"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/zapad-sdavatsya-ne-budet-ekspert-evseev-o-perspektivakh-voenno-tekhnicheskoy-konfrontatsii-1069499674.html
"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации
"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации - 06.10.2025 Украина.ру
"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации
Специальная военная операция на Украине перерастает в затяжное технологическое противостояние с западным ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-10-06T04:40
2025-10-06T04:40
новости
украина
запад
россия
владимир евсеев
украина.ру
впк
сво
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062343360_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8b4c9a1edec4c9d4527cb8a5351ec1d.jpg
Евсеев подчеркнул, что противостояние ведется не столько с Украиной, сколько с передовыми технологиями западных стран. "Только не Украина, а Запад. Западная военно-техническая мысль пристально следит за нашими успехами", — отметил эксперт. Он добавил, что противник активно изучает и пытается копировать российские разработки."Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. И более отработанная технология применения", — привел пример военный аналитик. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими видами вооружений.Эксперт предупредил о необходимости готовиться к длительной конфронтации. "То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — заявил Евсеев. Он отметил, что Запад продолжит поставки новых видов вооружений на Украину."Запад сдаваться не будет. И США, пусть и за европейские деньги, но поставлять оружие будут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251001/pozyvnoy-gayduk-my-voyuem-ne-s-lyudmi-a-s-robotami-idt-voyna-sudnogo-dnya-1069463000.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/07/1062343360_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f2291d91708830b867a113379c184eff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир евсеев, украина.ру, впк, сво, дзен новости сво, новости сво, война на украине, война, дроны, промышленность, технологии, главные новости
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Евсеев, Украина.ру, ВПК, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, война на Украине, война, дроны, промышленность, технологии, Главные новости

"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации

04:40 06.10.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP / Matt Rourke
Читать в
ДзенTelegram
Специальная военная операция на Украине перерастает в затяжное технологическое противостояние с западным ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Евсеев подчеркнул, что противостояние ведется не столько с Украиной, сколько с передовыми технологиями западных стран. "Только не Украина, а Запад. Западная военно-техническая мысль пристально следит за нашими успехами", — отметил эксперт. Он добавил, что противник активно изучает и пытается копировать российские разработки.
"Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. И более отработанная технология применения", — привел пример военный аналитик. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими видами вооружений.
Эксперт предупредил о необходимости готовиться к длительной конфронтации. "То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — заявил Евсеев. Он отметил, что Запад продолжит поставки новых видов вооружений на Украину.
"Запад сдаваться не будет. И США, пусть и за европейские деньги, но поставлять оружие будут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Позывной Гайдук - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
1 октября, 20:20
Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дняБоец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Гайдук рассказал изданию Украина.ру, сколько товарищей потерял за время СВО, о том, кто сильнее: терминаторы или люди, и почему иностранцы воюют за Россию
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЕвсеевУкраина.руВПКСВОдзен новости СВОновости СВОвойна на УкраиневойнадроныпромышленностьтехнологииГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:01Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее
06:00Алехин о штурме Красноармейска: "Въезд в город по всем дорогам стал смертельно опасным для ВСУ"
05:50"Самая настоящая зона смерти": военный эксперт раскрыл, как дроны изменили тактику войны
05:40"После разгрома киевского режима": Караганов допустил хорошие отношения "с остатками Украины"
05:30Алехин о наступлении на севере: "Активные действия российских войск создают устойчивую буферную зону"
05:20"Европейцы к этому не готовы": эксперт Сушенцов об угрозе большой войне в Европе
05:10Как "Москва унижает Америку" или Куда на Украине девались 15 тонн долларов
05:10К истории формирования проекта "Киевский протекторат"
05:00"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины
04:50Под предлогом войны. Как и куда исчезает культурное наследие Украины
04:50"Россия не останется в стороне" — Сушенцов о возможной провокации Украины в Приднестровье
04:44Украина за неделю. Зеленский захотел перемирие, но не все так просто
04:40"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации
04:30Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
04:20"Герани" и "Искандеры" наносят ночные удары по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры Украины. Сводка на 4:00
04:15"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая
04:00"Италия тоже признает": Ищенко спрогнозировал решение Рима по Палестине из-за партнерства с Турцией
03:36В Киеве придумали новые войска, чтобы заставить население поверить в перемогу
03:17"Герани" поразили подстанцию "Бавария" в Харькове
02:56Ещё четыре аэропорта закрыли для полётов из-за угрозы БПЛА
Лента новостейМолния