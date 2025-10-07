https://ukraina.ru/20251007/polsha-ne-vydast-germanii-podozrevaemogo-v-terrorizme-vs-rf-rvutsya-k-gulyaypolyu-itogi-7-oktyabrya-1069767837.html

Польша не выдаст Германии подозреваемого в терроризме, ВС РФ рвутся к Гуляйполю. Итоги 7 октября

Польские власти не намерены выдавать Германии украинца, подозреваемого в теракте на "Северный потоках", ЦРУ рассекретило часть документов, посвященных Украине, ВС РФ стремительно продвигаются по Запорожской области.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328451_0:271:2962:1937_1920x0_80_0_0_9eba0f5558254cd80a9f2fdaee204f07.jpg

Возможного подрывника "Северный потоков" не отдадут ГерманииПремьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена выдавать немецким властям гражданина Украины, подозреваемого в международном теракте на Балтийском море, в ходе которого были выведены из строя газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2".По словам главы польского правительства, выдача подозреваемого Германии не в интересах Польши.В своем выступлении Туск подчеркнул, что Варшава с самого начала последовательно выступала против строительства трубопровода."Проблема не в том, что газопровод был взорван, а в том, что он был возведён вопреки жизненным интересам Европы", — заявил он.Напомним, 30 сентября польские правоохранители задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в подрыве "Северных потоков". Позже, 1-го октября украинец был арестован польским судом на семь дней – за это время польская прокуратура должна была получить переведенные на польский язык документы, необходимые для рассмотрения ходатайства об его экстрадиции в Германию.ЦРУ рассекретило часть документов, посвященных УкраинеВо вторник, 7 октября, директор ЦРУ Джон Рэтклифф объявил о раскрытии части "украинского досье" - соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в Х, прикрепив в конце поста ссылку на архив с рассекреченными документами.Согласно информации, опубликованной в документах, официальные лица администрации президента Украины Петра Порошенко* выражали недоумение и разочарование после визита вице-президента США Джо Байдена в Киев 7-8 декабря 2015 года.В отчете ЦРУ указано, что украинская сторона ожидала, что визит будет посвящен обсуждению конкретных кадровых вопросов в правительстве Украины, и предполагала, что американский вице-президент выскажется за или против определенных чиновников.Тем не менее после визита Байдена они пришли к выводу, что цель его визита заключалась практически исключительно в том, чтобы выступить с общим публичным заявлением, без какого-либо намерения вести переговоры с Порошенко*. Помимо этого, в частных беседах украинские официальные лица указывали на публикации о связях семьи Байдена с коррупционными схемами на Украине и называли это примером двойных стандартов США, говорится в отчете.Известно, что данный документ имел гриф "Совершенно секретно" и по настоянию Байдена и Совета нацбезопасности США в феврале 2016 года было решено не распространять его.Что происходит на фронтеПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Нововасилевское в Запорожской области – об этом сообщает Минобороны России. Как отмечает телеграм-канал "Воин DV", село были взято бойцами 394-го полка 127-й дивизии ВС РФ.Также подразделения "Востока" продвинулись вдоль берега реки Янчур и взяли под контроль восточную часть нп. Полтавка, вышли на окраины нп. Охотничье, а также зашли на восточную окраину Новониколаевки – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По данным ресурса ВС РФ также освободили нп. Новогригоровка и вошли в населенные пункты Павловка и Успеновка. Информацию о начале боев за Успеновку также подтверждает и ряд украинских телеграм-каналов.На Северском направлении бойцы 3-й армии ВС РФ освободили населенный пункт Федоровка – об этом также сообщили в Минобороны России. Помимо этого, подразделения ВС РФ вошли в крупный опорный пункт ВСУ севернее Выемки, подступив к южной окраине Северска.На Краснолиманском направлении подразделения 20-й армии ВС РФ закрепились в северной части н.п. Новоселка и одновременно с этим наступают в направлении населенных пунктов Александровка и Яровая – об этом сообщил телеграм-канал "Оперативный простор". Также данный ресурс сообщает о продвижении подразделений 1-й танковой армии группировки войск "Запад" в районе населенного пункта Боровская Андреевка.В Днепропетровской области подразделения группировки войск "Восток" подошли к населенному пункту Алексеевка – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Его информацию подтверждает и "Воин DV", добавляя, что под контроль российских войск перешли районы обороны противника до 1,5 км в глубину и более 1 км по фронту.На Красноармейском направлении подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в поселке Красный Лиман, который находится между городами Родинское и Димитров (Мирноград) – об этом сообщает российский картографический ресурс "Divgen".На "Добропольском выступе" подразделения 51-й армии ВС РФ взяли под контроль не менее трети села Владимировка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российской армии снова вошли в н.п. Золотой Колодец и продвинулись в сторону сел Грузское и Новониколаевка.На Константиновском направлении бойцы группировки войск "Юг" продвинулись в районе поселка Клебан-Бык и вошли в населенный пункт Плещеевка – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Также по его информации российские войска подошли к окраинам населенного пункта Иванполье.Минобороны России также сообщает, что в период с 14.00 до 17.00 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников, из них три были сбиты над территорией Брянской области, по два БПЛА – над Курской и Белгородской областями.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

