германии в контексте большой войны с Россией: 00:25 – Возможная поставка Украине американских Томагавков; 04:52 – Какой риск несут ракеты JASSM; 06:05 – Утрата импульса в переговорах по Украине; 09:34 – Вероятность вторжения США в Венесуэлу; 11:59 – Внешняя и внутренняя политика Франции и ЕС; 14:17 – Воинственность Франции и позиция Германии; 17:34 – Болевые точки России для большой войны Европы; 20:38 – Завершение СВО без войны с Европой.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в студии Украина.ру прокомментировал вероятность передачи Украине ракет Томагавк и ответ России, а также рассказал о политических противоречиях Франции и Германии в контексте большой войны с Россией:
00:25 – Возможная поставка Украине американских Томагавков;
04:52 – Какой риск несут ракеты JASSM;
06:05 – Утрата импульса в переговорах по Украине;
09:34 – Вероятность вторжения США в Венесуэлу;
11:59 – Внешняя и внутренняя политика Франции и ЕС;
14:17 – Воинственность Франции и позиция Германии;
17:34 – Болевые точки России для большой войны Европы;
20:38 – Завершение СВО без войны с Европой.