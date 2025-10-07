https://ukraina.ru/20251007/sumy-nado-brat-bolee-krupnoy-gruppirovkoy-kutyr-raskryl-prioritety-osenne-zimney-kampanii-1069722119.html

"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании

Основные усилия ГВ "Север" в ближайшее время будут сосредоточены не на штурме Сум, а на удержании угрожающего плацдарма и нанесении дистанционных ударов, при этом ключевые силы переброшены под Купянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

Собеседник издания подтвердил, что, как и Украина, перебросившая силы из Сумской области, Россия также сделала аналогичные шаги. "Не только Украина перебросила боеспособные подразделения из Сумской области под Красноармейск — мы тоже перебросили их из Сумской области под Купянск. Это не военная тайна. Об этом пишут все", — заявил Кутырь.Он пояснил, что штурм такой крупной агломерации, как Сумы, требует значительных сил, которых сейчас на этом направлении нет. Поэтому текущая стратегия заключается в другом. По его словам, пока российские войска ограничатся нанесением дистанционных ударов по объектам в Сумах и других городах области. "Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области: Глухов, Кролевец, Шостка и Конотоп", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на фронте — в статье Геннадия Алехина: Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех.

Новости

