Замглавы МИД России заявил, что политика Евросоюза в сфере обороны говорит о подготовке войны с Россией, в Киеве сотрудники ТЦК схватили собаку, ВС РФ продолжают продвигаться вперед.

Европа готовится к войне с РоссиейЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Европа готовится к военному столкновению с Россией. По словам дипломата, политику Евросоюза в сфере обороны и военного планирования нельзя рассматривать иначе, как подготовку к военной конфронтации с Москвой.Грушко также подчеркнул, что это подтверждается наращиванием поставок военной помощи киевскому режиму, в том числе дальнобойного вооружения. Кроме того, дипломат обратил внимание на увеличения количества военных учений на восточном фланге НАТО тому подтверждение.В понедельник, 6 октября, генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что в настоящий момент его ведомство ведет работу над так называемым "спецтрибуналом" против России. Он также отметил, что в настоящий момент речь идет о создании "передовой команды", которая сможет подготовить "все необходимые составляющие для трибунала" и признал, что в настоящий момент не существует ни правовых документов, ни надлежащей инфраструктуры.Берсе также заявил, что надеется на получение финансирования для "первого шага", поскольку на функционирование "спецтрибунала" нужны средства от государств, входящих в Совет Европы и подчеркнул, что надеется на "максимальное быстрое" продвижение к созданию этого органа.Кроме того, в понедельник, 6 октября, Служба внешней разведки России заявила о том, что Великобритания готовит очередную провокацию против России. В официальном сообщении ведомства заявляется, что по плану британских спецслужб группа воюющих на стороне ВСУ граждан России должна осуществить атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов.В СВР отметили, что участники диверсионной группы уже находятся в Великобритании, где проходят подготовку и добавили, что по план британских кураторов группа должна быть обнаружена – с целью обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации стран Евросоюза.Сотрудники ТЦК продолжают воровать домашних животныхСкандальная история с кражей сотрудниками ТЦК домашнего кота завершилась для владельцев благополучно – кота вернули законной хозяйке. Об этом сообщают украинские СМИ.Накануне, 5 октября, в соцсетях всплыло видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин в военной форме похищают кота. Пользователи Сети сразу заподозрили в случившемся сотрудников ТЦК. Позднее в киевском ТЦК стали отрицать причастность своих сотрудников к произошедшему.Кроме того, в понедельник, 6 октября, в Сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК заталкивают в микроавтобус собаку. Как пишут в киевских городских пабликах, собака отказалась бросать хозяина, когда его схватили военные – и поэтому поехала в военкомат вместе с ним.Что происходит на фронтеНа Краснолиманском направлении бойцы группировки войск "Запад" ВС РФ вышли на окраины населенного пункта Ставки и продвинулись в окрестностях поселка Кировск (Заречное) – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, на том же направлении подразделения 20-й армии ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Александровка, Новоселовка и Яровая – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".На Днепропетровском направлении подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ взяли под контроль большую часть населенного пункта Новогригоровка в Днепропетровской области и закрепились в селе Полтавка в Запорожской области – об этом сообщает российский картографический ресурс "Z-комитет".Кроме того, в Запорожской области подразделения группировки войск "Днепр" ВС РФ значительно продвинулись в городской застройке Степногорска – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации ресурса, в настоящий момент под контроль российских войск перешли южная и частично восточная окраина города.На Красноармейском направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ полностью взяли под контроль Шахтерский район города Красноармейск (Покровск) – об этом сообщает информационное агентство Anna News. Также, по информации издания, российские войска уже вышли к линии железной дороги в западной части города.В Харьковской области на Богуславском направлении подразделения 1-й танковой армии ВС РФ вошли в населенный пункт Песчаное Верхнее, а также продвинулись в районе населенного пункта Куриловка, овладев линией опорных пунктов ВСУ и заняв господствующие высоты на рубеже Петропавловка – Песчаное Верхнее – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор".На Северском направлении ВКС России ударом ракеты Х-38 уничтожили переправу ВСУ через реку Бахмутка в районе города Северск – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".На Добропольском направлении подразделения 51-й армии ВС РФ отразили ряд украинских атак и контратаковали сами, очистив от украинских войск населенные пункты Панковка и Никаноровка, а также продвинулись к западным окраинам поселка Шахово – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов.За минувшие сутки средства ПВО ВС РФ сбили шесть снарядов от РСЗО HIMARS и 356 украинских беспилотников – об этом сообщает Минобороны России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

