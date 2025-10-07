https://ukraina.ru/20251007/gbr-ukrainy-rassleduet-tysyachi-del-po-prestupleniyam-protiv-natsbezopasnosti-1069741116.html

ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности

ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности - 07.10.2025 Украина.ру

ГБР Украины расследует тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности

Государственное бюро расследований Украины считает СВО войной и расследует почти три тысячи дел в отношении нелояльных к режиму Зеленского. Об этом ведомство сообщило 7 октября.

2025-10-07T11:40

2025-10-07T11:40

2025-10-07T11:40

новости

украина

россия

европа

трамп и зеленский

гбр

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

приговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:198:3163:1977_1920x0_80_0_0_e4ddff429f9fd20c6906c34b4e87d05d.jpg

ГБР с начала СВО расследует 2,78 тыс уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности постсоветской республики. Из них 1 895 производств - по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины)."По состоянию на начало октября 2025: 1519 лицам сообщено о подозрении; 515 человек объявлено в розыск; 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму; 1301 обвинительный акт направлен в суд", - сказано в официальном сообщении.Ведомство похвасталось приговорами, вынесенными за сотрудничество с Россией бывшим украинским судьям, военнослужащим и должностным лицам органов местного самоуправления, брошенным на произвол судьбы при отступлении ВСУ. Тем временем СБУ преследует украинцев, пишущих "Россия" с заглавной буквы Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, трамп и зеленский, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, приговоры, бывший ссср, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру, ситуация на украине, новости украины, настроения на украине сегодня, новые регионы