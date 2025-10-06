https://ukraina.ru/20251006/nazad-v-buduschee-o-letayuschikh-blyudtsakh-zelnykh-chelovechkakh-i-russkikh-dronakh--1069709258.html

Назад в будущее: о "летающих блюдцах", "зелёных человечках" и "русских дронах"

Назад в будущее: о "летающих блюдцах", "зелёных человечках" и "русских дронах"

История наблюдения неопознанных летающих объектов (НЛО, в английской транскрипции – UFO) насчитывает не одну тысячу лет и в каждую историческую эпоху наблюдаемые объекты расценивались с высоты актуального исторического опыта: сначала как явления божеств или их эманации, а с началом века пара и электричества – как техногенные объекты

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102729/13/1027291332_0:127:1920:1207_1920x0_80_0_0_0a8c035990c2c538359d61642d8fc9c5.jpg

Первая фотография (или фотомонтаж) сигаровидного НЛО была сделана в США в 1870 году, но к этому моменту дирижабли неизвестной конструкции уже имели определённую историю в СМИ.Вообще первый, весьма условно управляемый и самоходный дирижабль был построен в 1852 году. До этого сигарообразные объекты либо не наблюдались, либо не воспринимались как технические объекты. Иное дело – неизвестные воздушные шары, которые наблюдались до этого. Кстати, не принявший по каким-то причинам шарообразную форму аэростат может выглядеть весьма причудливо – автор в детстве наблюдал ярко блестящий зонд, принявший вид двояковогнутой вертикальной линзы в профиль… Ну чисто НЛО.Особенно массово неизвестные дирижабли начали наблюдаться на рубеже веков. По сообщениям бульварной прессы они неоднократно приземлялись (чаще всего – в результате механической поломки) и их команды вступали в коммуникацию с местными жителями и воровали (разгоняли) домашний скот. Обычно во главе аппаратов были эксцентричные миллионеры и сумасшедшие изобретатели, уроженцы каких-то отдалённых земель – европейцы (если дело было в США), американцы (если дело было в Европе), индусы, китайцы… русские опять же.Своеобразным летописцем этой смутной эпохи был гениальный фантаст Жюль Верн. Соприкоснувшись с творчеством безвестных авторов бульварной прессы, понимаешь, что вдохновение он черпал отнюдь не только в трудах Академии наук.Неизвестных воздушных шаров в произведениях Жюль Верна не найдёшь – они очень даже известные, поскольку на них путешествуют его герои: "Драма в воздухе" (1851), "Пять недель на воздушном шаре" (1863), "Таинственный остров" (1874). Однако с земли-то они воспринимались иначе, о чём на страницах его книг упоминается.Дирижабли в книгах Жюля Верна почему-то отсутствуют (хотя он был знаком с их создателями), но в дилогии "Робур-завоеватель" (1886) и "Властелин мира" (1904) наличествует сумасшедший изобретатель, создавший аппараты тяжелее воздуха (нечто вроде вертолёта в первом случае и орнитоптер – во втором). Интересна и его коммуникация с героями романов – он их похищает.Кстати, русские в романах Верна тоже есть – и даже в комплекте с неизвестным техническим изобретением и темой похищения. Вы удивитесь, но это произведение – "Двадцать тысяч льё под водой", написанное в 1869 году. Во время работы над романом отношения Второй империи с Россией были не очень (Крымская война). В частности, особенно Россия была недовольна вмешательством Франции в польские дела во время восстания 1863 года. Жюль Верн и написал роман про польского конфедерата, который изобрёл подводную лодку и по всему миру топит русские корабли…Однако, к 1869 году в воздухе витало уже что-то эдакое и мудрый издатель Пьер-Жюль Этцель попросил Верна внести некоторые правки… Просто исходя из популярности писателя в России. В июне 1870 года была завершена публикация романа в эцтелевском "Журнале воспитания и развлечения", в июле началась Франко-прусская война, а уже в сентябре, после разгрома при Седане, Вторую империю сменила Третья республика, для которой Россия была уже союзником. Случайно совпало. Наверное.Появления неопознанных летательных аппаратов как легче, так и тяжелее воздуха имели место и в дальнейшем, но они не приводили к информационной кампании, как появления "воздушных кораблей" в 1896-1908 годах.Хотя случаи бывали весьма интересные.Например, 30 октября 1938 года радиостанция CBS запустила постановку Орсона Уэллса по мотивам романа Герберта Уэллса (они даже не однофамильцы – Welles и Wells) "Война миров". Постановка была оформлена как новостные блоки в обычном радиоэфире, которые, разумеется, разбивались сообщениями, что это – радиоспектакль. Но несколько сот тысяч человек поверили, что в Нью-Джерси действительно высадились агрессивные марсиане. Началась паника, повальное бегство, по боевой тревоге были подняты подразделения Национальной гвардии…Американцев несколько извиняет то, что Джордж Орсон Уэллс – гениальный режиссёр, настоящий символ Голливуда. Достаточно вспомнить легендарную драму "Гражданин Кейн", где он выступает режиссёром, продюсером и исполнителем главной роли.Другая интересная история имела место в ночь с 24 на 25 февраля 1942 года, когда был обнаружен массовый налёт неизвестных (японских разумеется – там выбор был неширок) самолётов на Лос-Анджелес. Зенитная артиллерия в течение часа расстреляла 1400 снарядов, понаделав дырок в небесной тверди и убив пятерых зазевавшихся мирных жителей ("пэтриотов" тогда не было, но что-то вниз всё же падало). Истребители в воздух не поднимались, потому что их посты ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи) ничего не видели. Ну так ничего и не было.Единственный японский авианалёт на материковую территорию США имел место 9 сентября 1942 года – одиночный самолёт, взлетевший с подводной лодки (да, бывали и подводные лодки-авианосцы) сбросил несколько зажигательных бомб куда-то на штат Орегон. Поскольку штат большой, а бомбы маленькие, ущерб свёлся к сгоревшей траве.Ну а если бы инцидент произошёл во время "холодной войны"? Понятно, "самолёты" оказались бы советскими… Но так оно и было!24 июня 1947 года американский бизнесмен Кеннет Арнольд во время полёта на своём самолёте в штате Вашингтон (не путать с одноимённым городом – это на разных побережьях) заметил цепочку из девяти летящих объектов (другой вариант – девяти светящихся пятен на одном объекте), скорость которых он оценил в более чем 1600 км/ч.С этого момента началась эпидемия наблюдений НЛО в промышленных масштабах. НЛО чем только не занимались – просто летали, уворачивались от огня ПВО, терпели крушение (инопланетная техника оказалась до ужаса ненадёжной), высаживались, воровали людей и домашних животных… Желающие могут посмотреть почти документальный художественный фильм "Ангар-18" или ещё что-нибудь в этом роде. Да вот хотя бы "Жандарм и инопланетяне" с непревзойдённым Луи де Фюнесом.В подавляющем большинстве случаев речь, разумеется, шла об инопланетянах, поскольку НЛО демонстрировали скорость и манёвренность немыслимые для земной техники. Ну и, опять же, при близких контактах люди сталкивались с условно гуманоидными "зелёными (вариант – серыми) человечками" или мохнатыми гоминидами, напоминающими пресловутого "снежного человека".Но на втором месте… Вы правильно угадали – на втором месте находились те самые "злые русские", которые прямо над США испытывали (ну или применяли в разведывательных целях) совершенно новую, секретную технику.Панику несколько притушил Международный геофизический год, продолжавшийся с 1 июля 1957 по 31 декабря 1958 года. Учёные никаких НЛО не обнаружили. Но он же её и возбудил, потому что на этот период пришлось 4 октября 1957 года и упомянутые "злые русские" запустили спутник (он, правда, очень мало напоминал летающую посуду разного достоинства).Кстати, по поводу, немыслимых для земной техники характеристик НЛО – с 1962 года на авиабазе в районе высохшего озера Грум-Лейк проходили испытания совершенно секретных сверхзвуковых разведывательных самолётов Lockheed A-12 (строился для ЦРУ) и Lockheed SR-71 (строился для ВВС США), которые и сейчас выглядят весьма… необычно. На место их доставляли не своим ходом, а на трейлерах. Минимум в одном случае брезент отвернулся, и удивлённые пассажиры рейсового автобуса увидели… то, что они увидели.Неофициальное название авиабазы около Грум-Лейк вы наверняка знаете – "Зона-51".Летающий тарелки и их обитатели не пережили массового распространения в 1980-90-х годах автоматических фотокамер и проявочных машин. В отличие от наших "зелёных человечков" в Крыму в 2014 году – те оказались фотоустойчивыми и даже фотогеничными. Я вот до сих пор думаю, что совпадение названий не случайное…Исходя из опыта вот этих событий, которые правильнее было бы назвать "психическими эпидемиями" (откровенные жулики составляли меньшинство наблюдателей летающей посуды) просто напрашиваются аналогии с нынешними событиями в Европе. Заметьте, БПЛА – "неизвестные" (как до этого НЛО и дирижабли) и обнаружить их как правило не удаётся… Не хватает похищений, а вступление в контакт технически затруднено – у БПЛА как-то не сложилось с экипажами.Беспилотники не вчера появились. Однако их появление не вызывало паники и закрытия аэропортов.Нет, конечно, сейчас влияет общая атмосфера нагнетания военной истерии, опыт Украины и России, откровенные провокации, вроде налёта якобы российских БПЛА на Польшу… Ну так и в прошлые разы объективные причины тоже были – недаром охота на НЛО началась именно в 1947 году, а не парой лет раньше.О провокации с налётом "неизвестных БПЛА" на Польшу можно прочитать в статье Павла Котова "Операция "ЫЫ". Что не так с "заблудившимися" над Польшей дронами"

