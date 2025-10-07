ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности - 07.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251007/gbr-ukrainy-rassleduet-tysyachi-del-po-prestupleniyam-protiv-natsbezopasnosti-1069741116.html
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности - 07.10.2025 Украина.ру
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины считает СВО войной и расследует почти три тысячи дел в отношении нелояльных к режиму Зеленского. Об этом ведомство сообщило 7 октября.
2025-10-07T11:40
2025-10-07T11:40
новости
украина
россия
европа
трамп и зеленский
гбр
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
приговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg
ГБР с начала СВО расследует 2,78 тыс уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности постсоветской республики. Из них 1 895 производств - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины)."По состоянию на начало октября 2025: 1519 лицам сообщено о подозрении; 515 человек объявлено в розыск; 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму; 1301 обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.Ведомство похвасталось приговорами, вынесенными за сотрудничество с Россией бывшим украинским судьям, военнослужащим и должностным лицам органов местного самоуправления, брошенным на произвол судьбы при отступлении ВСУ. Тем временем СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d142d5a5ae5fad44447d45afeccf16da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, трамп и зеленский, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, приговоры, бывший ссср, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру, ситуация на украине, новости украины, настроения на украине сегодня, новые регионы
Новости, Украина, Россия, Европа, Трамп и Зеленский, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, приговоры, бывший СССР, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Украина.ру, ситуация на Украине, Новости Украины, настроения на Украине сегодня, Новые регионы

ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности

11:40 07.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Государственное бюро расследований Украины считает СВО войной и расследует почти три тысячи дел в отношении нелояльных к режиму Зеленского. Об этом ведомство сообщило 7 октября.
ГБР с начала СВО расследует 2,78 тыс уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности постсоветской республики. Из них 1 895 производств - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины).
"По состоянию на начало октября 2025: 1519 лицам сообщено о подозрении; 515 человек объявлено в розыск; 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму; 1301 обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Ведомство похвасталось приговорами, вынесенными за сотрудничество с Россией бывшим украинским судьям, военнослужащим и должностным лицам органов местного самоуправления, брошенным на произвол судьбы при отступлении ВСУ.
Тем временем СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаТрамп и ЗеленскийГБРВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОприговорыбывший СССРновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОУкраина.руситуация на УкраинеНовости Украинынастроения на Украине сегодняНовые регионы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня
13:39"Я вроде как принял решение": Украина все ближе к получению ракет Tomahawk
13:32Песков предупредил, чем обернутся возможные поставки "Томагавков" Киеву
13:26Бои за Покровск (Красноармейск): ВС РФ продвинулись и закрепились в северных районах
13:18ВС РФ освободили Клебан-Бык и ведут бои за Владимировку
13:10Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки
13:00ВСУ атаковали автомобили в Херсонской области, погибли люди - Сальдо
12:35В США ввели закон, чтобы казнить убийцу украинской беженки
12:08Армия России освободила Нововасильевское Запорожской области
12:00Россия договаривается с Афганистаном, Трампу уже лучше. Главное к 12.00
11:59Успехи ВС РФ на Гуляйпольском направлении
11:54Командир ВСУ в зоне СВО отправил бойцов крутить шаурму для его семьи
11:40ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
11:30Не спят, не едят, не боятся. Польские наемники воюют под сильными наркотиками
11:03СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы
10:48Российские военные достигли важных успехов в Купянске
10:40Патриарх Кирилл поздравил и поблагодарил Путина, Макрон загнан в угол. Главное к этому часу
10:15Правоохранительные органы задержали жителя Подольска, призывавшего нанести удары по Москве
10:10Советник главы ДНР рассказал о бегстве "Азова"* из Красноармейска
09:55Разгром нацистов в Покровске: уничтожен целый взвод
Лента новостейМолния