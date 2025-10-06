https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html

Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с юга

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

Если посмотреть на карту Донбасса, то увидим две поразительные вещи. Во-первых, Покровско-Мирноградская агломерация уже почти взята в полукольцо. Бои уже идут на юго-восточных окраинах Покровска (Красноармейска). Наши ДРГ проникают и в Мирноград.При этом Добропольский выступ имеет странную форму, но судя по карте ясно, что это начало охвата Славянско-Краматорской агломерации с юга. Купянск и Северск позволяют нам двигаться с востока на эту агломерацию. Таким образом начинают формироваться два котла.Первый это Покровско-Мирноградская агломерация. Этот котел уже сформирован на 80 процентов. Второй котел вокруг Славянска и Краматорска сейчас формируется, поэтому в районе Доброполья идут тяжелейшие бои. Противник понимает, что если расширить прорыв у Доброполья, в результате которого образовался клин, направленный на северо-восток, то с юго-запада удастся охватить Славянско-Краматорскую агломерацию.Операции такого масштаба мы не проводили с начала СВО. Почему мы вынуждены идти по этому пути? Пятьдесят километров с востока Славянско-Краматорской агломерации — это сплошные укрепления высшего уровня. Это взводные опорные пункты, система укрытий в три-четыре наката, которые не берут 152-мм снаряды даже при прямом попадании. Я уже не говорю про дроны, которыми бесполезно такие укрытия атаковать. Поэтому есть только один путь: окружать, изолировать и изматывать противника, разрезая его окруженную группировку на части.

