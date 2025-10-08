https://ukraina.ru/20251008/mo-mesto-zdes-boets-iz-dnepropetrovska-o-reshenii-poekhat-zaschischat-slavyansk-v-2014-godu-1069756885.html

"Моё место здесь": боец из Днепропетровска о решении поехать защищать Славянск в 2014 году

"Моё место здесь": боец из Днепропетровска о решении поехать защищать Славянск в 2014 году

Уроженец Днепропетровска рассказал, что после Майдана и событий в Одессе он отправился в Славянск и понял, что его место — среди тех, кто противостоит украинской армии, применившей оружие против своих граждан. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру

В интервью изданию Украина.ру боец вспомнил, как всё начиналось. "До всех этих нехороших событий на Украине я работал в Киеве, прямо на Подоле. Нормальная фирма с нормальной зарплатой", — начал свой рассказ "Корсар".Он пояснил, что на его решение повлияли увиденные события. "Потом начался Майдан, который я видел своими глазами. Затем меня резко колыхнули события 2 мая в Одессе. Уже тогда я понял, что ничем хорошим всё это не закончится", — отметил боец.На этом фоне, по его словам, на Донбассе уже происходили трагические события. "9 мая в 23:00 я покинул Киев и поехал в Славянск, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. И когда приехал в Славянск, то понял, что моё место здесь — в противостоянии армии Украины, которая применила оружие против своих же мирных граждан", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.

