"Моё место здесь": боец из Днепропетровска о решении поехать защищать Славянск в 2014 году
Уроженец Днепропетровска рассказал, что после Майдана и событий в Одессе он отправился в Славянск и понял, что его место — среди тех, кто противостоит украинской армии, применившей оружие против своих граждан. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
В интервью изданию Украина.ру боец вспомнил, как всё начиналось. "До всех этих нехороших событий на Украине я работал в Киеве, прямо на Подоле. Нормальная фирма с нормальной зарплатой", — начал свой рассказ "Корсар".
Он пояснил, что на его решение повлияли увиденные события. "Потом начался Майдан, который я видел своими глазами. Затем меня резко колыхнули события 2 мая в Одессе. Уже тогда я понял, что ничем хорошим всё это не закончится", — отметил боец.
На этом фоне, по его словам, на Донбассе уже происходили трагические события.
"9 мая в 23:00 я покинул Киев и поехал в Славянск, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. И когда приехал в Славянск, то понял, что моё место здесь — в противостоянии армии Украины, которая применила оружие против своих же мирных граждан", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.
Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Вчера, 15:46Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к ХарьковуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на