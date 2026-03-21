Демографический кризис XXI века. Как с ним боролись раньше и какое у него будущее

В последнее время российская власть занялась несколько нетрадиционными методами решения демографических проблем общества. Так, например, на днях по словам вице-премьер Татьяны Голиковой, принято решение о выплате 200 тысяч рублей студентам при рождении у них ребенка.

2026-03-21T14:50

Еще одной спасительной мерой станет обязательная консультация у психолога женщин, которые официально при опросе во время диспансеризации заявят о нежелании иметь детей. На фоне ранее принятых решений, призванных улучшить демографическую ситуацию в России, становится понятным, что правительство и Госдума сильно озабочены демографическими перспективами страны. Впрочем, проблема эта, при более близком знакомстве с ней, характерна не только для России и появилась более 200 лет назад.В далеком XIX веке, вскоре после Франко-прусской войны и установления Третьей Республики Франция столкнулась с неожиданной проблемой: население страны росло куда медленнее, чем в Германской Империи. Вплоть до начала Первой мировой во французском обществе распространялись страхи, что Германия скоро сможет задавить французов численностью, что Франция становится всё уязвимее и уязвимее с каждым годом и всё обреченней на будущие поражения.Франция стала одной из первых стран в мире, где начался демографический переход. У историков нет единого мнения, что стало триггером процесса. Классически, основными виновниками считаются Великая Французская Революция и Наполеоновские войны, которые привели к большим потерям и истощили страну экономически. Однако доказать или опровергнуть этот тезис невозможно.С конца XIX века демография постепенно становится одним из направлений публичной политики Франции. На фоне немецкой угрозы поддержка собственной демографии видится необходимой, чтобы не отстать от соперника. Происходит оформление первых законопроектов по поддержке демографии. Вскоре после Первой мировой они начинают вступать в силу и обретать системный характер. Однако сейчас, несмотря на более чем вековую практику поддержки демографического роста, рождаемость во Франции находится значительно ниже уровня естественного воспроизводства и продолжает сокращаться.Ситуация в России не лучше. Несмотря на многочисленные меры федерального правительства и регионов по поддержке деторождения, коэффициент рождаемости вырос лишь на короткое время. Тренд на его снижение преодолен не был. Эта проблема вызывает беспокойство как у общественности, так и у политических лидеров. Тем не менее, демографический кризис невозможно быстро преодолеть.Ни российская, ни мировая практика не смогла предложить эффективное решение демографической проблемы. Большинство стран, столкнувшихся с ней, применяют экономические стимулы. Где-то к ним добавляется пропаганда деторождения, а где-то проблема просто игнорируется. Поэтому для её решения нельзя просто скопировать опыт более успешного в этом соседа. Такого соседа просто нет.Например, Германия тратит огромные деньги на многочисленные льготы и выплаты для семей с детьми. Итог такой же как в России: в течение первых нескольких лет рождаемость росла, а после снова начала сокращаться. В США льготы практически не внедрялись, но итоговый результат аналогичен. Южная Корея всеми силами пытается переломить негативный тренд, но многочисленные финансовые вливания позволили поднять местную рождаемость лишь на несколько процентов, когда для возвращения хотя бы уровня естественного воспроизводства стране нужно более полутора сотен процентов.Особняком стоит Израиль. На данный момент демографическая ситуация в этой стране находится в отличном состоянии. При этом Израиль известен высоким уровнем жизни населения и сильной экономикой. Как правило, низкая рождаемость идет рука об руку с этими факторами.Почему Израиль стал исключением? В Израиле более 10% населения составляют ультраортодоксальные евреи (харедим), в общинах которых на одну женщину в среднем приходится около 6 детей. Но харедим хуже интегрируются в современное общество и практически не вносят вклад в экономику, но при этом их доля растет из-за большого числа рождений.Это позитивно сказывается на демографии, но приводит к возникновению других проблем. Ультраортодоксы зависят от остального общества, они не в состоянии обеспечить экономический рост и развитие страны самостоятельно. Часто именно они становятся получателями различных льгот и пособий. Поэтому рост их численности и относительной доли в населении страны хоть и позволяет решить проблему с низкой рождаемостью, но приводит к возникновению целого ряда новых.Тем не менее, светское население Израиля рожает хоть и меньше традиционалистов, но всё равно превосходит по этому показателю абсолютное большинство других развитых стран, обеспечивая Израилю естественное поддержание численности населения.Нашел ли Израиль ключ (или хотя бы отмычку) к разгадке тайны демографии? Едва ли. Речь скорее об удачном совпадении случайных факторов. Прослойка традиционалистов и ультраортодоксов обеспечивает повышенный уровень рождаемости. А меры по поддержке демографии, широко внедренные сразу после образования государства, когда о будущем кризисе рождаемости еще никто не догадывался, позволили замедлить её падение. Замедлить, но не остановить. При продолжении существующих тенденций Израиль завершит демографический переход во второй половине XXI века.Проблема рождаемости более комплексна, чем кажется на первый взгляд. Социология даёт вполне однозначный ответ: “население не рожает по экономическим причинам”, но этот ответ неполный. В реальности демографический переход связан с изменением структуры общества и повышением требований общества к своим членам.При традиционном обществе человек в массе своей жил при стабильных и понятных условиях. Сословная принадлежность была закреплена за ним с рождения, его будущее было напрямую с ней связано. Социальная мобильность практически отсутствовала, но вместе с ней отсутствовала и конкуренция. Зачем толкаться плечами у дверей лифта, который едет на вершину общественной пирамиды, если его двери в ближайшие века не откроются?Очевидно, что у среднего жителя феодального или рабовладельческого государства уровень жизни, потребления и экономические условия были гораздо ниже, чем у жителя современного развитого государство. Уже не так очевидно, что ниже был и уровень стресса. Постоянная конкуренция и отсутствие гарантий сохранения достигнутого уровня жизни создают сильные фоновые переживания. Эволюция научила человека гипертрофировать любую угрозу. Например, если в кустах иногда сидят тигры, то лучше бояться любого движения в кустах. При этом не важно, насколько вкусные ягоды на них растут. Именно поэтому даже маловероятная угроза потерять достигнутый уровень жизни вследствие конкуренции воспринимается человеком как катастрофа.Современное общество само подталкивает своих членов к конкуренции. Если в представлении традиционного общества положение человека во время земной жизни определяется высшими силами и не подлежит пересмотру, то новое общество так не считает. Человек теперь сам ответственен за свое положение. И если его социальное положение низко, это сразу становится ярким негативным маркером неудачника или лентяя.Конкуренция, кроме сильных ментальных ресурсов, требует времени и навыков. Освоение навыков также требует времени, а еще финансовых и интеллектуальных ресурсов. Социально успешный человек вынужден тратить на конструирование своего успеха много сил, времени и средств, а после – на поддержку достигнутого уровня.Выходит, что на детей остается гораздо меньше ресурсов, чем в традиционном обществе. Дети же становятся куда требовательнее, потому что они тоже существуют в конкурентском обществе. Те же самые ресурсы, которые нужны их родителям, чтобы обеспечить свой уровень жизни и положение в обществе, нужны и их детям, чтобы в будущем тоже занять достойное место.Большое количество детей становится либо привилегией высшего класса, представители которого обладают избыточным ресурсом и способны обеспечить достойные стартовые условия сразу нескольким детям, либо следствием маргинального или асоциального образа жизни. Во втором случае человек сознательно отказывается от того мерила успеха, которое ему предлагает общество. Следовательно вопрос обеспечения детей перестает быть столь значимым. Но и дети, рожденные в таких семьях, вряд ли принесут много пользы обществу. Для среднего класса деторождение становится слишком дорогим, а объем льгот и трансфертов не способен компенсировать потери, поэтому многодетные семьи становятся редкостью, а мы фиксируем снижение рождаемости.Полностью переформатировать наше общество мы не в состоянии. Общество – слишком сложная система, чтобы её можно было произвольно трансформировать в ручном режиме. В лучшем случае не получится вообще ничего, а для иллюстрации худшего достаточно вспомнить Великую Французскую Революцию. Когда же общество трансформируется в естественном режиме, его можно лишь направлять, свою структуру оно формирует само.Тем не менее, если проблема не решается в лоб – это еще не повод её игнорировать. Современное общество ориентировано на постоянный рост уровня потребления, на развитие и инновации. С падением демографических показателей обеспечивать дальнейшее развитие при сохранении той же системы будет невозможно. Некоторые технологии для того, чтобы стать окупаемыми, требуют слишком большого потенциального спроса или слишком больших ресурсных затрат. Если человечество скукожится в размерах, то его ресурсный уровень снизится. Оно не сможет обеспечить необходимый спрос и эффективно развиваться.Поскольку решить проблему рождаемости естественным способом и при сохранении текущей системы на данный момент не смогла ни одна страна, а идея отказаться от высокого уровня жизни и социальной мобильности сродни капитуляции, а не решению, необходимо рассматривать иные пути.Если человечество придет к экономической модели, ориентированной на постоянно снижающийся спрос (это, например, предполагают некоторые из моделей роботизированной экономики), или если виртуальный спрос окажется достаточным для того, чтобы поддерживать текущую модель в работоспособном состоянии при условии потенциальной убыли населения, падающая рождаемость превратится из острого кризисного явления в одно из следствий общественного устройства, с которыми нам придется смириться.Иной вариант потребует от человека оборвать еще одну нить связи со своим биологическим прошлым и начать использовать биотехнологии для поддержания численности населения на оптимальном уровне. С одной стороны, такие меры откроют сингулярность этического характера: спрогнозировать сценарии их реализации будет практически невозможно. С другой, человечество перейдет к новой главе своего развития. Развитие же всегда требует оригинальности и риска.

Арсений Ищенко

