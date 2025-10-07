https://ukraina.ru/20251007/1039491526.html

Иван Стрельбицкий: боевой путь от Лиды до Пхеньяна

Иван Стрельбицкий: боевой путь от Лиды до Пхеньяна

7 октября 1900 года в Горловке в семье потомка древнего русского дворянского рода появился на свет сын Иван. Этому человеку предстояло стать красным командиром, пройти через горнило Гражданской войны, межвоенные репрессии, Зимнюю и Великую Отечественную войны и внести своё имя в скрижали истории, как одного из спасителей Москвы

история

великая отечественная война

горловка

история

история ссср

история украины

нестор махно

москва

лида

минск

По семейной легенде предок Стрельбицких "Данила из Кульчиц" служил ловчим у короля Руси Льва Даниловича Галицкого… того самого, в честь которого был назван город Львов. В своей грамоте Лев Данилович повелел указать: "Я, Лев, государь от Бога, господин всея земли Руси, подарил своему милому подданному, благородному Даниле с Кульчиц, поток Яблонька на Самборском гостинце (тракте)…"Но когда родился Иван, это уже был захудалый шляхетский род без земли. Единственное, что его дед Дементий, будучи обыкновенным ремесленником, сумел дать своему сыну – Семёну Дементьевичу, достойное образование – тот окончил учительскую семинарию. Работал он служащим Южно-русского каменноугольного общества.В 1918 году Стрельбицкий старший стал большевиком, а Иван Семёнович записался в Красную Армию.К октябрю 1920 года он уже командовал батареей Интернациональной кавалерийской бригады под командованием Эрнеста Францевича Кужело, чеха по национальности. В состав бригады входили русские, украинцы, немцы, австрийцы и чехи. Но больше всего там было венгров.В ноябре 1920 года за успешное отражение атак врангелевцев при штурме Перекопа и Ишуни, командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе предложил молодому командиру выбрать себе награду: "Что хочешь, орден или шашку?". Иван Семёнович по молодости выбрал шашку.Потом Интернациональную кавалерийскую бригаду направили против батьки Махно. Борьба проходила тяжело. Однако после того, как большевики пообещали раздать крестьянам землю Махно стал терять поддержу землепашцев.В феврале 1921 года пришёл приказ Фрунзе о роспуске бригады. Но тут стало известно, что в 40 километрах от села Покровское, где они располагались, махновцы захватили, пытали и изрубили тридцать фуражиров из 1-го полка их бригады. Ещё сорок красноармейцев-кубанцев забаррикадировались на мельнице и просили подмоги. Стихийно собравшись, вся бригада отправилась на выручку.Батьке удалось уйти от преследователей только со своей гвардией, так называемой "волчьей сотней". От пленных удалось узнать, что разведка сообщила батьке о расформировании интербригадовцев. Он решил вырваться из сжимавшегося вокруг него кольца через контролируемый ими участок.После Гражданской войны Иван Стрельбицкий остался в армии. К 1937 году он уже полковник, командир артиллерии 33-го стрелкового корпуса. И здесь судьба отвернулась от него.13 августа 1937 года по обвинению в участии в "украинской национал-фашистской организации, проводившей работу по созданию повстанческих кадров, шпионажу и подготовке терактов против руководства компартии и сов. правительства" арестовали его отца. Не помогло даже то, что заслуженный большевик был когда-то лично знаком с Лениным. 25 октября 1937 года Семёна Дементьевича расстреляли.Вскоре по обвинению в сотрудничестве с польской разведкой арестовали и Ивана Семёновича.Неожиданного помог следователь, хорошо знавший семью полковника. Он предупредил жену Стрельбицкого и посоветовал в разговоре с соседками сказать, что она уезжает к родственникам на север, а самой брать детей и уезжать в противоположном направлении. В результате Марии Николаевне удалось избежать ареста.Через несколько лет Стрельбицкого освободили и восстановили в звании. Он успел принять участие в Зимней войне, а в апреле 1941 года Ивана Семёновича назначили командовать формирующейся 8-й артиллерийской противотанковой бригадой.22 июня 1941 года Иван Семёнович Стрельбицкий встретил в Белоруссии возле города Лида. Здесь его бригада держала оборону до 28 июня. Его артиллеристам удалось отбить несколько атак 3-й танковой группы Германа Гота, уничтожив при этом порядка 60 танков.28 июня пришёл приказ командования начать отступление. Из-за нехватки автотранспорта и тракторов большую часть вооружений бригады пришлось бросить. 30 июня закончилось топливо – остановились в лесу и спрятали оставшуюся технику.Под началом Стрельбицкого вскоре собрались порядка 5 000 человек, из которых он сформировал несколько подразделений.1 июля этот сводный отряд перешёл в наступление на Минск. Ему удалось ворваться на окраину города, но немцы смогли отразить натиск танковой контратакой.Вскоре в расположение частей Стрельбицкого вышли старшие по званию командиры: командующий 21-м стрелковым корпусом генерал-майор Владимир Борисович Борисов и командир 27-й стрелковой дивизии генерал-майор Александр Михайлович Степанов. Но они отказались принять командование над отрядом. Позже присоединился 1-й заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Иван Васильевич Болдин – он прибыл к окруженным западнее Минска войскам, с целью организации контрудара в тылу у немцев. Но прибыв на место, Болдин понял, что выполнить приказ командующего фронтом невозможно: из-за отсутствия связи, постоянных ударов противника и бомбёжек подразделения полностью потеряли управляемость и фактически рассыпались.Болдин принял командование, а Стрельбицкого назначил своим замом. 5 июля отряд предпринял попытку вырваться из окружения, однако она провалилась.Немцам удалось расчленить боевые порядки группы. Лишившись почти всей артиллерии, разделённые боем, отряды отступили в лес, где вновь собрались. На совещании командиры приняли решение пробираться на восток ночами, используя тропы и не ввязываясь в крупные бои.Отступали в направлении на Оршу, по дороге разгромили штаб пехотного полка. В ночном нападении на деревню Журавы группа генерала Болдина уничтожила крупный тыловой немецкий гарнизон. Бой получился ожесточённый, только убитыми противник потерял около 250 человек. Оружия захватили столько, что хватило бы вооружить несколько таких групп, какая была в распоряжении у Болдина и Стрельбицкого. Среди трофеев оказалось и множество автотранспорта.Из окружения вышли 11 августа в районе Ярцево. Стрельбицкий получил осколочное ранение в руку, но 1 654 вооруженных бойца, вышли из окружения.Уже через несколько дней Ивана Семёнович Стрельбицкого вызвали в Москву, в Главное артиллерийское управление (ГАУ) к начальнику артиллерии РККА и по совместительству заместителю наркома обороны генералу-полковнику Николаю Николаевичу Воронову.Он поздравил Ивана Семёновича с награждением, а когда тот, ничего не понимая, посмотрел на генерала, протянул ему последний номер "Красной Звезды". Там, среди награждённых, была и его фамилия. Оказывается, генерал Болдин чуть ли не в тот же день, когда группа вышла к своим, написал представление к орденам на всех отличившихся. Вспомнил он и про своего заместителя, который у него на глазах подбил три вражеских танка.В приграничных боях наиболее эффективным средством против немецких танковых клиньев показали себя противотанковые артбригады, одной из которых и командовал Стрельбицкий.В Москве задумались о создании более крупных подобных соединений. Противотанковые дивизии предполагалось формировать из десяти полков по 36 пушек в каждом. В состав дивизии предполагалось ввести моторизованные сапёрные батальоны, в задачу которых входило бы оперативное минирование танкоопасных направлений.Учитывая опыт Стрельбицкого, Воронов предложил ему возглавить Подольское артиллерийское училище. Полковник в боевой обстановке смог оценить все преимущества и недостатки крупных артиллерийских соединений, мог быстро составить урезанную программу обучения, которая бы содержала все знания, крайне необходимые в боевых условиях. Его опыт позволял объективно оценить, что в имеющихся учебниках и наставлениях важно, а без чего можно и обойтись.Там же в Подольске начиналось формирование артиллерийских полков. Выпускники училища, закончив учёбу, тут же получат под свое начало готовые артиллерийские расчеты. Кроме того, не исключалось совмещение формирования полков с учебным процессом.Уже через несколько часов Стрельбицкий находился в Подольске.5 октября Ивану Семёновичу Стрельбицкому снова было суждено оказаться на передовой.Курсантов пехотного и артиллерийского училищ подняли по тревоге и отправили на Можайское направление на Ильинский рубеж. По приказу командования Московским военным округом курсантам надо было продержаться 5-6 дней, а в результате оборона затянулась на 12.Курсанты с честью выдержали испытание, и, хотя потеряли больше половины своего состава, отошли только когда глубоко у них в тылу немцы захватили Малоярославец, и училища очутились в окружении.После этого подвига подольских курсантов и их командиров по праву заносят в список спасителей Москвы. В их честь открывают памятники, пишут книги и снимают фильмы, в которых неизменно фигурирует Иван Семёнович Стрельбицкий.9 ноября 1941 года Ивану Семёновичу присвоили звание генерал-майора артиллерии и назначили начальником артиллерии 60-й резервной армии.В 1942 году он стал командующим артиллерии 2-й Гвардейской армии Южного фронта, впоследствии переименованного в 4-й Украинский.Судьба почти через четверть века вновь забросила его в места, где он воевал в молодости. Ему вновь пришлось принимать участие в освобождении Перекопа и штурме Ишуньских позиций, но теперь на них сражались немцы и румыны.Командование представляло его к присвоению званию Героя Советского Союза, но вышестоящее начальство ограничилось награждением орденом Суворова I степени. Затем было освобождение Севастополя и штурм Кёнигсберга. Всего же генерал награждён ещё орденами Кутузова обеих степеней, орденом Ленина и тремя орденами Красного знамени. Войну закончил в звании генерал-лейтенанта.После войны Стрельбицкий продолжил успешную военную карьеру, успел даже повоевать с американцами в Корее. В 1960 году вышел в отставку по состоянию здоровья. После этого занимался писательством и сбором информации о судьбах своих бывших курсантов Подольского училища.Умер после продолжительной болезни 25 ноября 1980 года, оставив после себя значительное литературное наследие и добрую память.

горловка

москва

лида

минск

крым

корея

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

