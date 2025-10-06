Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-sotrudniki-ttsk-voruyut-domashnikh-zhivotnykh-itogi-6-oktyabrya-1069719728.html
Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября
Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября - 06.10.2025 Украина.ру
Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября
Замглавы МИД России заявил, что политика Евросоюза в сфере обороны говорит о подготовке войны с Россией, в Киеве сотрудники ТЦК схватили собаку, ВС РФ продолжают продвигаться вперед.
2025-10-06T19:22
2025-10-06T19:22
хроники
эксклюзив
россия
европа
украина
тцк
вооруженные силы украины
ес
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6104a60dc6f7af4d97d37ce36cb74e70.jpg
Европа готовится к войне с РоссиейЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По словам дипломата, политику Евросоюза в сфере обороны и военного планирования нельзя рассматривать иначе, как подготовку к военной конфронтации с Москвой.Грушко также подчеркнул, что это подтверждается наращиванием поставок военной помощи киевскому режиму, в том числе дальнобойного вооружения. Кроме того, дипломат обратил внимание на увеличения количества военных учений на восточном фланге НАТО тому подтверждение.В понедельник, 6 октября, генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что в настоящий момент его ведомство ведет работу над так называемым "спецтрибуналом" против России. Он также отметил, что в настоящий момент речь идет о создании "передовой команды", которая сможет подготовить "все необходимые составляющие для трибунала" и признал, что в настоящий момент не существует ни правовых документов, ни надлежащей инфраструктуры.Берсе также заявил, что надеется на получение финансирования для "первого шага", поскольку на функционирование "спецтрибунала" нужны средства от государств, входящих в Совет Европы и подчеркнул, что надеется на "максимальное быстрое" продвижение к созданию этого органа.Кроме того, в понедельник, 6 октября, Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания готовит очередную провокацию против России. В официальном сообщении ведомства заявляется, что по плану британских спецслужб группа воюющих на стороне ВСУ граждан России должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.В СВР отметили, что участники диверсионной группы уже находятся в Великобритании, где проходят подготовку и добавили, что по план британских кураторов группа должна быть обнаружена – с целью обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации стран Евросоюза.Сотрудники ТЦК продолжают воровать домашних животныхСкандальная история с кражей сотрудниками ТЦК домашнего кота завершилась для владельцев благополучно – кота вернули законной хозяйке. Об этом сообщают украинские СМИ.Накануне, 5 октября, в соцсетях всплыло видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин в военной форме похищают кота. Пользователи Сети сразу заподозрили в случившемся сотрудников ТЦК. Позднее в киевском ТЦК стали отрицать причастность своих сотрудников к произошедшему.Кроме того, в понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК заталкивают в микроавтобус собаку. Как пишут в киевских городских пабликах, собака отказалась бросать хозяина, когда его схватили военные – и поэтому поехала в военкомат вместе с ним.Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Ставки и продвинулись в окрестностях поселка Кировск (Заречное) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, на том же направлении подразделения 20-й армии ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Александровка, Новоселовка и Яровая – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новогригоровка в Днепропетровской области и закрепились в селе Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".Кроме того, в Запорожской области подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ значительно продвинулись в городской застройке Степногорска – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации ресурса, в настоящий момент под контроль российских войск перешли южная и частично восточная окраина города.На Красноармейском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ полностью взяли под контроль Шахтерский район города Красноармейск (Покровск) – об этом сообщает информационное агентство Anna News. Также, по информации издания, российские войска уже вышли к линии железной дороги в западной части города.В Харьковской области на Богуславском направлении подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вошли в населенный пункт Песчаное Верхнее, а также продвинулись в районе населенного пункта Куриловка, овладев линией опорных пунктов ВСУ и заняв господствующие высоты на рубеже Петропавловка – Песчаное Верхнее – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".На Северском направлении ВКС России ударом ракеты Х-38 уничтожили переправу ВСУ через реку Бахмутка в районе города Северск – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".На Добропольском направлении подразделения 51-й армии ВС РФ отразили ряд украинских атак и контратаковали сами, очистив от украинских войск населенные пункты Панковка и Никаноровка, а также продвинулись к западным окраинам поселка Шахово – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.За минувшие сутки средства ПВО ВС РФ сбили шесть снарядов от РСЗО HIMARS и 356 украинских беспилотников – об этом сообщает Минобороны России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251005/tri-kinzhala-po-baze-nato-poletaev-smodeliroval-vozmozhnyy-otvet-rossii-na-provokatsiyu-alyansa-1069595401.html
https://ukraina.ru/20251006/1069707170.html
https://ukraina.ru/20251006/voennyy-ekspert-yuriy-knutov-vs-rf--vbili-klin-u-dobropolya-chtoby-okhvatit-slavyansk-i-kramatorsk-s-1069707212.html
россия
европа
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069199667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f8ba54dffed21d81655ea4795acd0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, европа, украина, тцк, вооруженные силы украины, ес, вс рф, сво, новости сво, великобритания, нато, свр
Хроники, Эксклюзив, Россия, Европа, Украина, ТЦК, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, СВО, новости СВО, Великобритания, НАТО, СВР

Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября

19:22 06.10.2025
 
Польские военнослужащие
Польские военнослужащие
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Замглавы МИД России заявил, что политика Евросоюза в сфере обороны говорит о подготовке войны с Россией, в Киеве сотрудники ТЦК схватили собаку, ВС РФ продолжают продвигаться вперед.
Европа готовится к войне с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По словам дипломата, политику Евросоюза в сфере обороны и военного планирования нельзя рассматривать иначе, как подготовку к военной конфронтации с Москвой.
Грушко также подчеркнул, что это подтверждается наращиванием поставок военной помощи киевскому режиму, в том числе дальнобойного вооружения. Кроме того, дипломат обратил внимание на увеличения количества военных учений на восточном фланге НАТО тому подтверждение.
В понедельник, 6 октября, генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что в настоящий момент его ведомство ведет работу над так называемым "спецтрибуналом" против России. Он также отметил, что в настоящий момент речь идет о создании "передовой команды", которая сможет подготовить "все необходимые составляющие для трибунала" и признал, что в настоящий момент не существует ни правовых документов, ни надлежащей инфраструктуры.
Берсе также заявил, что надеется на получение финансирования для "первого шага", поскольку на функционирование "спецтрибунала" нужны средства от государств, входящих в Совет Европы и подчеркнул, что надеется на "максимальное быстрое" продвижение к созданию этого органа.
Кроме того, в понедельник, 6 октября, Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания готовит очередную провокацию против России. В официальном сообщении ведомства заявляется, что по плану британских спецслужб группа воюющих на стороне ВСУ граждан России должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.
В СВР отметили, что участники диверсионной группы уже находятся в Великобритании, где проходят подготовку и добавили, что по план британских кураторов группа должна быть обнаружена – с целью обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации стран Евросоюза.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вчера, 06:10
"Три "Кинжала" по базе НАТО": Полетаев смоделировал возможный ответ России на провокацию АльянсаПопытки Европы втянуть США в прямое военное столкновение с Россией через провокации могут не достичь цели, так как администрация Дональда Трампа не обязана действовать по навязанному ей сценарию. Об этом сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сотрудники ТЦК продолжают воровать домашних животных
Скандальная история с кражей сотрудниками ТЦК домашнего кота завершилась для владельцев благополучно – кота вернули законной хозяйке. Об этом сообщают украинские СМИ.
Накануне, 5 октября, в соцсетях всплыло видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин в военной форме похищают кота. Пользователи Сети сразу заподозрили в случившемся сотрудников ТЦК. Позднее в киевском ТЦК стали отрицать причастность своих сотрудников к произошедшему.
Кроме того, в понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК заталкивают в микроавтобус собаку. Как пишут в киевских городских пабликах, собака отказалась бросать хозяина, когда его схватили военные – и поэтому поехала в военкомат вместе с ним.
Расценки украинских людоловов из первых уст - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
16:35
Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видеоРасценки украинских людоловов обнародовал украинский офицер в эфире украинского СМИ. Об этом 6 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Что происходит на фронте
На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Ставки и продвинулись в окрестностях поселка Кировск (Заречное) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, на том же направлении подразделения 20-й армии ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Александровка, Новоселовка и Яровая – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новогригоровка в Днепропетровской области и закрепились в селе Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".
Кроме того, в Запорожской области подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ значительно продвинулись в городской застройке Степногорска – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации ресурса, в настоящий момент под контроль российских войск перешли южная и частично восточная окраина города.
На Красноармейском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ полностью взяли под контроль Шахтерский район города Красноармейск (Покровск) – об этом сообщает информационное агентство Anna News. Также, по информации издания, российские войска уже вышли к линии железной дороги в западной части города.
В Харьковской области на Богуславском направлении подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вошли в населенный пункт Песчаное Верхнее, а также продвинулись в районе населенного пункта Куриловка, овладев линией опорных пунктов ВСУ и заняв господствующие высоты на рубеже Петропавловка – Песчаное Верхнее – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".
На Северском направлении ВКС России ударом ракеты Х-38 уничтожили переправу ВСУ через реку Бахмутка в районе города Северск – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".
На Добропольском направлении подразделения 51-й армии ВС РФ отразили ряд украинских атак и контратаковали сами, очистив от украинских войск населенные пункты Панковка и Никаноровка, а также продвинулись к западным окраинам поселка Шахово – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.
За минувшие сутки средства ПВО ВС РФ сбили шесть снарядов от РСЗО HIMARS и 356 украинских беспилотников – об этом сообщает Минобороны России.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
16:16
Военный эксперт Юрий Кнутов: ВС РФ вбили клин у Доброполья, чтобы охватить Славянск и Краматорск с югаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивРоссияЕвропаУкраинаТЦКВооруженные силы УкраиныЕСВС РФСВОновости СВОВеликобританияНАТОСВР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Провальная эффективность: за что на Украине расформировали элитное подразделение беспилотников
20:25Назад в будущее: о "летающих блюдцах", "зелёных человечках" и "русских дронах"
20:16Украинец после "добровольного прохождения медкомиссии оказался в реанимации без сознания
20:13Отмена демократии: киевский режим узаконивает бессрочное пребывание у власти местных руководителей
20:00Инспекторы МАГАТЭ зафиксировали артиллерийские обстрелы ЗАЭС и другие главные новости на 20:00
19:37Украина нашла способ пережить зиму без электричества
19:22Европа готовится к войне с Россией, сотрудники ТЦК воруют домашних животных. Итоги 6 октября
18:57Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН
18:02БПЛА РФ на оптоволокне вальяжно летают по улицам Краматорска: видео
17:53Боевик 95-й бригады ВСУ убил жену и дочь
17:47Опубликованы видео прилётов БПЛА "Герань-2" по ТЭЦ в Сумской области
17:26Реванш глубинных чехов. Возродится ли Австро-Венгерская империя?
17:23Экстремисты с Украины рушат "Грузинскую мечту". В Тбилиси провалилась очередная попытка "майдана"
17:20Украинские силы ПВО уже совсем не справляются. Это уже не может скрывать даже украинский генштаб
17:16Руководитель Николаевской области Ким считает, что украинцы сейчас "живут кайфуя"
17:10В Киеве ТЦКшники бусифицировали собаку
17:00Марочко рассказал о формировании буферной зоны рядом с Белгородской областью
16:55Очередной секс-скандал вокруг МИД разгорается на Украине
16:50Киев ищет виноватых: Украина в очередной раз сменила "объект ненависти", обвинив Израиль
16:40Владимир Скачко о том, что, почему и как произошло с Макроном и его седьмым премьером
Лента новостейМолния