Константин Кеворкян об истинных истоках украинского вандализма

Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников Великой Отечественной войны на Украине Ситуация с памятниками войны на Украине неопределённая. С одной стороны, по официальной версии, в ходе Второй мировой войны на территории Украины воевало два тоталитарных режима и одна оккупация сменилась другой. С другой стороны, отрицать участие украинцев в войне на стороне СССР, причём массовое и добровольное, невозможно