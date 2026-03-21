В центре Москвы произошла потасовка у синагоги

В центре Москвы произошла потасовка у синагоги - 21.03.2026 Украина.ру

В центре Москвы произошла потасовка у синагоги

20 марта вечером у Московской хоральной синагоги, расположенной в центре столицы, произошла потасовка. Об этом 21 марта сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости"

2026-03-21T12:05

2026-03-21T12:05

2026-03-21T12:05

По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей набросилась на прихожан, выходивших из синагоги. Свидетели утверждают, что нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги."Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе", — рассказал один из свидетелей конфликта.На опубликованном видео один из участников потасовки, представившийся Максимом, высказал угрозы в адрес мужчины, вышедшего из синагоги.После инцидента нападавшие направились в сторону станции метро. Официальные причины произошедшего в настоящий момент не установлены. Автор видеозаписи и очевидцы предполагают, что мотивом могли стать антисемитские высказывания. Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.Ранее 21 марта президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Ирана с наступлением Новруза — праздником, открывающим новый год по иранскому календарю. Подробнее в материале Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношенийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

иран

москва

россия, иран, владимир путин, нато, украина.ру, москва, новости