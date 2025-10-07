"Сумы надо брать более крупной группировкой": Кутырь раскрыл приоритеты осенне-зимней кампании
Основные усилия ГВ "Север" в ближайшее время будут сосредоточены не на штурме Сум, а на удержании угрожающего плацдарма и нанесении дистанционных ударов, при этом ключевые силы переброшены под Купянск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Собеседник издания подтвердил, что, как и Украина, перебросившая силы из Сумской области, Россия также сделала аналогичные шаги. "Не только Украина перебросила боеспособные подразделения из Сумской области под Красноармейск — мы тоже перебросили их из Сумской области под Купянск. Это не военная тайна. Об этом пишут все", — заявил Кутырь.
Он пояснил, что штурм такой крупной агломерации, как Сумы, требует значительных сил, которых сейчас на этом направлении нет. Поэтому текущая стратегия заключается в другом.
"Мы будем удерживать под Сумами угрожающий плацдарм, но наступать пока не станем. Сумы — это не Артемовск и не Красноармейск. Это очень большая агломерация. Ее надо брать более крупной группировкой", — отметил эксперт.
По его словам, пока российские войска ограничатся нанесением дистанционных ударов по объектам в Сумах и других городах области. "Пока же мы ограничимся нанесением дистанционных ударов по Сумам и Сумской области: Глухов, Кролевец, Шостка и Конотоп", — заключил собеседник издания.
