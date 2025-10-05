https://ukraina.ru/20251005/zelenskiy-prosit-prekrascheniya-ognya-no-est-nyuans-itogi-5-oktyabrya-1069664683.html

Зеленский просит прекращения огня, но есть нюанс. Итоги 5 октября

Зеленский просит прекращения огня, но есть нюанс. Итоги 5 октября

Владимир Зеленский заявил о необходимости "одностороннего прекращения огня". Президент России Владимир Путин предостерёг от поставок "Томагавков" Украине

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg

Утром 5 октября Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары ВС РФ по территории Украины."Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось позднее в дневной сводке Минобороны России.Зеленский в утренней речи же заявил, что Украине срочно нужна помощь Запада."Сегодня русские снова били по нашей инфраструктуре <...> Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договорённостей, особенно касательно ПВО <...> Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно должно открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать", — призывал Зеленский.Судя по словам Зеленского, под "одностороннем прекращением огня в небе" он понимает прекращение российских атак. Украина же от атак отказываться не намерена.Заявление Зеленского прокомментировали на Украине."Как говорится: почувствуйте разницу: когда Зе было нужно доказать Донни (президенту США Дональду Трампу - Ред.), что в РФ очереди на АЗС - так десятки ударов по НПЗ, "бумажный тигр" и т. д.;теперь, когда стало понятно, что после нескольких подобных сегодняшнему ударов страна гарантированно вернётся к веерным отключениям - он требует "одностороннего прекращения огня в небе". Сам доказал Донни, что он может дальше воевать - Донни согласился, а теперь сам требует обеспечить ему отсутствие российских ударов. Трусы или крест?" — писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ещё один популярный в стране телеграм-канал — "Резидент" — обратил внимание на лицемерие Запада."Даже в условиях шатдауна США мгновенно нашли ресурсы для Израиля: перебрасывают авиацию, предлагают ХАМАС масштабный мирный план и гарантируют безопасность союзникам на Ближнем Востоке. Более того, военные действия Израиля отвлекают весь мир от российско-украинского противостояния. Чем внимательнее за границей следят за событиями на Ближнем Востоке, тем больше "украинская тема" отступает, в лучшем случае, на второй план", — писали авторы канала.Указали они и на поведение Брюсселя."Почему в лучшем случае? А давайте обратим внимание на ЕС, который в условиях "дроновой" паники направляет деньги и военную помощь Польше, Эстонии, Дании — для укрепления их обороны. И всё это за счёт средств и ресурсов, которые ещё недавно были обещаны Украине. Для Киева же ситуация противоположная: даже выделения кредитов под вопросом, так как против выделения €140 млрд за счёт замороженных российских активов выступает Бельгия и Франция (и лично президент Эммануэль Макрон, хотя ещё недавно он грозился отправить военный контингент в Украину)", — писал телеграм-канал.Его авторы пришли к неутешительному выводу."Таким образом, на контрасте с Израилем и странами ЕС становится очевидно: Украина остаётся на обочине западной повестки. Нам предлагают красивые слова о поддержке, но когда дело доходит до конкретных решений, помощь либо откладывается, либо блокируется", — подытожили авторы "Резидента".Российский политолог Юрий Баранчик в своей заметке раскрыл, почему Зеленский заговорил о прекращении огня."Действительно впечатляющий ночной удар, основная масса которого пришлась по обычно сонной Галиции, оказался неожиданно мощным. Уже подробно известно, что и куда летело, получается - хорошо. Жестоко избиты Бурштынская и Ладыжинская ТЭС, поражены (подтверждено Нафтогазом) объекты газовой инфраструктуры, в том числе, стратегические, например, Опарская станция подземного хранения газа, куда прилетело до 10 "Гераней" и ракет. Поскольку данная станция играет важную роль в поставках газа из Венгрии и Словакии, как балансировочный объем для поддержания нужного давления, то это прямой удар по газификации Украины", — отметил он.Баранчик обратил внимание и на события на севере Украины."Попутно прилетело по Черниговской области – этот энергоузел Украины выводится из строя тщательно и основательно. "Убиты" две нефтебазы, узловая электроподстанция "Придеснянская" в самом Чернигове. Причём нефтебазы и подстанция играли не последнюю роль в железнодорожной логистике – ж/д ветка Конотоп–Бахмач. Удар по подстанции "Приднеснянская" (это то, что в Чернигове) разбалансировал работу подстанций "Деснянская" и "Северная". Поэтому в регионе введены нормированные графики подачи электричества. В Одессе "Герани" заглянули в район улицы Хуторская, где поражены склады ГСМ 46-го центра снабжения и логистики", — заявил Баранчик.Также эксперт остановился на произошедшем во Львове и под Полтавой."Плюс, конечно, ракетным ударом во Львове уничтожено здание индустриального парка "Спарроу Парк Львов" - востребованного хаба по перевалке грузов военного назначения, поступающих на Украину из Европы, а также площадки для размещения современных машиностроительных и металлообрабатывающих производств. Ну, и компонентов дроностроительства. Не стоит забывать и о ранних ударах по Полтавской области, где были поражены газодобывающие мощности", — указал политолог.По его словам, именно всё вышеуказанное и подвигло Зеленского обратиться к Западу."Фактически, идет многоуровневое обнуление энергетической структуры Украины – газ, электричество, нефть, как в плане месторождений, так и логистики, а также узлов приёма импорта. Неудивительно, что Зеленский проснулся ни свет, ни заря и призвал к "одностороннему прекращению огня"", — подытожил Баранчик.Тем временем президент России Владимир Путин раскрыл, что будет, если США предоставят Украине ракеты "Томагавк"."Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях", — отметил он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет "Томагавк", но последнее слово остается за президентом США. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.О том, что Зеленский просил у Трампа эти ракеты, сообщали ранее западные СМИ.О приоритетах евробюрократов — в статье Ивана Лизана "У Европы по-прежнему два главных врага – климат и Россия".

