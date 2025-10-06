https://ukraina.ru/20251006/zapad-sdavatsya-ne-budet-ekspert-evseev-o-perspektivakh-voenno-tekhnicheskoy-konfrontatsii-1069499674.html

"Запад сдаваться не будет": эксперт Евсеев о перспективах военно-технической конфронтации

Специальная военная операция на Украине перерастает в затяжное технологическое противостояние с западным ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Евсеев подчеркнул, что противостояние ведется не столько с Украиной, сколько с передовыми технологиями западных стран. "Только не Украина, а Запад. Западная военно-техническая мысль пристально следит за нашими успехами", — отметил эксперт. Он добавил, что противник активно изучает и пытается копировать российские разработки."Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. И более отработанная технология применения", — привел пример военный аналитик. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и с другими видами вооружений.Эксперт предупредил о необходимости готовиться к длительной конфронтации. "То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — заявил Евсеев. Он отметил, что Запад продолжит поставки новых видов вооружений на Украину."Запад сдаваться не будет. И США, пусть и за европейские деньги, но поставлять оружие будут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.

