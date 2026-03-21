Ещё четверо мирных жителей: Сальдо привёл новые данные о пострадавших в Херсонской области
2026-03-21T16:28
2026-03-21T16:29
🟥 В Подо-Калиновке Алёшкинского МО сброс боеприпаса с беспилотника привёл к ранению двух женщин 1988 и 1992 года рождения. Помощь оказана на месте;🟥 На трассе Горностаевка — Константиновка в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина 1995 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ;🟥 В Чулаковке при наезде на мину пострадал мужчина 1980 года рождения. От госпитализации он отказался;🟥 Обстрелы и удары беспилотников повредили частные жилые дома в Таврийске, Раденске, Костогрызове, Михайловке и Гладковке, административные здания в Чулаковке и Подо-Калиновке, хозяйственную постройку в Таврии, склад в Новотроицком, вышку связи в Железном Порту, а также два легковых автомобиля в Таврийске. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет;🟥 ВСУ также обстреляли Алёшки, Голую Пристань, Кардашинку, Нечаево, Песчановку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск;🟥 Атакам беспилотников подверглись Алёшки, Великая Кардашинка, Виноградово, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Масловка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Солонцы, Старая Збурьевка и Тарасовка.
16:28 21.03.2026 (обновлено: 16:29 21.03.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗа последние 24 часа из-за агрессии киевского режима в Херсонской области погибли два человека, семеро получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо:
Четыре мирных жителя Херсонской области пострадали в результате террористических атак киевского режима за прошедшие сутки. Об этом 21 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
🟥 В Подо-Калиновке Алёшкинского МО сброс боеприпаса с беспилотника привёл к ранению двух женщин 1988 и 1992 года рождения. Помощь оказана на месте;
🟥 На трассе Горностаевка — Константиновка в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина 1995 года рождения. Госпитализирован в Геническую ЦРБ;
🟥 В Чулаковке при наезде на мину пострадал мужчина 1980 года рождения. От госпитализации он отказался;
🟥 Обстрелы и удары беспилотников повредили частные жилые дома в Таврийске, Раденске, Костогрызове, Михайловке и Гладковке, административные здания в Чулаковке и Подо-Калиновке, хозяйственную постройку в Таврии, склад в Новотроицком, вышку связи в Железном Порту, а также два легковых автомобиля в Таврийске. Жертв и пострадавших в этих инцидентах нет;
🟥 ВСУ также обстреляли Алёшки, Голую Пристань, Кардашинку, Нечаево, Песчановку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск;
🟥 Атакам беспилотников подверглись Алёшки, Великая Кардашинка, Виноградово, Голая Пристань, Горностаевка, Заводовка, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Масловка, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Солонцы, Старая Збурьевка и Тарасовка.
