В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
20 марта вечером у Московской хоральной синагоги, расположенной в центре столицы, произошла потасовка. Об этом 21 марта сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
ru-RU
В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
20 марта вечером у Московской хоральной синагоги, расположенной в центре столицы, произошла потасовка. Об этом 21 марта сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости"
По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей набросилась на прихожан, выходивших из синагоги. Свидетели утверждают, что нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.
"Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе", — рассказал один из свидетелей конфликта.
На опубликованном видео один из участников потасовки, представившийся Максимом, высказал угрозы в адрес мужчины, вышедшего из синагоги.
После инцидента нападавшие направились в сторону станции метро. Официальные причины произошедшего в настоящий момент не установлены. Автор видеозаписи и очевидцы предполагают, что мотивом могли стать антисемитские высказывания. Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.
Ранее 21 марта президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Ирана с наступлением Новруза — праздником, открывающим новый год по иранскому календарю.
