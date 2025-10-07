https://ukraina.ru/20251007/gbr-ukrainy-rassleduet-tysyachi-del-po-prestupleniyam-protiv-natsbezopasnosti-1069741116.html
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности - 07.10.2025 Украина.ру
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины считает СВО войной и расследует почти три тысячи дел в отношении нелояльных к режиму Зеленского. Об этом ведомство сообщило 7 октября.
2025-10-07T11:40
2025-10-07T11:40
2025-10-07T11:40
новости
украина
россия
европа
трамп и зеленский
гбр
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
приговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg
ГБР с начала СВО расследует 2,78 тыс уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности постсоветской республики. Из них 1 895 производств - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины)."По состоянию на начало октября 2025: 1519 лицам сообщено о подозрении; 515 человек объявлено в розыск; 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму; 1301 обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.Ведомство похвасталось приговорами, вынесенными за сотрудничество с Россией бывшим украинским судьям, военнослужащим и должностным лицам органов местного самоуправления, брошенным на произвол судьбы при отступлении ВСУ. Тем временем СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d142d5a5ae5fad44447d45afeccf16da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, трамп и зеленский, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, приговоры, бывший ссср, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру, ситуация на украине, новости украины, настроения на украине сегодня, новые регионы
Новости, Украина, Россия, Европа, Трамп и Зеленский, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, приговоры, бывший СССР, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Украина.ру, ситуация на Украине, Новости Украины, настроения на Украине сегодня, Новые регионы
ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
Государственное бюро расследований Украины считает СВО войной и расследует почти три тысячи дел в отношении нелояльных к режиму Зеленского. Об этом ведомство сообщило 7 октября.