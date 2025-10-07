Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октября - 07.10.2025 Украина.ру
Надежда на "Томагавки", призывы Европы и угроза эскалации. Хроника событий на утро 7 октября
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по поставкам Украине крылатых ракет "Томагавк". Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обернулось резкой критикой со стороны Польши. Европейцев призвали "очень внимательно выслушать" речь российского лидера Владимира Путина в Сочи
2025-10-07T09:00
2025-10-07T09:00
В ночь на вторник атака украинских беспилотников была отражена российскими системами противовоздушной обороны. За восемь часов, с 23:00 до 07:00 мск, на подступах к объектам в различных регионах было уничтожено 184 воздушных цели.Основной удар пришёлся на приграничные области: над Курской сбили 62 дрона, над Белгородской — 31. При этом угроза была нейтрализована и в глубоком тылу — над Нижегородской областью перехватили 30 аппаратов, а один из беспилотников, летевший на Москву, был сбит в небе над Московским регионом. Всего ПВО работала над территориями 15 регионов и над Чёрным морем.Российские войска частично обесточили Сумы. Также ВС РФ устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") сообщил, что российские военные нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Славянске (ДНР). Опубликовано и видео, снятое очевидцами. В кадр попал момент атаки и последствия: яркие вспышки и густой дым. В комментарии к ролику говорится, что удар был мощным, "наблюдается вторичная детонация".Что творится на международной арене Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по поставкам Украине крылатых ракет "Томагавк", но не сообщил, в чем оно заключается. Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, зачем именно эти ракеты будут использованы, передает Reuters.При этом Трамп добавил, что не нацелен на эскалацию. "Я не добиваюсь эскалации", — отметил он. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок ракет "Томагавк" европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Но окончательное решение, по его словам, должен принять Трамп.Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главным инициатором передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" является спецпосланник президента США Кит Келлог. По мнению Макгрегора, Келлог, действуя "в своей вселенной", оказывает влияние на Дональда Трампа, убеждая его в успехе ВСУ.Президент России Владимир Путин отреагировал на эти сообщения, предупредив Вашингтон о негативных последствиях для двусторонних отношений и заявив, что применение "Томагавков" потребует участия американцев.Поставки американских крылатых ракет "Томагавк" Украине не окажут решающего влияния на ход боевых действий, а лишь отсрочат мирное урегулирование. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего лидера Украины Кучмы Олег Соскин.По его мнению, у Киева более нет ресурсов для продолжения войны, а политику Владимира Зеленского он назвал "безумием". Соскин также выразил сомнение в эффективности новой помощи, заявив, что "вся надежда только на Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет".В то же время заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обернулось резкой критикой со стороны Польши, так как политик возложила часть ответственности за начало конфликта на Украине на Варшаву и страны Прибалтики. По информации The Telegraph, это высказывание вызвало "ярость" в польских политических кругах. Так, один из экс-премьеров страны заявил, что именно "благодушие" самой Меркель по отношению к России нанесло серьёзный ущерб безопасности Европы.В своём интервью Меркель утверждала, что указанные страны подорвали попытки мирного урегулирования украинского кризиса и конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно привело к войне. При этом она выступила в защиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав слухи о нём как о "троянском коне [президента РФ Владимира] Путина" чепухой.Между тем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев "очень внимательно выслушать" речь президента России в Сочи на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай".Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал на то, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.Фронтовая сводкаВоенный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, которая находится в девяти километрах от Купянска в Харьковской области. Кроме того, один из операторов БПЛА российской группировки войск "Южная" рассказал агентству РИА Новости о том, что бойцы ВС РФ при помощи FPV-дронов превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка с тем, чтобы изолировать противника. По его словам, на Донецком направлении расчеты БПЛА продолжают сжигать перемещающуюся по дорогам украинскую технику. "В рамках проводимой операции осуществляется целенаправленная изоляция Константиновки путем тотального контроля нашими дроноводами основного логистического маршрута противника, проходящего по ключевой автодороге Дружковка - Константиновка", — заявил собеседник издания.Константиновка, за которую сейчас идут бои, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска (Торецка) и к западу от Часова Яра, которые ВС РФ освободили в этом году.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Покровском направлении российские подразделения продвигаются в районах Удачного, Котлино и Покровска. В населенных пунктах Новоторецкое и Владимировка заняты новые рубежи, а противник оттеснен. Кроме того, операторы беспилотников поразили вражеский танк в районе Нового Донбасса.На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Степногорска и Приморского. Ночью в Запорожье был нанесен удар по объекту предприятия "Мотор Сич".Южнее Северска на Северском направлении линия фронта выравнивается, при этом расширен контроль над районом Кузьминовки. Активные бои идут у Дроновки и Ямполя. Отмечается, что российский дрон впервые поразил цель непосредственно в Краматорске.На Угледарском направлении боевые действия ведутся в Полтаве и у Охотничьего, зафиксированы успехи в районах Успеновки и Новогригоровки. Попытка контратаки со стороны ВСУ у Вербового была отбита без потерь позиций. В это же время российские дроны и артиллерия наносят удары по Вишнёвому, а плотные бои продолжаются в Сосновке, Хорошем и Новосёловке.О других новостях к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 7 октября.
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по поставкам Украине крылатых ракет "Томагавк". Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обернулось резкой критикой со стороны Польши. Европейцев призвали "очень внимательно выслушать" речь российского лидера Владимира Путина в Сочи
В ночь на вторник атака украинских беспилотников была отражена российскими системами противовоздушной обороны. За восемь часов, с 23:00 до 07:00 мск, на подступах к объектам в различных регионах было уничтожено 184 воздушных цели.
Основной удар пришёлся на приграничные области: над Курской сбили 62 дрона, над Белгородской — 31. При этом угроза была нейтрализована и в глубоком тылу — над Нижегородской областью перехватили 30 аппаратов, а один из беспилотников, летевший на Москву, был сбит в небе над Московским регионом. Всего ПВО работала над территориями 15 регионов и над Чёрным морем.
Российские войска частично обесточили Сумы. Также ВС РФ устроили "светопреставление" в Харьковской области. Власти пожаловались на 25 взрывов на фоне массированного налёта ударных БПЛА. В городе поражено, как минимум, две подстанции, что привело к значительным перебоям в электроснабжении.
Не менее старательно отработали "Герани" и по Полтавской области. Там сообщается о сильных пожарах и поражении объектов энергетики. Местные каналы пишут, что Полтава частично обесточена.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики во временно оккупированном Славянске ДНР и в Винницкой области, где также обесточена часть территорий.
Телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ") сообщил, что российские военные нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Славянске (ДНР).
Опубликовано и видео, снятое очевидцами. В кадр попал момент атаки и последствия: яркие вспышки и густой дым. В комментарии к ролику говорится, что удар был мощным, "наблюдается вторичная детонация".
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Что творится на международной арене
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение по поставкам Украине крылатых ракет "Томагавк", но не сообщил, в чем оно заключается. Он добавил, что перед окончательным решением хотел бы узнать, зачем именно эти ракеты будут использованы, передает Reuters.
"Я уже, в общем-то, принял решение. Да, думаю, я хочу узнать, что они с ними делают. Куда они их отправляют? Наверное, мне стоит задать этот вопрос", — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, намерены ли США поставлять ракеты Киеву.
При этом Трамп добавил, что не нацелен на эскалацию. "Я не добиваюсь эскалации", — отметил он. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок ракет "Томагавк" европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Но окончательное решение, по его словам, должен принять Трамп.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главным инициатором передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" является спецпосланник президента США Кит Келлог. По мнению Макгрегора, Келлог, действуя "в своей вселенной", оказывает влияние на Дональда Трампа, убеждая его в успехе ВСУ.
Президент России Владимир Путин отреагировал на эти сообщения, предупредив Вашингтон о негативных последствиях для двусторонних отношений и заявив, что применение "Томагавков" потребует участия американцев.
Поставки американских крылатых ракет "Томагавк" Украине не окажут решающего влияния на ход боевых действий, а лишь отсрочат мирное урегулирование. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего лидера Украины Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, у Киева более нет ресурсов для продолжения войны, а политику Владимира Зеленского он назвал "безумием". Соскин также выразил сомнение в эффективности новой помощи, заявив, что "вся надежда только на Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет".
В то же время заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель обернулось резкой критикой со стороны Польши, так как политик возложила часть ответственности за начало конфликта на Украине на Варшаву и страны Прибалтики.
По информации The Telegraph, это высказывание вызвало "ярость" в польских политических кругах. Так, один из экс-премьеров страны заявил, что именно "благодушие" самой Меркель по отношению к России нанесло серьёзный ущерб безопасности Европы.
В своём интервью Меркель утверждала, что указанные страны подорвали попытки мирного урегулирования украинского кризиса и конструктивного диалога с Россией, что в итоге косвенно привело к войне. При этом она выступила в защиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав слухи о нём как о "троянском коне [президента РФ Владимира] Путина" чепухой.
Между тем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев "очень внимательно выслушать" речь президента России в Сочи на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе "Валдай". Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу", — заявила фон дер Ляйен евродепутатам во время дебатов насчёт вотума недоверия против нее.

Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал на то, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.
Фронтовая сводка
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска отбили часть лесополосы у Степовой Новоселовки, которая находится в девяти километрах от Купянска в Харьковской области.
Кроме того, один из операторов БПЛА российской группировки войск "Южная" рассказал агентству РИА Новости о том, что бойцы ВС РФ при помощи FPV-дронов превратили в "дорогу смерти" для ВСУ около 20 километров трассы Дружковка — Константиновка с тем, чтобы изолировать противника.
По его словам, на Донецком направлении расчеты БПЛА продолжают сжигать перемещающуюся по дорогам украинскую технику. "В рамках проводимой операции осуществляется целенаправленная изоляция Константиновки путем тотального контроля нашими дроноводами основного логистического маршрута противника, проходящего по ключевой автодороге Дружковка - Константиновка", — заявил собеседник издания.
Константиновка, за которую сейчас идут бои, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Город расположен к северо-западу от Дзержинска (Торецка) и к западу от Часова Яра, которые ВС РФ освободили в этом году.
Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. На Покровском направлении российские подразделения продвигаются в районах Удачного, Котлино и Покровска. В населенных пунктах Новоторецкое и Владимировка заняты новые рубежи, а противник оттеснен. Кроме того, операторы беспилотников поразили вражеский танк в районе Нового Донбасса.
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Степногорска и Приморского. Ночью в Запорожье был нанесен удар по объекту предприятия "Мотор Сич".
Южнее Северска на Северском направлении линия фронта выравнивается, при этом расширен контроль над районом Кузьминовки. Активные бои идут у Дроновки и Ямполя. Отмечается, что российский дрон впервые поразил цель непосредственно в Краматорске.
На Угледарском направлении боевые действия ведутся в Полтаве и у Охотничьего, зафиксированы успехи в районах Успеновки и Новогригоровки. Попытка контратаки со стороны ВСУ у Вербового была отбита без потерь позиций. В это же время российские дроны и артиллерия наносят удары по Вишнёвому, а плотные бои продолжаются в Сосновке, Хорошем и Новосёловке.
О других новостях к сегодняшнему утру в публикации Главное за ночь 7 октября.
