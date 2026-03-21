Похороны Филарета. Итоги 21 марта - 21.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260321/pokhorony-filareta-itogi-21-marta-1077047735.html
Похороны Филарета. Итоги 21 марта
Похороны Филарета. Итоги 21 марта
На Украине попрощались с главой "Киевского патриархата" Михаилом Денисенко, более известным как Филарет. "Православная церковь Украины" тем временем отбирает имущество у "Киевского патриархата"
2026-03-21T18:45
эксклюзив
хроники
филарет
владимир зеленский
олег царев
киево-печерская лавра
киев
украина
киевский патриархат
пцу
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/15/1077047380_0:83:800:533_1920x0_80_0_0_76328f474112e197c6eed9cee8015348.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/15/1077047380_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_71dbebb8e7763be06de11bf4e15a4f78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, филарет, владимир зеленский, олег царев, киево-печерская лавра, киев, украина, киевский патриархат, пцу, rt
Эксклюзив, Хроники, Филарет, Владимир Зеленский, Олег Царев, Киево-Печерская лавра, Киев, Украина, Киевский патриархат, ПЦУ, RT

Похороны Филарета. Итоги 21 марта

18:45 21.03.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegramпохороны Филарета
похороны Филарета - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине попрощались с главой "Киевского патриархата" Михаилом Денисенко, более известным как Филарет. "Православная церковь Украины" тем временем отбирает имущество у "Киевского патриархата"
Владимир Зеленский у себя в телеграм-канале рассказал о прощании с главой "Киевского патриархата" Михаилом Денисенко, более известным как Филарет.
"Сегодня украинцы прощаются с патриархом Филаретом. Он приложил много усилий, чтобы на Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелость не представить себе историю украинской самостийности, нашей духовной независимости и построения на самом деле своего сильного государства. Помним. Чтим. Будем благодарны. Царствие Небесное!" – написал Зеленский.
Днём ранее о смерти Филарета сообщил глава раскольничьей "Православной церкви Украины" Сергей Думенко, более известный как Епифаний.
Заявление Зеленского прокомментировал украинский националист, бывший народный депутат Игорь Мосийчук* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.).
"Поприбегали один перед другим к гробу святейшего патриарха Филарета пиариться на его смерти. При жизни предавали и оболгали, не замечали, а тут прибежали фотографироваться и постики писать, как они его любили", – написал радикал в соцсетях.
Он также вспомнил, как Владимир Зеленский забыл поздравить Филарета с юбилеем.
"Припоминаю, что Владимир Зеленский и его Офис поздравили патриарха Филарета с 95-летием за несколько дней после того, и то из-за звиздюлин, которые я раздавал им публично и непублично. А теперь, нарушив завещание святейшего фарисействуют и лицемерят над его телом. Да если бы он встал с гробом, то поприбивал бы всех этих фарисеев своим патриаршим посохом! Но ничего, он их с неба достанет… Не пройдёт и года…", – отметил бывший нардеп.
Тем временем, в сети распространяется текст завещания Филарета.
"Завещаю, чтобы чин отпевания и погребения были совершены во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева духовенством и иерархами "Украинской православной церкви Киевского патриархата", а не "ПЦУ"", – среди прочего указано в нём.
Несмотря на это, с Филаретом прощались в Михайловском златоверхом монастыре в Киеве.
"В "ПЦУ", представители которого сейчас заняты дележом кассы "Киевского патриархата", боятся, что в ходе прощания во Владимирском соборе могут быть замечены признаки медикаментозного воздействия на Филарета, от которого он и скончался. Поэтому прощание пройдёт в Михайловском Золотоверхом соборе, где всё находится под контролем "ПЦУ"", – пояснил причину этого неназванный представитель "Киевского патриархата" в комментарии телеграм-каналу "Одна Родина".
Также сообщалось, что Владимирский собор ещё вчера, когда поступили сведения о смерти Филарета, был оцеплен полицией. Представители "Киевского патриархата" в собор не допускались. Последние заявили, что таким образом "ПЦУ" и украинские власти пытаются сорвать избрание нового лидера "Киевского патриархата", надеясь, что со смертью Филарета заполучить контроль над его структурой. Кроме того, таким образом осуществляется захват храмов "Киевского патриархата".
"Все вы видите и наблюдаете, какие идут рейдерские захваты храмов, монастырей, избиение верующих людей другой конфессии, которую они называют Московским Патриархатом <...> Такими методами единства церкви не достигают", – заявил член "КП", архиепископ Сумской Никодим, отметив, впрочем, что его структура не разделяет позицию каноничной Украинской православной церкви.
Тем самым он оценил методы "Православной церкви Украины".
Позднее стало известно, что Никодима избрали новым главой "Киевского патриархата".
"А тем временем архиепископа Сумского Никодима на Архиерейском Соборе выбрали новым патриархом "УПЦ КП"", – рассказал бывший народный депутат Мосийчук* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.).
Владимирский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
13:00
Также националист сообщил о том, как во Владимирский собор не пускали "клир" "Киевского патриархата".
"Архиереев "УПЦ КП" вчера не впустили во Владимирский собор, где находилось много полицейских и эсбэушников. Сегодня патриарший кафедральный Владимирский собор закрыт вообще под предлогом подготовки места для похорон патриарха Филарета! Надеюсь, фарисеи и лицемеры всё же допустят на прощание со святейшим архиереев, которые были с ним до последнего… не предали и не оболгали…", – отметил националист.
Примечательно, что другой украинский националист – Дмитрий Корчинский* (внесён в список экстремистов – Ред.) у себя в телеграм-канале не обмолвился о смерти Филарета, хотя в 90-ых радикал предлагал свои услуги главе раскольников для захвата Киево-Печерской лавры.
Ряд других именитых украинских националистов также проигнорировал смерть Филарета.
Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв вспомнил жизненный путь Филарета, в т.ч. и события последних восьми лет.
"Амбициозный "патриарх" Филарет оказался неудобен своим же западным покровителям и был вынужден уступить формальное первенство в "ПЦУ" митрополиту Епифанию, которого считал послушным ставленником. Тот ожиданий не оправдал, не стал подчиняться Филарету — и уже через несколько месяцев после получения томоса Филарет объявил, что "УПЦ КП" продолжает существовать, и попытался вернуть себе лидерство", – писал Царёв в своей колонке для RT.
Он указал, что перерегистрировать устав "Киевского патриархата" Филарет не сумел.
"Перерегистрировать устав своей церкви он так и не сумел — и умер во главе незарегистрированного религиозного образования. Логично предположить, что остатки этой структуры теперь вольются в ПЦУ, не добавив ей, впрочем, ни авторитета, ни ресурсов. Официальной статистики приходов нет, но их немного: после создания "ПЦУ" ни один бывший епископ "УПЦ КП" так и не вернулся под омофор Филарета", – заявил Царёв.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
09:37
По его мнению, существование "Киевского патриархата" держалось на личности Филарета.
"Всё существование его отдельной "патриархии" держалось на личной обиде и желании любой ценой сохранить главенство в новом раскольничьем проекте. Между двумя образованиями нет ни серьёзных идейных, ни богословских различий: в обоих случаях речь идёт о попытке вылепить антирусское "православие". После смерти своего создателя у этой конструкции не осталось рациональных причин не раствориться в поддерживаемой государством "ПЦУ"", – указал Царёв.
Он также отметил, что небесный суд над Филаретом, похоже, "начался ещё при жизни, когда от него отвернулись почти все, кого он годами считал единомышленниками". По словам Царёва, это – "вполне закономерная развязка истории человека, предавшего каноническую церковь".
Подробнее о жизненном пути Филарета – в статье Василия Стоякина "Лжепатриарх Филарет: жизнь раскольника".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиФиларетВладимир ЗеленскийОлег ЦаревКиево-Печерская лавраКиевУкраинаКиевский патриархатПЦУRT
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
