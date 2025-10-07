Константин Кеворкян об истинных истоках украинского вандализма
Во вторник, 7 октября, во Львове снесли памятную доску советском режиссёру, уроженке Донбасса Ларисе Шепитько.
О том, какую цель преследует украинские борцы с памятниками, рассказал публицист, руководитель телеграм-канала Украина.ру Константин Кеворкян.
