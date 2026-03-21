Президент России Владимир Путин находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы. Об этом 21 марта пишет издание AntiDiplomatico со ссылкой на украинских обозревателей
Президент России Владимир Путин находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы. Об этом 21 марта пишет издание AntiDiplomatico со ссылкой на украинских обозревателей
В публикации издания AntiDiplomatico, на которое ссылаются ряд телеграм-каналов, говорится о том, что президент России Владимир Путин сумел укрепить свои геополитические позиции. Как отмечается в материале, украинские аналитики, лояльные киевским властям, признают, что на фоне проблем с поставками противоракетного вооружения Украине российский лидер находится в выигрышном положении.
Авторы статьи указывают на постепенное снятие санкционных ограничений с российской экономики, а также на значительные доходы, которые страна получает на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке. При этом Европа, по мнению издания, сталкивается с затяжным энергетическим кризисом, на фоне которого украинская тематика отходит на второй план.
Контекстом для таких выводов служит продолжающаяся операция США и Израиля против Ирана, которая длится третью неделю. Стороны регулярно обмениваются ударами. Израиль заявляет о намерении не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, а Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана и призвал местное население к смене власти.
Иран, в свою очередь, заявляет о готовности защищаться и не видит оснований для возобновления переговорного процесса в текущих условиях.
Ранее 21 марта российский лидер Владимир Путин поздравил руководство Ирана с наступлением Новруза — праздником, открывающим новый год по иранскому календарю. Подробнее в материале Путин поздравил руководство Ирана с Наврузом и подтвердил прочность российско-иранских отношений
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинская делегация в США, бумажный тигр НАТО. Хроника событий на утро 21 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
