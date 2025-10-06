"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации
Специальная военная операция на Украине перерастает в затяжное технологическое противостояние с западным ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев подчеркнул, что противостояние ведется не столько с Украиной, сколько с передовыми технологиями западных стран. "Только не Украина, а Запад. Западная военно-техническая мысль пристально следит за нашими успехами", — отметил эксперт. Он добавил, что противник активно изучает и пытается копировать российские разработки.
"Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. И более отработанная технология применения", — привел пример военный аналитик. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими видами вооружений.
Эксперт предупредил о необходимости готовиться к длительной конфронтации. "То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — заявил Евсеев. Он отметил, что Запад продолжит поставки новых видов вооружений на Украину.
"Запад сдаваться не будет. И США, пусть и за европейские деньги, но поставлять оружие будут", — резюмировал собеседник издания.
