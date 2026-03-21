В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/v-tsentre-moskvy-proizoshla-potasovka-u-sinagogi-1077039227.html
В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
20 марта вечером у Московской хоральной синагоги, расположенной в центре столицы, произошла потасовка. Об этом 21 марта сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости"
2026-03-21T12:05
россия
иран
владимир путин
нато
украина.ру
москва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_242cdeb045f1adc117e0b5d1b568627d.jpg
россия
иран
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/04/1066417423_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bbb38bb998f685903ecf2b25de564848.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, иран, владимир путин, нато, украина.ру, москва, новости
Россия, Иран, Владимир Путин, НАТО, Украина.ру, Москва, Новости

12:05 21.03.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанквид на Кремль
вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
20 марта вечером у Московской хоральной синагоги, расположенной в центре столицы, произошла потасовка. Об этом 21 марта сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости"
По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей набросилась на прихожан, выходивших из синагоги. Свидетели утверждают, что нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.
"Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе", — рассказал один из свидетелей конфликта.
На опубликованном видео один из участников потасовки, представившийся Максимом, высказал угрозы в адрес мужчины, вышедшего из синагоги.
После инцидента нападавшие направились в сторону станции метро. Официальные причины произошедшего в настоящий момент не установлены. Автор видеозаписи и очевидцы предполагают, что мотивом могли стать антисемитские высказывания. Правоохранительные органы информацию пока не комментировали.
Ранее 21 марта президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Ирана с наступлением Новруза — праздником, открывающим новый год по иранскому календарю. Подробнее в материале Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношений
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияИранВладимир ПутинНАТОУкраина.руМоскваНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:24"Добровольная изоляция": немецкая пресса предрекает ЕС опасный поворот
12:13AD: Путин получил геополитическое преимущество на фоне ближневосточного конфликта и проблем Украины
12:05В центре Москвы произошла потасовка у синагоги
11:49Украина не будет проводить выборы в 2026 году. Главное к этому часу
11:34"Рося" из Новороссии: Я пою для братьев!
11:28"Чёрная метка" для Зеленского
10:42"Мир на грани": президент Сербии назвал сценарий, который может привести к ядерному удару
10:19Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношений
10:02Убыточное кино в России, запрет русского балета в Италии и что украл Британский музей? События культуры
09:47Установлены точки запуска дронов "Лютый" при атаке на Башкирию. Главное к этому часу
09:37Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
09:36Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то - дурак, - директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну
09:25Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Главное к этому часу
09:23Убить побольше людей и продолжить войну. Циничное нападение на Брянск и его последствия
09:09Виртуальные победы Зеленского и реальное продвижение ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:46Пес "Амур" и его хозяева. В роте РЭБ "Север" есть свой четвероногий друг
08:10Мир заговорил об украинцах. Но есть нюанс
08:00Герой России Дмитрий Коноплев: со дня подписания контракта, я постоянно двигался к Красноармейску
08:00Исмаил Гаспринский: пантюркист здорового человека
07:00Алексей Самойлов: США готовятся к масштабному вторжению в Иран, а Европа – к прямой войне с РФ на Украине
Лента новостейМолния